KEiiNO er vitner til naturkatastrofen som har tatt flere liv: – Helt grusomt

God kveld Norge har snakket med KEiiNO, som for tiden er på en stor turné i Australia.

MISTET HJEMMET SITT: Det er mange som ikke lenger har et sted å bo i Brisbane. Foto: AP

– Vi ankom Brisbane på søndag, og skulle egentlig ha vår andre konsert på Australia-turnéen vår da. Dessverre måtte vi avlyse den, da det har vært enorme regnmengder her de siste dagene, og søndag ettermiddag ble det erklært unntakstilstand i byen på grunn av oversvømmelser, sier KEiiNO-vokalist Alexandra Rotan, og fortsetter:

– Folk klarte rett og slett ikke å komme seg noen steder, og ekstremt mange har fått hjemmene sine ødelagt. I tillegg har flere omkommet i oversvømmelsene, det er rett og slett helt grusomt. Å være så tett på en tragedie setter en støkk i en.

OPPTREDEN: KEiiNO opptrådte under den Australske versjonen av MGP. Foto: Tobias Aasgaarden / South Coast Creative

Tragedie

Oversvømmelsene i Brisbane og områdene rundt er de verste siden 2011 da byen med 2,6 millioner innbyggere sto under vann i det som ble omtalt som en hundreårsflom.

43.000 innbyggere i byen Lismore sør for Brisbane fikk mandag ordre om å evakuere. I byen hadde folk klatret opp på hustak for å slippe unna vannmassene.

Det er minst syv mennesker som er bekreftet omkommet etter oversvømmelsene. Regnværet begynte å roe seg på mandag, men myndighetene regner med at konsekvensene vil fortsette også i dagene som kommer.

– Det er klart det er skremmende å være så tett på, og ikke minst en påminnelse om hvor mektig naturkreftene kan være. Man skal virkelig ha respekt for både vær og vind, og ikke minst oppfordringer fra myndighetene - det er også hvorfor vi både avlyste konserten vår og måtte forlenge oppholdet i Brisbane, da alt av veier inn og ut av byen var oversvømt, sier Rotan.

Snudd opp ned

I tillegg til å ha en rekke konserter i Australia, skulle bandet også filme en dokumentar. Hva dokumentaren handler om, er noe uvisst. Bandet sier kun at de «ønsker å fange det mangfoldige Australia».

– Hvor mye påvirker dette deres planer i Australia?

– Det har snudd litt opp ned på planer, og i tillegg til en avlyst konsert, har vi gått glipp av mye verdifull tid til å filme ulike segmenter til dokumentaren som har vært planlagt i lang tid. I dag har det endelig vært solskinn etter en uke med regn, så da tenkte vi at vi skulle få filmet Alexandra på surfekurs, men det ble umulig da alle strendene her er stengt på ubestemt tid, sier den mannlige vokalisten i bandet, Tom Hugo.

UTSIKT: KEiiNOs manager, Christoffer Gunnestad, delte et bilde tatt fra hotellrommet. Her ser man et hus flyte forbi bygningen deres. Foto: Instagram/@ChristofferGunnestad

Selv om bandets Australia-planer har blitt kraftig preget av naturkreftene, er turen langt fra ferdig.

Joikeren i bandet, Fred Buljo, forteller at gjengen fortsatt er ved godt mot, og at de ikke ønsker å la uværet ødelegge alle planene deres. Tirsdag hadde de kommet seg til byen Surfers Paradise, en times tid unna Brisbane.

– Det er fortsatt god stemning i gjengen. Vi er et reisefølge på 10 personer som gjør det vi kan for å snu oss rundt og tenke alternativt. Nå nyter vi en siste dag i Gold Coast, før ferden går videre til Sydney, Mardi Gras og flere konserter for det australske publikum.

DRAMATISK: Det har pågått redningsaksjoner i Brisbane. Foto: PATRICK HAMILTON

Australsk «Melodi Grand Prix»

Bandet har allerede hatt flere stopp på deres australske rundreise, deriblant en enorm TV-opptreden:

– I helgen så var vi så heldige å få lov til å gjøre to live-opptredener på «Australia Decides», som er deres MGP-finale. Vi åpnet blant annet sendingen med å synge «Spirit In The Sky», noe som var utrolig gøy! Australia gav oss jo 12 poeng i «Eurovision Song Contest» i 2019, så de har en spesiell plass i hjertet vårt. Vi dro på turné her allerede rett etter finalen i 2019, så det er gøy å se hvor mange fans vi har fått her «down under», sier Tom Hugo.

Fred Buljo sier de har de mer enn nok å gjøre på resten av Australia-turnéen.

– Vi har igjen i underkant av to uker av turen nå. Vi er her rett og slett for å spre musikkglede, og vise frem norsk og samisk kultur.