Langer ut mot Ulvang: – Hyklersk

Aleksandr Bolsjunovs trener, Jurij Borodavko, er rasende etter at FIS vedtok at russiske utøvere ikke får delta mer denne sesongen.

Mandag så det ut til at det internasjonale skiforbundet (FIS) ikke ville utestenge russerne, selv om Norges Skiforbund ikke ville ha russisk deltakelse på norsk jord.

– Vi tar det selvfølgelig tungt. Men sunn fornuft har seiret. Det finnes smarte mennesker i FIS som ikke blander idrett og politikk, og som etter min mening tok riktig avgjørelse, sa Borodavko til TV 2 mandag.

Tirsdag bekreftet imidlertid FIS i en pressemelding at russiske og hviterussiske utøvere ikke får gå mer i FIS-konkurranser i 2021/22-sesongen.

Vegard Ulvang er leder for langrennskomiteen FIS. Foto: Terje Pedersen

– Reaksjonen er ganske negativ. Politikk og idrett har alltid vært adskilt. Idrett har alltid vært en ambassadør for fred. Når politikerne blander seg inn i idrett, skjer det slike situasjoner som den vi har her nå. De forveksler idrett og politikk, og de prøver å politisere situasjonen og uttrykke det gjennom idrettsmenn, sier Borodavko.

Vegard Ulvang, som er leder i langrennskomiteen i FIS, var mandag krystallklar på hva han mente om russisk deltakelse.

Det får Borodavko til å se rødt.

– Vegard Ulvang sa en gang til meg: «Jurij, vi trenger russiske idrettsmenn. Tøffere konkurranse løfter skisporten.» Nå ser jeg at han oppfører seg hyklersk. Han oppfører seg ikke som en mann, sier Borodavko til TV 2.

– Det å lege disse sårene blir tøft

Vegard Ulvang sier det er en svært krevende situasjon å ståi , og forstår at Borodavko er sint for å bli utestengt.

– Hør! Du må stoppe!

– Dette her er ikke et angrep på russiske skiløpere eller det russiske forbundet som er helt uskyldige, men en reaksjon mot det russiske regimet sin invasjon i Ukraina hvor Europa står mer samlet enn noen gang og hvor også idretten må være en del av den fordømmelsen. Dessverre er det slik, ubehagelig, men det er belastningen vi må ta, sier Ulvang, og fortsetter:

– Jeg håper vi kan bli venner igjen. Jeg har ingen personlige motsetninger verken mot han eller russiske skiløpere. De har kommet opp i en situasjon de ikke har styring på.

Han mener imidlertid det er FIS sin plikt å reagere på den måten de nå har gjort.

– Russland er en viktig del av skisporten, og det som skjer er dypt tragisk på alle måter. Vi har havna i en dyp grøft, og kløfta mellom øst og vest er større enn noen gang. Det å lege disse sårene blir tøft, både for meg og for han, sier Ulvang.

Reiser hjem

Russerne vil reise hjem til Russland i morgen hvor de etter hvert skal delta i nasjonale konkurranser,

– I Sovjetunionen og Russland var sport alltid en av de sterkeste sidene. Derfor prøver de å angripe Russland der det gjør mest vondt. De vil gjøre det mest mulig sårt for Russland. Sport er et av lyspunktene for Russland, der vi klarer å oppnå gode resultater.

– Hvordan har utøverne det?

– Vel, idrettsmenn er også ganske anspente. De er mest fornærmende. Natalja Neprjajeva kjemper om å vinne verdenscupen. Aleksandr Bolsjunov er også en av de ledende i verdenscupen. Derfor viser dette på en måte svakheten i det norske skiforbundet, fordi de ikke vil se russiske idrettsmenn, sier Borodavko.