Hei Benny. Min 2006-modell Kia Rio 1,4 trenger påfyll av litt servo-olje til styringen. Nivået ligger så vidt over minimum-merket ved kald motor.

I instruksjonsboken står det at den skal ha rød olje. Det er også det som er på beholderen nå. Det burde være grei skuring å kjøpe på bensinstasjoner – slik i utgangspunktet.

Når jeg kontakter mitt verksted er de veldig opptatt av registreringsnummeret på bilen. Etter å ha fått det, finner de ut at bilen skal ha en spesialolje type PSF3 som koster 558 kroner for en standard flaske. Den må bestilles da den ikke finnes ikke på lager. Har du noen mening / kommentar til dette?

Hilsen Jan, som er fast Broom-leser – og som også har en Mustang cabriolet i tillegg til Kiaen.

Benny svarer:

Hei Jan. Aller først et klapp på skulderen herfra for at du følger med og passer på dette. For de aller, aller fleste hadde nok dette passert langt under radaren.

Det var da en helsikes pris på oljen du har fått anbefalt. Jeg er jo kjent med at dette kan koste litt mer enn alminnelig motorolje, men likevel… Det er nok heller ikke store skvetten som skal til her. Jeg tipper maksimalt én desiliter.

Kia har ikke egne oljer med eget delenummmer på. Eller rettere sagt: Oljer med eget brand. For det er jo alltid et oljeselskap som produserer oljene, men som setter bilfabrikantens etikett på kanna eller flaska.

Kia anbefaler å bruke Mobil ATF D/M MultiPurpose, til servostyringen på din bil. Dette er en syntetisk automatgirolje, ofte forkortet til ATF-olje. Denne oljen er primært beregnet for bruk i 4- og 5-trinnes automat-kasser. Men den brukes også på servostyring. Prisen på denne kjenner jeg ikke til.

Slik jeg tolker spesifikasjonene her er det en helt alminnelig ATF-olje, som jeg mener bør finnes på alle bensinstasjoner med et ørlite snev av respekt for seg selv.

Det riktige her synes jeg hadde vært om verkstedet fylte på den lille skvetten som trengtes og tok betalt for den. Da ville du trolig sluppet unna med en brøkdel av prisen.

Til slutt vil jeg anbefale deg å holde et lite øye med dette framover også. Om nivået synker igjen, har du nok en lekkasje ett eller annet sted. Enten i en kobling eller i selve tannstangen. Der er det noen simmringer som kan bli utette. Det kan være smart å ta en kikk på dette mens du først holder på.

Normalt sett skal det ikke være nødvendig å etterfylle servoolje. På den annen side – at noe damper bort og fordunster på 16 år er vel ikke helt unormalt det heller.

Regner med at dette ordner seg enkelt og greit – og ønsker lykke til med jobben.

