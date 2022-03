I spalten "Bilen Min" har Broom-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

En fin og velutstyrt Ford Granada var selve drømmebilen for svært mange både på 70- og 80-tallet. Særlig om den hadde en av de større V6-motorene under pansret.

For Ford kunne dette med å skjemme bort kjøperne. Toppmodellene var meget godt utstyrte luksusbiler for sin tid. Ikke minst gjaldt dette andre generasjon Granada. Den som ble produsert fra 1978 til 1985, da toppmodellen med 2,8-liters motor som kunne leveres med injection i kombinasjon med Ghia-utstyr, eller en sportspakke der til og med Recaro-seter var originalmontert fra fabrikken. Det var gromt, det! Både den gangen og nå.

Det har allerede gått noen tiår siden den en gang så vanlige bilmodellen fikk klassikerstatus, egen merkeklubb og en hengiven tilhengerskare i Norge.

Ford Granada var en stor og luksuriøs bil som mange drømte om på 80-tallet. Nå er de ganske sjeldne å se langs veien. Illustrasjonsbilde.

En av tilhengerne heter Steinar og er fra Tromsø. Han har eid sin Granada 2,8-liter helt siden 1994.

Her deler han sin bilhistorie med oss:

Bilen:

Merke, modell: Ford Granada 2.8i. 1985-modell.

Hvor lenge har du eid den? Jeg kjøpte den i Honningsvåg i 1994.

Hva har du gjort med den? Ganske mye. Blant annet byttet differensial, og begge topplokkene er overhalt. Det meste av slitedeler er byttet. Noen flere ganger mens jeg har eid den. Bilen har også fått ny bensintank.

Liker best med bilen: Det at den er så god og kjøre og det at den er romslig.

Liker minst med bilen: Egentlig ingenting spesielt

Andre generasjon Ford Granada ble produsert mellom 1978 og 1985. Illustrasjonsbilde.

Beste opplevelse med bilen: At man ikke blir sliten av å kjøre den på langturer.

Framtidsplaner for bilen:

Skal få byttet venstre kanal i sommer. Høyre er byttet. Oppheng til girkasse må også repareres, da den har en rustskade og det ble mangel på EU-kontroll.

Ellers bør nok motorrommet få en liten oppgradering med kabler og noen nye bensinslanger/rør. Ellers er bilen i OK stand, Man kan nok alltids finne ting som bør gjøres noe med, men den funker okay.

Jeg har pakningssett til full motoroverhaling, men mangler lagre og stempelringer som kan fås fra England. Der har de alt av deler. Det samme i Tyskland som jeg har kjøpt en del deler fra tidligere.

Har jo ønske om å få bilen fulloverhalt, men har ikke råd til dette nå. Det blir fort et dyrt prosjekt når man ikke kan gjøre dette selv og ikke har verktøy og tid. Om noen kunne tenke seg å gjøre jobben for meg, er det bare å ta kontakt.

Dette er en sommerbil. Resten av året er den lagret innendørs, tørt og godt.

Les også: Tro det eller ei - denne er 50 år

Drømmebil: En Mercedes S 500 AMG, hadde ikke vært feil.

Plassen og komforten var to av styrkene hos Granada. Illustrasjonsbilde.

Annet:

Opprinnelig er bilen en Granada GL, men ombygget til Ghia. Jeg var i utgangspunktet på jakt etter en original 2.8i Ghia. Men det var ingen slike til slags i det tidsrommet jeg kjøpte denne.

Jeg hadde tidligere en 2-dørs Granada fra 1977, altså første generasjon, før jeg kjøpte den jeg har nå. Den solgte jeg da denne ble innkjøpt.

Les også: Dette var starten på en stor bilsuksess

Eieren:

Navn: Steinar Hansen.

Alder: Jeg har blitt 66 år.

Bosted: Arnøy i Nord Troms

Litt om meg selv: Jeg er gift og bor deler av året i Bulgaria. Når blir jeg der fram til sommeren

Les også: Denne Forden kjøpes av 1.500 kunder – hver dag

Vis fram bilen din:

Har du en bil du vil dele med oss? Billig, dyr, stygg, pen, gammel, ny, liten eller stor, se info her.

Les også: Slottet åpner portene – slik har du ikke sett bilene før

Video: Disse bilene skulle vi ønske gjenoppsto fra de døde