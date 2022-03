Tvillingsøstrene (13) flyktet fra krigen til storebror i Bergen

Som noen av de første flyktningene fra Putins pågående krig i Ukraina, kom Stanislava, Yaroslava og pappa Sergyi Miroshnik til Norge på mandag.

Tirsdag fikk de time hos politiet i Bergen, hvor de fikk beskjed om å dra videre til Råde for å registrere seg som flyktninger.

SLITEN: Enda mer venting etter fire dager på flukt tærer på 13 år gamle Stanislava Miroshnik. Foto: Yaroslava Miroshnik

Vil gi lillesøstrene trygghet

Storebror Nikolay Miroshnik har fått permisjon fra jobben som barnehagelærer på Askøy, og bruker nå alt av tid og penger på å gi lillesøstrene trygghet.

– Det er det eneste jeg tenker på. De er jo barn, og jeg er pedagog som vet at barn trenger hverdag.

ETTERLENGTET: Familien leker turister i noen minutter. Foto: Nikolay Miroshnik.

Derfor tok han lillesøstrene han kaller Stasja og Yasja med på McDonald's og en liten tur til Bryggen, før de reiste videre til Råde og enda en kø.

– Vi stilte i kø klokken 7 i dag morges, men jeg fikk ikke følge dem inn og venter utenfor på at de skal bli registrert.

TÅLMODIG: Sergyi og Yaroslava etter timer i kø på Råde. Foto: Stanislave Miroshnik

I ventetiden snakket jentene med mamma Alena som ble igjen i Kyiv. Hun søker tilflukt på badet i første etasje sammen med tre andre i blokken der de bor. Hun forteller døtrene om stadige flyalarmer og eksplosjoner og sender en privat video av fra bombingen av TV-tårnet i Kyiv onsdag.

Nikolay forteller at naboen som filmet, er uskadd. Det er en uke siden Nikolay fikk sjokknyheten om at Vladimir Putin hadde angrepet Kyiv. Da ringte han umiddelbart sin ukrainske far og lillesøstre som bor i Ukrainas hovedstad.

– Dere må dra. Kom til oss!

Pappa Sergiy Miroshnik (54) jobber på togstasjonen og kona Alena jobber for helsetilsynet. Sammen har de tvillingene Stanislava og Yaroslava på 13. Nikolay har på grunn av pandemien ikke vært sammen med dem på tre år, men er synlig stolt over lillesøstrene sine.

NØLTE IKKE: Nikolay Miroshnik fikk full støtte fra samboer Celine Skjerping til å hente lillesøstrene fra Kyiv og huse dem i leiligheten i Fyllingsdalen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Den ene ligner på moren, hun er tøff og modig. Den andre er mer følsom og minner om faren. De er så forskjellige.

Våknet av rakettene

Begge jentene ble vekket av eksplosjonene i Kyiv tidlig torsdag morgen, forteller 13 år gamle Yaroslava.

– Vi ble redde, nesten panikk.

REDDE: Stanislava og Yaroslava Miroshnik ble vekket av de første angrepene mot Kyiv. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Faren er tidligere fallskjermjeger og har blant annet tjenestegjort i Afghanistan. Da storebror Nicolay innstendig bønnfalt familien om å forlate den krigsrammede byen, nektet først Sergyi. Så tryglet også kona ham om få døtrene i sikkerhet. Under tvil pakket 54-åringen bilen med niste, tre soveposer og døtrene i baksetet. Alena insisterte på å bli igjen i Kyiv for å fortsette å jobbe for ukrainske myndigheter.

Det tok dem flere timer å komme seg ut av bykjernen med bil. Underveis vokste køen av andre på flukt fra det krigsrammede landet. De forteller om køer overalt, tomme butikker, og bensinstasjoner med rasjonering på 20 liter per kunde.

Passerte like før sprengning

Knappe to timer etter at Sergyi med tvillingene i baksetet omsider hadde kommet seg ut av sentrum, ble broen de nettopp hadde kjørt over sprengt i stykker. Sergyi kan knapt tro det han hører.

– Da vi hørte det på radioen ... Det er helt utrolig!

UNDERVEIS: Tvillingene delte på et sete i overfylt tog. Foto: Sergyi Miroshkin

I byen Lviv møtte de flyktninger overalt. Familien på tre å klarte å komme med et av lokaltogene som skulle mot grensen til Polen. Sergyi så tog etter tog passere.

