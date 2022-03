Vinmonopolet fjerner alle russiske varer

Administrerende direktør i Vinmonopolet, Elisabeth Hunter sier til TV 2 at de finner det naturlig å stanse salg av produkter fra Russland grunnet situasjonen som nå er i Ukraina.

– Beslutningen er støttet av Helse- og omsorgsdepartementet, men det er Vinmonopolet som tok beslutningen på ledermøtet i dag, sier Hunter.

TV 2 har også vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet som viser til Vinmonopolet.

Fjerningen av russiske produkter skal allerede være i gang og skjer som en del av flere sanksjoner mot de russiske myndighetene etter at de invaderte Ukraina.

– Ikke gjort før

– I lys av situasjonen og det faktum at både Alko og Systembordlaget nå også har gjort det samme, så synes vi også at det er naturlig at Vinmonopolet tok samme beslutning, sier Hunter.

Hun understreker at Vinmonopolet ikke har for vane å gjøre denne type beslutning.

– Det har ikke blitt gjort før som jeg er kjent med, sier Hunter.

Få russiske produkter

Vinmonopolet opplyser at de samarbeider med til sammen fem russiske leverandører, men at det kun er russisk vodka som selges i basisutvalget. I bestillingsutvalget har man til nå kunnet bestille russisk rød-, hvit- og musserende vin.

Til vanlig har Vinmonopolet 18 forskjellige russiske produkter i sitt sortiment.

FJERNET: Også fra Vinmonopolets nettsider er alle russiske produkter fjernet, tirsdag. Foto: Skjermdump, Vinmonopolet

Men fra og med 1. mars vil ingen russiske produkter være tilgjengelig verken i Vinmonopolets fysiske butikker eller på nett.

Salget av russiske varer tilsvarer kun 0,04 prosent av Vinmonopolets årlige omsetning, men direktøren mener saken er prinsipiell og viktig.

Hunter kan også fortelle at Vinmonopolet har tolv produkter fra Ukraina i sitt sortiment.