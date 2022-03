Sander (17) følges tett av en av verdens største klubber: – Surrealistisk

– Her må det skje noe om jeg skal henge med, tenkte Sander Wold. To år senere har han fått trene med store forbilder og følges av nordamerikanske klubber.

Han har nok gått under radaren til de aller fleste hjemme i Norge, men Sander Wold er i nabolandet i ferd med å skape seg en karriere.

17-åringen, som er sønn av tidligere landslagskeeper Vidar Wold og broren til Frisk Asker-talentet Eskild Wold, har funnet seg til rette i mektige Frölunda i Gøteborg.

Her har han fått en sjanse han følte at han måtte gripe.

– Det var en mulighet jeg ikke kunne takke nei til, sier han.

ALENE I UTLANDET: Sander Wold flyttet som 15-åring alene til Sverige. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Ikke så halvgærent

Wold husker godt første gangen han fikk høre om interessen fra den svenske storklubben.

To speidere fra Frölunda la merke til Asker-gutten som den gang var 14 år gammel.

– Det var etter Gøteborg Ishockey Cup. Så husker jeg at de senere kom til Askerhallen og så på kamp. Faren min ringte og sa at jeg måtte komme bort, for det var noen som ville snakke med meg. Det var utrolig kult, sier han og smiler.

– Det var ikke helt feil å kunne fortelle kompisgjengen om den interessen?

– Det var ikke så halvgærent, svarer Wold og ler.

Han bestemte seg raskt for at det var dit han ville. Som 15-åring pakket han sakene og flyttet alene til Gøteborg.

– Her må det skje noe

Wold fant seg raskt til rette utenfor isen, men møte med svensk juniorhockey bød på utfordringer.

– Det første året var litt tøft. Jeg følte at det ikke gikk så bra. I Norge var jeg vant til å produsere poeng omtrent hver kan. Da jeg kom hit opplevde jeg plutselig å spille kamper uten å få poeng. Her må det skje noe om jeg skal henge med, tenkte jeg.

Alt gikk mye raskere på isen. I Norge kunne han holde lenger på pucken. Her måtte han raskt få en mer "voksen" spillestil.

For Wold har det passet godt å måtte tilpasse seg en mer tøff fysisk spillestil.

– Jeg liker å bruke fysikken min, selv om jeg ikke er den største. Etter jeg kom hit har jeg lært meg å spille på en annen måte. Jeg er vel ikke den som gjør 40 poeng på en sesong. Jeg er mer en toveisspiller som liker å gjøre drittjobben. Aller helst vil jeg være en som går frem og viser vei for lagkameratene, sier han.

VIKTIG: Philip Granath følger godt med på kameraten lengre nord i landet. Granath var svært viktig for Sander Wold, da sistnevnte flyttet til Sverige. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Til Sverige flyttet også Sebastian Hagen Aarsund. De ble raskt gode kamerater. I storbyen ventet også en kamerat. Philip Granath spilte på den tiden for Frölunda.

– Han tok vare på meg. Jeg har nesten sett på han som en storebror. Det han har fått til er inspirerende. Det er nesten så jeg går i hans fotspor, føles det som, sier Wold.

– Ikke så høy i hatten

Før denne sesongen hadde han en ambisjon om å få spille et par kamper med U20-laget til klubben. Et litt hårete mål var å etablere seg på laget.

Det gjorde han raskt. Wold har blitt fast på laget, og han har også fått vist seg frem med de beste.

17-åringen har vært med på noen treninger med A-laget.

– Det var utrolig gøy. Plutselig var jeg der med spillere som jeg har sett opp til, som Joel Lundqvist og Mats Rosseli Olsen, sier han.

– Hvordan var det å spille med dem?

– Jeg var ikke så veldig høy i hatten da for eksempel Lundqvist kom inn i garderoben, men jeg forsøkte å ikke holde igjen på isen. Jeg prøvde å fullføre duellene og være litt "drittunge" og spille mitt spill, svarer Wold.

Lengre sør i landet holder hans kamerat, Philip Granath, et øye med Asker-gutten. Det mener han at flere bør gjøre.

– Han er et kjempestort talent. Sander har blitt bedre og bedre siden han flyttet. Han er en mann skal ha øynene oppe for, sier Granath.

Allerede neste sesong håper han å få spille noen kamper for A-laget.

FØLGES TETT: En stor NHL-klubb følger godt med på Sander Wolds utvikling. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

NHL-interesse

Etter hva TV 2 kjenner til skal NHL-klubbene Toronto Maple Leafs, Vegas Golden Knights og Arizona Coyotes holde et øye med nordmannen. Det ønsker ikke Wold å kommentere.

Han er imidlertid åpen om interessen fra storklubben Detroit Red Wings.

– Det er noe ekstra spesielt med interessen fra dem. De har gitt meg noen tilbakemeldinger om hva de synes at jeg skal jobbe mer med. De er på nesten hver kamp, sier Wold.

NHL-klubben ønsker for eksempel å se at han tar steg fysisk og blir raskere.

Detroit Red Wings og Frölunda har et godt samarbeid, og det er vanlig at den svenske talentfabrikkens spillere kikkes litt nøyere på av klubben med de røde vingene.

– Hvordan er det å vite at så store klubber følger med på deg?

– Det er veldig spesielt. For meg er det en barndomsdrøm. Jeg synes det er surrealistisk at noen fra NHL tar kontakt med meg og følger med. Det er en liga jeg har alltid har drøm å spille i. Jeg blir bare mer motivert for å jobbe på videre, svarer Wold.

Årets NHL-draft gjennomføres i juli. Det vil være en overraskelse om 17-åringen blir valgt der, men med den utviklingen han nå har, vil sjansene i neste draft være vesentlig større.