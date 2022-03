FIS snur: Russiske utøvere får ikke delta ut sesongen

Se pressekonferanse med skipresident Erik Røste på tv2.no og TV 2 Nyhetskanalen fra klokken 14.00!

FIS ønsket i utgangspunktet ikke å utestenge russiske utøvere, men bekrefter i en pressemelding tirsdag at russiske og hviterussiske utøver ikke får gå mer i FIS-konkurranser i 2021/22-sesongen.

– For å beskytte integriteten i globale sportskonkurranser og for sikkerheten til alle deltakerne, har IOC anbefalt internasjonale sportsfederasjoner og organisatorer om å ikke invitere eller tillatte deltakelse av russiske og hviterussiske utøvere i internasjonale konkurranser, skriver FIS i pressemeldingen.

Norges Skiforbund sier de er lettet over FIS' avgjørelse. Skiforbundet bekreftet tirsdag at russere var nektet start på norsk jord, og nå følger FIS etter.

– Dette har vi i Skiforbundet jobbet intenst for de siste døgnene, og jeg er svært glad for at styret i det internasjonale skiforbundet (FIS) nå har konkludert med at Russland og Hviterussland utestenges fra kommende arrangementer, sier Erik Røste, president i Norges Skiforbund og medlem i FIS Council.

Norges Skiforbund, og de lokale arrangørene, har vært klare på at russisk og hviterussisk deltagelse på de kommende arrangementene ikke er forenlig med de enorme lidelsene Russland påfører det ukrainske folk.

– Vi har hatt tett og god dialog med de lokale arrangørene som alle har delt vår bekymringer for en eventuell deltagelse fra Russland og Hviterussland, fortsetter Røste.

Røste forklarer: Slik har vi gått frem i boikott-saken

Røste tar selvkritikk

Skipresident Erik Røste stilte til pressekonferanse like etter klokken 14.00. TV 2 kunne mandag avsløre at Røste stemte for russisk deltakelse i FIS-møter, men at han stemte mot i Norges Skiforbund. Tirsdag avslørte TV 2 at Røste er uønsket som skipresident av flere skikretser.

Røste sier det har vært hektiske dager siden invasjonen fra Russland i Ukraina. Han tar selvkritikk for at det har tatt lang tid å utestenge russerne.

– Jeg er først og fremst glad for at vi har kommet til den beslutningen vi har kommet til. Det har tatt for lang tid. Det kunne kommet tidligere. Det får vi ta i evalueringen. Nå må vi se fremover og det er det aller viktigste, sier han og tilføyer:

– Det har aldri vært aktuelt at russiske utøvere skulle konkurrere i Norge, men vi hadde håpet at FIS kom på banen. Det gjorde de ikke, og da kunne vi ikke vente lenger.

Røste sier det skal markeres for det ukrainske folk under Holmenkollen Skifestival.

På spørsmål fra TV 2 om hvordan russerne tok nyheten i FIS-møtet, svarer Røste:

– Jeg har ikke lyst å gå i detalj på det. Jeg opplever at det har vært en verdig debatt, svarer han.

TV 2-ekspert: – Fortsatt null respekt for FIS

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad er glad FIS snur i saken, men sier avgjørelsen kommer altfor seint.

– FIS skal ha for at de kommer etter. Sånn sett er det bedre sent enn aldri. Men det er pinlig sent, flaut for alle oss som er knyttet til internasjonale langrennsfamilien. Ledelsen er totalt uten ryggrad, nå viser de i alle fall at de har én hjernecelle med å lande på den eneste rette løsningen, sier Skinstad, og legger til:

– Jeg har fortsatt null respekt for FIS. Dette kom alt for sent.

FIS sa Norges Skiforbund ikke kunne kaste russere ut

Norges Skiforbund bekreftet tidligere tirsdag at russiske utøvere ikke fikk gå på norsk jord. Generalsekretær i FIS, Michel Vion sa da til NRK at Skiforbundet ikke kan utestenge russerne.

– Norges Skiforbund kan gi uttrykk for at de ikke ønsker russisk og hviterussisk deltakelse, men de kan ikke nekte dem å delta, sa Vion, og la til:

– Det er i strid med FIS-reglementet.

Nå har imidlertid FIS snudd i saken.