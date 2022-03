Dømt for fyllekjøring to ganger – skal lede ny motorsport-storsatsing

Da programleder Daniel Høglund (35) ble tatt for promillekjøring for andre gang, sa han at lovbruddet gjorde at han aldri kunne lede en formel-1-sending. Et halvt år senere skal han lede motorsportsatsingen til Viaplay.

1. mars kom det en pressemelding om at Viaplay skal ha tidenes satsing på motorsport. I front er Daniel Høglund, som ved to anledninger har blitt tatt for promillekjøring.

At valget av programleder kan få folk til å reagere, forstår både Høglund og Viaplay.

– Ja, det kan jeg skjønne - og respekterer. Men jeg må først og fremst fokusere på gjøre jobben min best mulig, sier Høglund til TV 2.

Skryter av Høglund

Kristian Oma er sportssjef i Nent, som er selskapet som eier Viaplay. Til God kveld Norge forklarer han hvorfor de valgte Høglund som programleder.

– Daniel er en strålende programleder og vi trenger en strålende programleder når vi går i gang med dette prosjektet. Det å kjøre i påvirket tilstand er umusikalsk, uansett om man er programleder for fotball eller motorsport.

Høglund er en av Norges mest kjente programledere innen idrett, og har ledet både fotball- og håndballsendinger på TV3 og Viaplay. Han har også bakgrunn som programleder i P4.

Høglund er orientert med at denne artikkelen skrives, men har ikke gitt uttrykk for at han ønsker å kommentere saken.

Går tilbake på sitt ord

Etter at Høglund ble dømt for fyllekjøring for andre gang, stilte han opp i et åpenhjertig VG-intervju.

Der sa han at han aldri kunne lede en formel-1-sending i fremtiden, siden alkohol og bil ikke hører sammen.

– På det tidspunktet, litt over et døgn etter hendelsen, tenkte jeg selvsagt at det ikke var aktuelt. Det er ikke noe jeg forventet at skulle skje. Mine sjefer har bedt meg om å ta denne oppgaven, så da forholder jeg meg til det, takker for tilliten og gleder meg til å være med å bygge den største F1-satsingen noensinne, sier Høglund.

Oma sier at Høglund trolig var langt nede da han sa han aldri skulle lede et formel-1-program, og at sitat derfor kom i «kampens hete».

Høglund ble dømt til 35 dagers betinget fengsel etter at han kjørte med 1,08 i promille midt på natta i Oslo sentrum i fjor høst.

Hendelsen skjedde bare tre år etter at Høglund krasjet en bil i Larvik – den gangen med en promille på 1,92.

Står for valget

Sportsjefen forklarer at de mener man må kunne gjøre opp for seg, og deretter få en ny sjanse.

– Vi kommer til å stå for dette valget, selv om det kommer noen reaksjoner.

Den nevnte satsningen gjør at motorsport-sendingene får store oppgraderinger, deriblant et splitter nytt og mye større studio. Med på satsningen har kanalen også fått med seg Viaplays Formel 1-ekspert Atle Gulbrandsen, Stein Pettersen og Henning Isdal.

Tilbake som ekspert er også tidligere rally-, Formel 3000-, og WRC-kjører Thomas Schie.