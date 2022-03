Beskjeden krigseffekt for Støre

Velgerne slutter ofte opp om den sittende regjering i krisetider. Kantars partibarometer for mars gir tilsynelatende ingen «Ukraina-effekt» for regjeringspartiene. Men bakgrunnstallene viser noe annet.

Regjeringspartiene lå nemlig an til å få nok en brutal beskjed fra velgerne på Kantars mars-barometer for TV 2, men etter den russiske invasjonen torsdag i forrige uke, jevnet det seg ut.

For det ser i utgangspunktet ikke så veldig dramatisk ut. Ap går frem et halvt prosentpoeng, mens Sp går tilsvarende tilbake fra sist måned, begge endringene godt innenfor feilmarginen.

Men målingen ble tatt opp fra tirsdag 22. februar. Bryter vi ned målingen får vi mer usikre tall, men tendensen er helt klar. Regjeringspartiene styrker seg, mens ytterpartiene SV, Rødt og Frp svekker seg etter den russiske invasjonen av Ukraina som startet torsdag.

Ap og Senterpartiet lå med andre ord an til å gjøre det langt dårligere enn de endte opp med. Det er dårlig nytt for både Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. Sistnevnte må likevel se at partiet hans nok en gang opplever tilbakegang.

Senterpartiet har ikke opplevd fremgang på en eneste av Kantars månedlige målinger siden juli i fjor. Da surfet de på en voldsom medgangsbølge med over 19 prosents oppslutning. Gjennom valgkampen falt de til 13,5 prosent. Og etter valget har ytterligere fem prosentpoeng forduftet. Senterpartiet er med andre ord fortsatt i fritt fall. Partiet mister velgere til Høyre, Ap, Rødt, SV og ikke minst til gjerdet, og nærmer seg en halvering i oppslutning siden valget for et halvt år siden. Det er en ekstremt brutal dom fra velgerne mot et parti som kun har styrt landet i fire og en halv måned.

Ap-leder og statsminister, Jonas Gahr Støre, har heller ingen grunn til å smile over eget partis oppslutning. Før den russiske invasjonen av Ukraina lå Ap an til å dumpe under den symboltunge 20-prosentstreken og ende nede på 19-tallet i oppslutning. Støres parti ville fått noe over 23 prosents oppslutning om vi tok vekk de respondentene som svarte før russernes voldsomme aggresjon.

Både Høyre, Rødt og SV forsyner seg grovt av Aps velgerbase fra sist valg. Lojaliteten til Ap er på kun 63 prosent. Årsaken til at partiet ikke faller på målingen er at Støre henter noen velgere fra regjeringspartner Senterpartiet. Ap har dessuten fullstendig mistet grepet om de yngste velgerne. Kun åtte prosent av de under 30 år sider de ville stemt Ap om det var valg i dag.

Arbeiderpartiet ville vært langt bak Høyre, uansett. Erna Solbergs parti lå stabilt på over 26 prosent både før og etter invasjonen. Høyre er svært solide for tiden. Partiet har sterk lojalitet. 84 prosent av de som stemte Høyre sist, sier de vil stemme på dem igjen. Hovedårsaken til fremgangen er at Erna Solberg henter haugevis med velgere fra Ap, Senterpartiet og Frp.

Høyre er størst i Oslo og omegn (30 prosent), i resten av Viken og Innlandet (27 prosent), langs sørkysten (25 prosent) og på vestlandet (33 prosent). Ap er største parti i Midt-Norge (23 prosent) og i Nord-Norge (31 prosent).

I tillegg til regjeringspartiene ser vi også at KrF fikk et klart positivt utslag i oppslutning etter invasjonen. De ville vært over sperregrensen om hele målingen ble foretatt etter krigens start.

Venstre gjør det også godt, blant annet fordi de holder langt bedre på tidligere velgere enn de er vant til, samtidig som de henter med seg en håndfull fra Ap (ca. hver tiende Venstre-velger kommer fra Ap) og litt fra MDG og Senterpartiet.

MDG mister velgere til Rødt, SV og Venstre, og sliter fortsatt under sperregrensen.

Rødt lå veldig godt an før den russiske invasjonen og så ut til å styrke seg ytterligere, og kanskje passere Senterpartiet i størrelse. Men vi ser et brått fall i oppslutning etter at Putins krigsmaskin rullet inn i Ukraina. Vi ser også at Rødt ikke er helt på linje med egne velgere i synet på utenrikspolitikken. 6 av ti Rødt-velgere vil at Norge skal forbli i Nato, stikk i strid partiets syn syn. Men en oppslutning på 7,8 prosent er like fullt knallsterke tall for partileder Bjørnar Moxnes.

SV gjør det også godt for tiden og er klart større enn Senterpartiet. Men den solide posisjonen skyldes ikke partiets holdning til norsk Nato-medlemskap. SV ble stiftet på motstand mot Nato, og har programfestet at de ønsker å melde Norge ut av forsvarsalliansen i denne stortingsperioden. Men her er Audun Lysbakken & Co fullstendig på kollisjonskurs med egne velgere. Så og si samtlige av SVs velgere (98 prosent) mener nemlig at Norge bør bli værende som medlemmer i forsvarsalliansen.