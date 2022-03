Krigens ansikt

De er bleke i ansiktet og blikkene er matte.

Noen stirrer sløvt inn i en mobiltelefon, andre prøver å lukke øynene for å få litt etterlengtet søvn. Stryker en liten hund de har på fanget.

PÅ FANGET: En liten hund slukker tørsten, liggende på fanget til eieren i et av bomberommene. Foto: Aage Aune / TV 2

Lytter etter truende lyder.

Overalt sitter og ligger mennesker.

En kvinne trakterer et ustemt piano og begynner prøvende å synge en ukrainsk folkevise. Snart stemmer flere i.

De mollstemte tonene leker mellom de solide veggene i et gammelt teater – nå omgjort til flyktningmottak.

MUSIKK: Musikalske innslag får tiden til å gå i bomberommene. Foto: Aage Aune / TV 2

De gjør at jeg må skjerpe meg.

Jeg er her for å gjøre en jobb. Men det er vanskelig ikke å la seg påvirke. Fordi det er så lett å sette seg inn i situasjonen til disse menneskene.

Forrige uke på denne tiden, levde de helt vanlige liv, akkurat som jeg. Lagde frokost om morgenen, kjørte til jobb, traff kolleger. Kanskje en treningstur på kvelden, eller et glass vin sammen med sin kjære. Gledet seg til ferien i Tyrkia.

Nå har de mistet dette.

I SKJUL: En eldre kvinne i et av de ukrainske bomberommene. Foto: Aage Aune / TV 2

Det ordinære livets banaliteter er blitt et fjernt minne. En luksus man ikke kan ønske seg tilbake til.

Det de nå drømmer om er å komme seg til Polen, for der er ikke den russiske invasjonhæren.

Flyktning

Flere jeg møter må smake litt på ordet når jeg spør dem om situasjonen de er i.

– Jo, vi er blitt flyktninger, og det skjedde plutselig. Det er nesten umulig å fatte, sier en ung kvinne.

Hun er ufrivillig reiseleder for et stort følge på ni voksne, seks barn og to katter som akkurat er ankommet fra den østlige byen Kramatorsk.

PÅ FLUKT: Barnefamilier har plutselig blitt flyktninger over natten. Foto: Aage Aune / TV 2

Men flyktninger er det de er blitt.

Uten varsel.

Uten mulighet til å kunne verdsette sine kjedelige, dagligdagse liv litt høyere.

Det kan skje med oss alle, har jeg skjønt.

Det er Russlands leder Vladimir Putin som har snudd livene deres på hodet og som også gjør vår egen norske, trygge tilværelse litt mer usikker.

Det hjelper ikke å gråte.

Det hjelper ikke å hate.

Selv de voldsomste sanksjonene i verdenshistorien har ikke fått Putin til å revurdere sin plan.

Hva betyr vel da ukraineres daglige gjøremål, feriemålene neste sommeren, planlagte bryllup og bursdagsfeiringer for ham?

Menneskene foran meg stemmer i den ukrainske nasjonalsangen.

«Ukrainas ære er ikke død. Vår frihet og vilje lever,» lyder første strofe.

Men hvor mye lenger?