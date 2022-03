Apotekene tømmes for jod-tabletter – men ikke alle trenger dem

Jod-tabletter er viktig å ta ved atomhendelser, men ikke for alle. Likevel tømmes apotekene for beredskapsmiddelet.

Ved en lokal atomhendelse er myndighetenes råd at man skal innta jodtabletter, i tillegg til å holde seg innendørs i opptil to døgn.

Formålet med tablettene er å forebygge opptak av radioaktivt jod, som kan gi kreft i skjoldbruskkjertelen.

Jod-tablettene kan kjøpes reseptfritt på apotek, og de siste dagene har apotekene merket stor pågang. Flere apoteker er nå utsolgt, og det er Ukraina-konflikten som er bakgrunn for at folk hamstrer jod-tabletter.

Tablettene selges først og fremst i tipakninger, men ved atomhendelser er det imidlertid som regel ikke behov for å ta mer enn én tablett – og det er kun enkelte grupper som trenger det.

Disse gruppene kan behøve jod

– Det er i all hovedsak barn og unge under 18 år, og gravide og ammende som har behov for jod-tabletter ved en atomhendelse, sier seniorrådgiver ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Ingrid Landmark.

I spesielle tilfeller ved veldig store utslipp kan det også bli aktuelt for voksne mellom 18 og 40 år, men aldri for de som er eldre enn det.

RÅDER TIL Å AVSTÅ: Seniorrådgiver ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Ingrid Landmark, sier personer over 40 år uansett trygt kan avstå fra å bruke jod-tabletter. Foto: Privat / DSA

– De som er over 40 år har ingen økt risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen ved utsettelse for radioaktivt jod. Det har vi sett fra Tsjernobyl og Hiroshima og Nagasaki, at kreftrisikoen øker ikke for den aldersgruppen, forklarer Landmark.

Derimot kan det være grunn til å avstå fra jod-inntak for de over 40, selv om jod normalt sett er et ufarlig stoff å innta.

– Man har sett at bivirkninger øker med alder, så det er nok en grunn til at de som er oppi årene ikke trenger å ta dem. Da er det bare dumt når det i tillegg er mangel på jod i norske apotek, sier Landmark.

UTSOLGT: Apotekene merker stor etterspørsel etter jod-tabeletter. De fleste er allerede utsolgt for Jodix, som brukes ved alvorlige atomhendelser. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Jod løser ikke alt

Ettersom det som regel uansett ikke er behov for mer enn én tablett per person, understreker Landmark at en pakke med ti tabletter holder lenge til de fleste husholdninger.

– Det er ikke nødvendig å ha noe utover det. Det er som regel bare behov for å ta en tablett.

Dessuten er det begrenset hva en jod-tablett beskytter mot. Det er nemlig bare kreft i skjoldbruskkjertelen, til tross for at radioaktiv stråling kan føre med seg langt flere skader.

Dette bør du gjøre ved atomhendelser Hovedtrekk Hold deg inne

Ta jodtabletter

Dusj om du har blitt forurenset

Følg kostholdsråd

Respekter myndighetenes bestemmelser om avsperringer, rensing eller evakuering Jodtabletter Gravide, ammende og personer under 40 år bør kjøpe jod-tabletter på apoteket for hjemmelagring, slik at man har dem tilgjengelig.

Jod-tabletter skal kun tas etter råd fra myndighetene. De informerer om og når jod-tabletter bør tas.

Hold deg orientert via radio, TV og internett, fordi situasjonen kan endre seg raskt. Mat og drikke Mat kjøpt i butikk er trygg.

Vann fra sentrale vannverk er trygt å drikke.

Myndighetene vil informere om hva du kan gjøre med for eksempel cisternevann, det du dyrker i kjøkkenhagen, det du finner i skogen eller har fisket eller jaktet selv. Akutt evakuering Om myndighetene beslutter evakuering, vil det bli gitt informasjon i lokalsamfunnet det gjelder for. Følg rådet/pålegget!

