I dag øker mobilboten med 2450 kroner

I dag var det nytt bøtesjokk for alle som har blitt stanset av politiet for bruk av håndholdt mobiltelefon bak rattet.

For fra 1. mars ble satsen for å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring økt med 49 prosent - fra 5000 kroner til klekkelige 7450 kroner i bot. Pluss tre prikker.

– Adferdskontroller hvor ulovlig bruk av mobiltelefon er ett av kontrollområdene vi prioriterer sammen med fart og rus. Vi forholder oss til de enhver tid gjeldende bøtesatsene, sier UP-sjef Knut Smedsrud.

I fjor fikk 13 624 bilister digitalt forenklet forelegg for ulovlig mobilbruk. Det sørget for nærmere 70 millioner kroner i statskassa. Flere politidistrikt melder på Twitter om flere kontroller i dag der bilister er tatt for mobilbruk og presentert bøter som virkelig svir.

UP opplyser også at bøtesatser for andre overtredelser i trafikken er også oppjustert: Blir du stanset i 115 km/t i 80-sona belønnes dette nå med 11 150 kroner i forenklet forelegg. Og skulle du være så «uheldig» å bli tatt i fartskontroll i en 50-sone med fart på 75 km/t, blir du 9 300 kroner fattigere.

–Reaksjoner på overtredelser i trafikken er en viktig del av politiets forebyggende arbeid for å redusere antallet alvorlige trafikkulykker, sier Knut Smedsrud.