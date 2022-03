Kjære Jonas – ta ansvar!

Hvis du forventer at alle andre skal ofre seg for deg, må du selv stille opp når andre trenger det.

Norge er et stort land, med liten befolkning og syv ganger større sjø- enn landterritorium. Vi er rike per innbygger, men har begrenset økonomi i forhold til landets størrelse, strategiske beliggenhet og sikkerhetsbehov.

Må stille opp

Vi var helt avhengige av at andre var villig til å ofre sine unge for oss, hvis krigen skulle kom hit, da vi gikk inn i NATO i 1949. Selv om det er både historieløst og naivt har våre politikere satset på at den aldri gjør det. Både NATO og Norge er derfor om mulig enda mer avhengig av USA i dag enn da vi gikk inn.

Jeg er lei av naive og ansvarsløse politikere som ikke prioriterer sikkerhet og beredskap. Krig i Norge og Europa, samt atomkrig er - og vil forbli - en reell mulighet. Hvis den - gud forby - skulle komme vil vi knapt få et forvarsel.

Hvis du forventer at alle andre skal ofre seg for deg, må du selv stille opp når andre trenger det. Norge burde dermed stå først i køen for å støtte NATO-landene i Øst og Ukraina.

Samtidig vet vi at militær makt egner seg til å avskrekke en motstander, men ofte skaper betydelig flere problemer enn den løser når den settes inn. Du havner oftest på et helt annet sted enn du hadde til hensikt når våpenmakt blir viktigste verktøy.

Våpen

Det Ukrainas befolkning nå trenger minst av alt er symbolsk politisk støtte med våpen. Mange land står i kø og Norge sender M-72 panservernraketter. Et våpen Anniken Huitfeldt forøvrig villeder om når hun hevder det er et defensivt våpen. Hun har åpenbart liten innsikt eller dårlige rådgivere. Dette lette, håndholdte rakettvåpenet er velegnet til angrep på både stridsvogner, kjøretøy, bunkere, skyttergraver og ikke minst i byer og inn i bygninger.

Det Norge minst av alt trenger i det store bildet er å være bidragsyter til at krigen sprer seg. Når regjeringen nå, ifølge folkerettsekspert Cecilie Hellestveit, har gjort oss til med-krigere mot Russland øker faren for at Russland - uten å bryte folkeretten - kan krenke vår suverenitet i nord. Risikoen øker for at krigen kan spre seg.

Flyktninger

Det Ukraina og deres kvinner og barn trenger mest av alt er humanitær innsats og hjelp til å skaffe flyktningene mat, husly, helse og skolegang. Ifølge FN er allerede 700 tusen fordrevet og over en halv million mennesker på flukt.

Det kan bli mye verre. De som lurer på hvor ille det kan bli i inne i Ukraina, hvis vi ikke tilbyr Putin en diplomatisk utvei, kan se til Syria. Bashar Assad hadde heller ikke noe annet valg - ifølge seg selv. En mentalitet Putin lett kjenner seg igjen i.

Kjære Jonas Gahr, Støre sett deg ned sammen med hjelpeorganisasjonene i dag og fortell dem at lommeboken din er like åpen som da vi hjalp næringslivet gjennom pandemien. Fortell dem at deres innsats inne i Ukraina for å hjelpe kvinner og barn vil bli fullfinansiert.

Og kjære Jonas, selv om det er upopulært å hente flyktninger til Norge, rett ryggen og ta ansvar for fellesskapet. Chartre fly og etabler to-tre luftbroer til flyplasser så nær grensen til Ukraina som mulig og hent 50 000 kvinner og barn til Norge. Her vil de rekordhøye gass- og oljeinntektene som følge av krigen gjøre god nytte for seg.

Gi kommunene våre frie hender til å organisere mottak og integrering, på din regning. Ja da, Frp og deler av høyresiden vil hyle over seg, men dette er det rette å gjøre. Det er å forsvare våre verdier.

Styrke fellesskapet

Vi trenger en regjering som stiller opp der det reelt sett betyr mest for Ukrainas befolkning og vårt europeiske fellesskap. Men, vi trenger også arenaer det norske fellesskapet kan engasjere seg for vår egen del, og våre barns del.

Selvorganisering av grupper i sosiale medier til støtte og hjelp for Ukrainas befolkning er i gang allerede, og vi ser spede demonstrasjoner i norske byer. Vi har behov for å være noe mer enn forferdede tilskuere.

Kjære TV2, hvis vi noen gang har hatt et godt formål til en TV-aksjon, som gir artister og oss andre anledning til å vise solidaritet også på den måten, er det vel nå?

