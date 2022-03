343 nominasjoner til Nobels fredspris 2022

Det er registrert 343 kandidater til Nobels fredspris for 2022, hvorav 251 personer og 92 organisasjoner.

343 kandidater er 14 flere enn i fjor, og det nest høyeste antall registrerte kandidater noensinne. Den foreløpige rekorden ble satt i 2016 med 376 kandidater.

For at en nominasjon skal være gyldig, må den leveres inn til Nobel-komiteen innen den 31. januar. Medlemmene i Nobel-komiteen kan på sitt første møte etter at nominasjonsprosessen er avsluttet, legge til flere navn på kandidater.

Hvem som nominerer, og hvem som blir nominert til Nobels fredspris, er hemmelig i 50 år.