Dette er årets «Sommerhytta»-par

Den sjette sesongen av «Sommerhytta» er like rundt hjørnet, hvor fire unge samboerpar skal konkurrer om å vinne sin Sommerhytte, rett i vannkanten der Vorma og Glomma møtes.

I ti uker skal de pusse opp drømmehytta si på Nes Strandhager på Ringerike. Det paret som vinner flest gullhammere, kan smykke seg med hytta de selv har pusset opp.

Dommerne som skal vurdere hyttene er interiørdesigner Aina Sollie Steen, snekker Lars Fossum og hageekspert Finn Schjøll. Også denne sesongen er det populære TV 2-programmet ledet av Guri Solberg.

KVARTETT: Lars Fossum, Guri Solberg, Aina Sollie Steen og Finn Schjøll er klare for ny sesong av «Sommerhytta». Foto: Espen Solli/TV 2

Se hvem som skal kjempe om å vinne årets sesong av Sommerhytta i videoen øverst i saken.

Samboerparet Daria og Marius

Skiensjenta Daria Klovholt (26) møtte kristiansanderen, Marius Holst (27) på Tinder, sommeren 2019. De er derfor det ferskeste paret som er med i årets sesong av det populære TV 2-programmet.

HYTTEDRØM: Daria Klovholt og Marius Holst drømmer om evig kjærlighet sammen – fortrinnsvis med hytte ved Glomma. Foto: Espen Solli/TV 2

I nært et år har paret måttet holde deltakelsen skjult, da sesongen ble spilt inn i fjor sommer. At de nå skal dele opplevelsen med offentligheten, har de blandede følelser om.

– Det føles litt rart at alt vi har opplevd skal vises offentlig, men jeg har gledet meg kjempelenge. Det blir deilig å endelig kunne snakke om alt vi har fått til, og opplevd sammen, sier Daria når TV 2 ringer henne.

Kjæresteparet er bosatt i Oslo, hvor de samtidig dyrker sin felles interesse – trening. Ved siden av å studere markedsføring er nemlig Daria svært aktiv i sosiale medier, hvor hun deler øyeblikk fra sin treningshverdag. Marius jobber som prosessingeniør.

I tillegg er 27-åringen på landslaget i rugby. Av den grunn har han et sterkt konkurranseinstinkt.

– Jeg elsker å konkurrere, så det å få lov til å konkurrere i ti uker var helt nydelig, sier han.

Partneren hans hadde derimot et noe mer avslappet forhold til konkurranse. Det så han på som en utfordring.

– Blant de få bekymringene jeg hadde, var den største å få opp konkurranseinstinktet til Daria. Hun synes ting er gøy, men vinnerinstinktet er ikke til stede. Mitt største mål var å få henne mer engasjert, forteller Marius.

– Jeg visste han kom til å bli irritert over at jeg ikke hadde konkurranseinstinkt. Han brøler mye mer enn meg, forklarer Daria og humrer.

I de tidligere sesongene av Sommerhytta har det ofte vært med eldre personer, som av den grunn har hatt noe mer kunnskap. Da Daria innså at det kun var kjærestepar med, ble hun overrasket.

– Vi ante jo ikke at det bare skulle være kjærestepar. Jeg tenkte det skulle være noen eldre med, og jeg fryktet litt hvem han flinke pappaen skulle være – han som har overtaket på ting, sier hun og fortsetter:

– Da vi så deltakerne for første gang trodde jeg Eldan var han pappaen som kunne alt. Når vi innså at det ikke var tilfellet, gikk det fint. Det var veldig koselig at det var så lite aldersspenn mellom folk. Alle var i samme bås. Det var en veldig gøy vri.

Samboerparet Lina og Eldan

Samboerparet Lina Langerud Heikkilä (31) og Eldan Naftaly Nysveen (33) har vært kjærester i tolv år, og bor sammen i Oslo. Hyttedrømmen har de hatt omtrent like lenge som de har vært sammen, men for Eldan tok det lang tid før han fant roen i naturen.

– Familien til Lina har dratt meg med på hytteturer. De første årene likte jeg det ikke noe særlig. Jeg klarte ikke å slappe av, og syntes det var ubehagelig med mygg og andre insekter, forteller han når TV 2 ringer paret.

TRODDE IKKE DET GIKK: Eldan Naftaly Nysveen og Lina Langerud Heikkilä trodde ikke sine egne ører, da de fikk vite at de skulle være med på Sommerhytta. Foto: Espen Solli/TV 2

Men med årene endret det seg, og ifølge Lina har hun sett en helomvending hos kjæresten.

– Han har blitt et naturmenneske – nesten mer enn meg, sier hun og ler.

I lange tider har Lina hatt lyst til å være med på Sommerhytta. Da hun tok initiativet til å melde på paret, var Eldan sikker på de ikke hadde sjans. Da de fikk vite at de var plukket ut, trodde de ikke sine egne ører.

– Jeg tenkte at det er så mange som søker, så sannsynligheten var veldig liten. Vi trodde nesten ikke på det. Men jeg er veldig glad for at Lina dro meg med på det eventyret. Jeg ville ikke vært det foruten, sier Eldan.

Selv om paret har vært sammen i over tolv år og har bygd et trygt og stabilt fundament, var de forberedt på at en krangel eller to kunne skje.

– Vi er ganske trygge på hverandre – på godt og vondt. Jeg kan låse meg litt, mens hun kan bli litt frustrert. Vi snakket litt om det før vi ble med, at det ville komme situasjoner hvor vi går litt lei hverandre. Så det var vi forberedt på, sier Eldan.

