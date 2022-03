Forsker: – Det kan være begynnelsen på slutten

– Putins regime har jo vært relativt populært, men jeg tror at motstanden er enorm i den russiske befolkningen. Og jeg tror at Putin har forregnet seg med denne krigen, sier seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Julie Wilhelmsen, til TV 2.

Wilhelmsen har fulgt opptakten til Russlands krig mot Ukraina tett. Hun mener det er svært interessant å se protestene mot krigen blant russere – i og utenfor Russland.

MISNØYE: Seniorforsker ved NUPI, Julie Wilhelmsen, forteller om stor misnøye blant russere. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Misnøyen er stor fordi denne krigen mot det som jo russerne omtaler som sitt broderfolk, verken er «godt solgt» inn overfor den russiske befolkningen, og den er katastrofal for de fleste russere, sier Wilhelmsen.

– Kan være begynnelsen på slutten

Engasjementet mot krigen vokser på sosiale medier dag for dag. Samtidig er flere tusen demonstranter arrestert i anti-krigsdemonstrasjoner i Russland den siste uken.

Demonstrantene som tar til gatene risikerer både voldsutøvelse fra politiet og fengselsstraff.

Dersom antallet demonstranter øker i tiden fremover, tror Wilhelmsen politiet vil stå overfor vanskelige valg.

– Hvis det skulle bli store demonstrasjoner mot denne krigen, vil virkelig russisk politi være villig til å slå ned på sine egne? Det er veldig mange uavklarte spørsmål, sier Wilhelmsen og legger til:

– Det kan være begynnelsen på slutten, men hva som skjer videre, og hvor fort det utvikler seg, er det ingen som vet.

Her pågripes demonstrantene



Krig mot broderfolket

Johanne Kalsaas er doktorgradsstipendiat i russiske medier og kommunikasjon ved Universitet i Bergen. Hun har fulgt nøye med på opprøret som vokser mot krigen blant russere i sosiale medier.

FORSKER PÅ RUSSLAND: Johanne Kalsaas er stipendiat ved Universitetet i Bergen og forsker på det russiske samfunnet og utviklingen i forbindelse med krigen i Ukraina. Foto: Kåre Breivik / TV2

– Det har vært en voldsom mobilisering, særlig på sosiale medier og på internett. Det er motstand og opprop mot det som skjer. Det er mye sinne, men også mye sorg. Folk er fortvilet, sier Kalsaas til TV 2.

– Folk bruker hashtags som uttrykker motstand mot krigen. «Nei til krigen» og «Jeg er mot krigen» har vært på toppen av trendlisten, særlig på Twitter.

Kalsaas sier mange russere har slektninger i Ukraina, og at det er en sterk oppfatning om at ukrainerne er broderfolket til Russland.

– Vi har sett mange på sosiale medier som uttrykker at Putin er en krigsforbryter, og at han må straffeforfølges for dette. Det er en reell mening som selvfølgelig kan true den legitimiteten som det russiske regimet har hatt innad i sitt eget land.

– Mange sier at dette er våre egne brødre. Så det er mye sorg, sier Kalsaas.

– Det jeg tror vi kan si helt sikkert, er at i historisk sammenheng så kommer det til å være et før, og et etter, Russlands invasjon av Ukraina.