– Alle vognene var helt overfylte. Det var stappfullt, med dyr, voksne og barn.

Trettenåringenen byttet på å sitte på hverandres fang, mens Sergyi sto i åtte timer på en togtur som vanligvis tar en time.

Slapp gjennom med et nødskrik

Ved grensen i Medyka ble Sergyi stoppet fordi ingen menn mellom 18 og 60 skulle forlate Ukraina, men bli igjen og kjempe.

AMBIVALENT: Valgte å få barna i sikkerhet før han eventuelt drar tilbake. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Ved kontrollposten begynte jentene å gråte, og faren ba pent om et unntak så han kunne gå rett over grensen til Polen for å overlevere barna til storebroren som skulle møte dem der. Under tvil, slapp familien på tre over grensen. Når Nicolay hører farens historie, blir han blank i øynene.

– Menneskeligheten i menneskene er kommet tilbake.

Nikolay tok første mulige fly fra Bergen til Warzawa, leide den eneste bilen han klarte å oppdrive, og kjørte mot grensen i påvente av nyheter fra lillesøstrene. Hvor kommer de? Når?

Han forteller om nervepirrende timer på vent, og han er innstilt på å møte dem i skogen dersom de ikke får annen transport, men må flykte til fots. 32-åringen spør lokalkjente om mulige fluktruter, og kjører først til feil jernbanestasjon, før han endelig får melding om hvor det overfylte, veldig forsinkede toget stopper.

– Først klokken tre på natten på søndag, da ...

MÅTTE REISE FRA ALT: Jentene fikk kun med seg en liten koffert de deler med faren. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Tårene renner når han prøver å gjenfortelle hvordan det var å møte igjen faren og lillesøstrene etter tre høydramatiske døgn. I Polen tar Nikolay over ansvaret fra Sergyi, som ikke hadde sovet på tre døgn, men levd på kaffe og sigaretter. Jentene har kun fått med seg en liten mobiltelefon i tillegg til den lille kofferten de tre deler. Trioen er ikke lenger i et land i krig. Pappa tar bilde av smilende barn i baksetet.

FLYR TIL TRYGGHET: Storebror skaffet flybilletter hjem til Bergen. Foto: Nikolay Miroshkin

Varm velkomst

Familien forteller om eksplosjonene som vekket dem i Kyiv og ødeleggelsene de så underveis ut av Ukraina, men også om mottakelsen de fikk på polsk side av grensen der folk ga dem vann, klær, sko og vennlighet. De roser også hvordan de ble møtt da de landet på Bergen lufthavn mandag.

SAVNER MAMMA: Jentene holder kontakten med mor og venner på Viber. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Fra Nikolays lille leilighet i Fyllingsdalen ringer jentene mamma som valgte å bli igjen i en by i krig for å jobbe for helsetilsynet. Hun gråter gledestårer over at døtrene er i sikkerhet hos broren, og unnskylder seg med at hun ser så trøtt ut og sier hun knapt har sovet etter nok en natt med flyalarmer.

Få igjen

Yuroslava spør om moren har husket å blende vinduene i leiligheten for å unngå russiske angrep mot blokken de bor i.

– Ja, selvfølgelig. Det er tøft å oppholde seg i leiligheten nå. Jeg dro igjen alt.

Alena forteller at av de 200 naboene er det kun fire familier igjen i blokken på 22 etasjer.

– Hva tenker du da om at du ikke ble igjen for å slåss? Spør TV 2 Sergyi.

– Jeg vurderer å dra tilbake, men de jeg kjenner der nede, sier jeg ikke bør. Alt er stengt nå.

INGEN VEI TILBAKE. Broen de flyktet over er sprengt. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Beroliger hverandre

Tvillingene spør moren om flere av vennene. Etter krigen brøt ut har bare noen klart å opprettholde kontakten.

– Mange har dratt til besteforeldre på landet. Noen ble igjen for de har ikke noen å dra til. Læreren spør hvor vi er, og vi snakker med noen venner. Vi prøver å beholde roen. Å roe hverandre.

Nikolay sier han vil hjelpe flere fra det krigsherjede landet og ser ømt på lillesøstrene.

– De små fikk farge tilbake igjen i ansiktet.