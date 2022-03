Ny TV 2-måling: Enorm oppslutning om Nato-medlemskap

Mens krigen raser i Ukraina, varsler nordmenn massiv støtte til forsvarsalliansen Nato.

I en fersk hurtigmåling Kantar har utført for TV 2 svarer de spurte med en mening dette på spørsmål om Norges Nato-medlemskap:

95,6 prosent mener Norge bør fortsette medlemskapet

4,4 prosent mener Norge bør melde seg ut

FELLESSKAP: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen mener målingen viser et sterkt samhold. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er et fantastisk tall. Det viser at det er et sterkt samhold. Vi er avhengig av å være et fellesskap som vi er ved å være med i Nato, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til TV 2.

Norge har vært medlem av Nato siden alliansen ble etablert i 1949.

Bred politisk Nato-enighet

Høyre-leder Erna Solberg mener den voldsomme Nato-støtten er en naturlig følge av Russlands invasjon av Ukraina.

– Norsk medlemskap i Nato er bærebjelken i vår sikkerhetspolitikk, og Natos felles front mot russisk aggresjon viser tyngden små og store land kan utgjøre når vi står sammen. Det er både naturlig, men også godt å se, at folkets støtte til Nato øker i en krisetid, sier Solberg.

Det er kun to partier på Stortinget som vil ta Norge ut av Nato – Rødt og Sosialistisk Venstreparti (SV).

Rødt vil ha «et defensivt nasjonalt forsvar, uavhengig av Nato og EU-hær.» Det er et standpunkt som ligger fast, uavhengig av situasjonen i Ukraina, understreker Rødt-lederen.

– Rødt har ikke endret NATO-standpunkt. Vårt fokus nå er å stanse Russlands grovt folkerettsstridige invasjon og styrke vår nasjonale forsvarsevne, samtidig som vi unngår at Norge og Europa blir slagmark i en krig mellom atommakter, sier Bjørnar Moxnes.

PRINSIPPFAST: Russlands invasjon av Ukraina har ikke rokket ved Rødt-leder Bjørnar Moxnes Nato-standpunkt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

SV ville ikke kommentere TV 2s måling tirsdag, men viser til sitt partiprogram, der det står det følgende:

«SV vil melde Norge ut av Nato», «sikre et sterkt nasjonalt forsvar» og «øke forsvarssamarbeidet i Norden».

Tydelig nei til EU

Norge samarbeider i stor grad med EU om situasjonen i Ukraina. Vi har sluttet oss til EUs økonomiske sanksjoner mot Russland og jobber i disse dager med en felles løsning på en ventet flyktningstrøm.

Men likevel vil ikke nordmenn inn i EU nå, ifølge TV 2s måling.

26,1 prosent mener Norge bør søke medlemskap i EU

73,9 prosent mener Norge ikke bør søke medlemskap i EU

Samarbeid til tross, forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) tror ikke dette vil forandre seg i tiden fremover.

– Nei, det tror jeg ikke. Det vi nå ser er at det er Nato som har betydning, sier Enoksen.