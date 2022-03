17-åring ble skutt i hodet i Skien

17-åringen fra Oslo-området som ble utsatt for vold i Skien søndag 13. februar, ble skutt i hodet.

Fram til nå har politiet nøyd seg med å fortelle at 17-åringen ble utsatt for vold.

To brødre, en 21-åring og en 28-åring, er begge varetektsfengslet på nytt, denne gang for fire uker, siktet for grov kroppsskade, skriver Varden.

17-åringen ligger fortsatt bevisstløs på sykehus etter skuddskaden søndag 13. februar. Skyteepisoden skjedde i kjellerleiligheten i et hus i Skien.

– Det er ingen endring, sier politiadvokat Kristin Bjelkemyr Østvang.

Tilstanden til 17-åringen har hele tiden vært beskrevet som kritisk.

Etterforskningen av hvordan skytevåpenet kom inn i bildet er en av begrunnelsene for å holde den eldste broren i fortsatt varetekt. Blant annet må det «klarlegges hvor våpenet stammer fra», heter det i kjennelsen for fortsatt fengsling av 28-åringen.

De to brødrene har ifølge politiet «en relasjon til fornærmede». Den eldste broren er tidligere dømt i en alvorlig narkotikasak.