– I stressede situasjoner er vi ikke nødvendigvis bestevenner, og det kan kanskje høres litt brutalt ut noen ganger, men når man har vært sammen så lenge, så er man veldig ærlige med hverandre, forteller Lina.

Ekteparet Sara og Ibrahim

Sara Meyer Boudaya (28) og Ibrahim Mahnin (30) møttes for omtrent 8 år siden på barnevernsstudiet. Høsten 2019 giftet de seg, og i dag bor de i Oslo, hvor begge jobber med barn og unge i utfordrende livssituasjoner. Ibrahim tar videreutdanning i kognitiv terapi ved siden av, og Sara går master i familieterapi.

Sara har fra start vært stor fan av Sommerhytta, og har spurt ektemannen flere ganger om han ønsket å bli med. Etter flere nei, endte det endelig med et ja.

– Jeg har sagt at jeg ikke er komfortabel med det – til jeg så sesong fire med Øyunn og Levi. Da fikk jeg et innblikk i hva det handlet om. Og det virket jo veldig kult å kunne vinne en hytte, sier han når TV 2 ringer han.

TRYGT: Sara Meyer Boudaya og Ibrahim Mahnin elsket å få Sommerhytta-opplevelsen sammen. Foto: Espen Solli/TV 2

Paret er fra Oslo, men har utenlandske aner – Sara har far fra Tunisia, mens Ibrahim sine foreldre er fra Marokko. De har aldri hatt egen hytte – derfor setter de stor pris på at de kanskje kan få drømmen oppfylt.

– Jeg tror det var avgjørende at han så det var mulig å vinne, selv om man ikke hadde så mye erfaring. Vi er veldig vinnerskaller, så vi ønsket oss nye utfordringer – og selvsagt å vinne en hytte, forteller Sara til TV 2.

Siden både Sara og Ibrahim er muslimer, skulle de faste de fire første ukene på Nes Strandhager. Sara gruet seg til å skulle jobbe lange dager med fysisk krevende arbeid, samtidig som de fastet.

– Ramadan var de fire første ukene av programmet, og det så vi på som en utfordring. Jeg lurte på hvordan det ble, for vi måtte jo ha med hodet når vi skulle jobbe.

Erfaringsmessig anså de seg som svake. Derfor gjorde de et desperat forsøk på å forberede seg på ti intense uker med oppussing.

– Vi dro til Maxbo i Lillestrøm, og spurte om vi kunne få en pall og låne en sag. Selv om det kanskje ikke var håndsag vi kom til å bruke mest, øvde vi oss litt. Vi måtte, for vi kunne ingenting, forteller Sara.

Som par kjenner de hverandre godt, og vet hva som kan trigge hverandre, men også hva som skal til for å roe ned hverandre. For Ibrahim føltes det trygt og godt å ha Sara på laget.

– Hun har peiling på interiør og mote. Hun har ideene, også jobber vi mot det målet. Vi er veldig lærevillige, og gode på å spille hverandre gode, forteller Ibrahim, som får støtte av Sara:

– For min del var det skikkelig jackpot. Jeg er kjempeglad i Ibrahim. Det er en klisje, men jeg er en håpløs romantiker. Så jeg gledet meg til å jobbe sammen med han, dag ut og dag inn.

Samboerparet Lise og Lars

Kjæresteparet Lise Sakariassen (28) og Lars Jørgensen (29) jobber begge som byplanleggere. Det tror de kan være en fordel, når de nå skal være med på Sommerhytta.

– Vi er veldig glade i å være kreative. Det var ting vi snakket om, og som vi ville forsøke å gjennomføre på Sommerhytta. Vi ville gjøre noe helt nytt, så det å få tid og penger til å utfolde seg kreativt var veldig tiltalende – og selvfølgelig muligheten til å vinne en hytte, forteller Lise til TV 2.

SPENNENDE: Selv om Lars Jørgensen er en lugn type, syntes han det var spennende å kunne få være med på Sommerhytta, da kjæresten Lise Sakariassen meldte de på. Foto: Espen Solli/TV 2

Lise har vært stor fan av Sommerhytta, og da hun ymtet frempå at paret skulle melde seg på, tenkte samboeren Lars at han fikk støtte henne i det. Nå, når programmet snart skal gå på TV, gleder han seg til å se alt de har fått til.

– Jeg er en ganske rolig type. Lise er den som tør å hamre litt, og den som får oss med på sprøere ting. Jeg tenkte at jeg fikk støtte henne, da hun meldte oss på. Jeg tror jeg prøvde å late som at jeg ikke var så gira, men så var det ganske spennende, innrømmer han.

Lars har med årene blitt mer og mer fascinert av verktøy og å bygge ting, men det skorter derimot litt på erfaringsbiten. Én ting ga ham likevel selvtillit da han skulle bli med på Sommerhytta.

– Vi bygde en benk hjemme, og den fikk jeg veldig mestringsfølelse av. Jeg fikk kanskje en falsk selvtillit av den benken, forteller han.

Ved siden av å ha lite erfaring med seg i bagasjen, tror Lise ubesluttsomheten til paret kan bli en utfordring.

– Det at vi har dårlig tid, er ganske ubesluttsomme, og ikke har noe erfaring tror jeg kan bli utfordrende. På Sommerhytta måtte vi løse oppgaver ingen av oss hadde noe særlig kunnskap om. Det er litt vanskelig, sier Lise.

Sommerhytta har sesongpremiere 18. april på TV 2 og TV 2 Play.