2021 endte opp som det beste året for nybilsalg i Norge noensinne, da ble den gamle rekorden for 1986 slått.

Ved årsskiftet ventet mange at dette ville fortsette ytterligere i 2022. Salget har også gått strålende hos svært mange merker. Likevel er det en markant nedgang i antall nyregistrerte biler så langt i år.

I februar var det 8.147 førstegangsregistrerte nye personbiler i Norge, det er 23,8 prosent færre enn samme måned i fjor.

To måneder inn i det nye året, er det registrert 16.104 nye personbiler. Det er en nedgang på 23,3 prosent sett opp mot 2021.

Mye å ta igjen

Årsaken på dette er at mange importører rett og slett ikke klarer å få inn nok biler til landet. I kjølvannet av korona-pandemien har internasjonal mangel på såkalte halvledere bremset produksjonen hos en rekke bilmerker. Dermed blir det leveringsproblemer og ventetid. I tillegg kommer utfordringer med å få plass båttransportene fra produsentland på andre siden av kloden.

– En sjettedel av året har allerede gått, og det kan umiddelbart se ut til at det blir vel mye å ta igjen for å kunne strekke seg mot fjorårets registreringsrekord. Samtidig vet vi at det kun skal en båtlast eller to til før vi ser store svingninger i registreringsstatistikken. Så her kan bildet raskt endre seg, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), i en pressemelding.

Salget av ladbare hybrider gikk kraftig ned på nyåret

Kia EV6 er akkurat kåret til Årets bil i Europa. Dette er en bil mange nordmenn nå venter på.

79,6 prosent elbiler

Han legger til:

– Når det ikke kommer båter med nye biler og det samtidig er få på lager som kan leveres ut til ventende kunder, er det med på å forklare nedgangen i registreringstallet. Vi vet også av erfaring at det mot slutten av året gjerne blir god fart i registreringstakten. Derfor er det alt for tidlig å si noe bestemt om året som helhet, sier han.

Det er fortsatt liten tvil om at det er elbiler det handler om – selv om det er en del som foretrekker ladbare hydrider – og da med bensinmotor.

Utvalget av elbiler fortsetter å øke, både i merker og modeller. Så langt i år er drøyt 12.818, eller 79,6 prosent, av de nye registrerte personbilene, elbiler. Det er en andelsøkning på nesten 30 prosent sammenlignet med årets to første måneder i fjor.

En biltype spiser opp elbilenes miljøgevinst

Mange vil ha SUV

Ladbare bensinhybrider utgjør så langt i år 8,2 prosent av nybilregistreringene, mens rene bensin- og dieselbiler står for 7,1 prosent til sammen. Av samtlige drivlinjer, er det kun elbilandelen som øker.

Nedgangen har vært særlig stor for ladbare bensinhybrider. ­

– Hvor mange ordrereservasjoner det er på ladbare hybrider, vet kun bransjen. Men den merkbare nedgangen har høyst sannsynlig en sammenheng med økte avgifter og priser for denne biltypen fra nyttår, sier Solberg Thorsen.

SUV-er i ulike varianter, og helst elbiler, er noe stadig flere ønsker seg. Biltypen ser ut til å møte folks behov i økende grad – både i forhold til utstyr, størrelse, pris og rekkevidde.

Audi går helt til topps i febuar. Storsalg av elektrisk Q4 e-tron er en viktig bidragsyter her. Foto: NTB Scanpix

– Mangler ikke kunder

– Mange store SUV-er, som før gikk på diesel eller bensin, erstattes av nye el-varianter. I tillegg tar asiatiske, elektriske merker og modeller en stadig større del av registreringsstatistikken. Flere av disse har kun vært kort tid på markedet, sier Solberg Thorsen.

Ida Krag er sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i Bilimportørenes Landsforening (BIL). I en kommenterer til nybilsalget i februar sier hun følgende:

– Det er ikke kunder vi mangler, men biler. En ekstraordinær leveringssituasjon gir færre nybilregistreringer.

Avgiftene økte – men noen slipper unna

Slik ser topp 20 ut i februar. Tall og tabell fra Opplysningståret for Veitrafikken (OFV).

Video: Kommer senere i år, blir garantert en storselger