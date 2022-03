Zelenskyj fikk stående applaus av EU: – Vi kjemper for å overleve

EU-parlamentet samlet seg til et hastemøte ved lunsjtid tirsdag, til en debatt om krigen i Ukraina.

Også Ukrainas president Zelenskyj holdt et innlegg under debatten.

– To raketter slo ned i fredens torg i dag. Det er friheten som er under angrep, sa Zelenskyj.

– Stå med oss

I sin tale fortalte Zelenskyj om hvordan to titalls mennesker ble drept da to kryssermissiler tirsdag morgen traff Frihetsplassen i Kharkiv.

– Fra nå av skal alle torg i alle byer i landet vårt hete Frihetsplassen, sa han.

Han fortsatte med å si at ukrainerne kjemper for overlevelse.

– Nå slåss vi for å overleve. Vi slåss for å bli en likeverdig del av EU. Vis at dere står med oss. Vis at dere ikke vil forlate oss. Vis at dere er europeere, sa han.

Etter innlegget hans, fikk han stående applaus fra de fremmøtte i salen.

Fordømmet angrep



Zelenskyj har flere ganger om dagen publisert videoer der han snakker til folket, via appen Telegram. Tirsdag morgen la han ut en ny video.



Der fordømmer han nattens angrep mot Kharkiv i morgentimene tirsdag, og mener dette bryter alle internasjonale konvensjoner og avtaler for krigføring.



– De angriper en fredelig by, boligområder, sivile, dette er en brudd på alle lover og avtaler. Dette gjør de kun for å angripe det ukrainske folk og dette er en krigsforbrytelse, sier han.



Zelenskyj kommenterer også samtalene en ukrainsk delegasjon hadde med russerne mandag.



– Vi har foreløpig ikke oppnådd det vi ønsket oss. Russerne har gjort sin posisjon klar, og vi har gjort det samme, sier han.