Sørg for en effektiv evakuering ved å følge myndighetenes råd.

Hold deg orientert via radio, TV og internett fordi situasjonen kan endre seg raskt.





Kilde: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

– Mange oppfatter jod som redningen nå, og at det beskytter mot alt. Men i et radioaktivt utslipp vil det også være andre radioaktive stoffer, så det vil alltid komme med en beskjed om å oppholde seg innendørs i minst to døgn, sier Landmark, og legger til:

– Så hvis du ikke har jod-tabletter når en atomhendelse skjer, skal du heller ikke gå ut for å skaffe det. Da beskytter du deg bedre ved å holde deg innendørs.

DSA opplyser at det er nye forsyninger av Jodix-tabletter på vei til apotekene over hele landet.

Påvirker ikke Norge

Men seniorrådgiveren har beroligende ord til de som frykter at Vladimir Putin skal trykke på den store, røde knappen.

– En atomhendelse i Ukraina vil ikke føre til at vi må ta jod-tabletter. Det er for langt unna. Bakgrunnen for rådet gjelder hendelser som kan oppstå i Norge, som fra atomdrevne fartøy langs norskekysten, sier Landmark.

TSJERNOBYL: Sarkofagen over reaktor fire ved Tsjernobyl-kraftverket som eksploderte 26. april 1986, står fortsatt som et dystert monument over verdens hittil verste sivile atomkatastrofe. Foto: Aleksander Nordahl / NTB

Hun legger til at det skal mye til for at en hendelse i Europa vil føre til store helsemessige konsekvenser for folk i Norge.

– Heller ikke ved en hendelse som Tsjernobyl-ulykken hadde det gått ut melding om å ta jod-tabletter. Langtidsfølger vil det få, men ikke akutte helsekonsekvenser.

Halveres på åtte dager

Det var i Ukraina, som nå angripes av Russland, Tsjernobyl-ulykken skjedde for 36 år siden. En kombinasjon av menneskelige og tekniske feil førte til at atomkraftanleggets reaktor fire eksploderte 26. april 1986.

To personer som var på anlegget ble drept, og 39 personer døde av akutte stråleskader få uker etter at de dro inn på anlegget for å begrense skadeomfanget.

Dette bør du ha i beredskap hjemme I tilfelle alle typer naturkatastrofer, atomhendelser og andre farer og ulykker, er man anbefalt å ha en rekke ting hjemme, så man kan klare seg i minst tre døgn. Dette er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin liste: 9 liter vann per person (Les også: Slik lagrer du vann)

to pakker knekkebrød per person

en pakke havregryn per person

tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person

noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

medisiner du er avhengig av

ved-, gass eller parafinovn til oppvarming

grill eller kokeapparat som går på gass

stearinlys, lommelykt med batterier eller parafinlampe

fyrstikker eller lighter

varme klær, pledd og sovepose

førstehjelpspakke

batteridrevet DAB-radio

batterier, ladet batteribank og mobillader til bilen

våtservietter og desinfeksjonsmiddel

tørke-/toalettpapir

litt kontanter

ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/rødsprit til oppvarming og matlaging

jodtabletter ved atomhendelser

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Store mengder radioaktiv stråling ble fraktet med vind og nedbør rundt til andre steder i Europa.

Også i Norge fikk ulykken i Tsjernobyl konsekvenser, men her rammet det i hovedsak matproduksjon.

Over 35 år etter Tsjernobyl-ulykken er fremdeles Pripyat en spøkelsesby. Foto: Efrem Lukatsky

– I Norge hadde Tsjernobyl-ulykken først og fremst konsekvenser for næringsmiddelproduksjon, forteller Landmark.

Årsaken var høye nivåer av stoffet cesium, som har en halveringstid på 30 år. Til sammenlikning har radioaktivt jod en halveringstid på åtte dager.

– Så det forsvinner kjapt, understreker Landmark.