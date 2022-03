Russiske langrennsløpere reiser hjem fra Norge onsdag

De russiske langrennsløperne som er i Norge, reiser onsdag hjem til Russland. Dermed konkurrerer de heller ikke i Falun neste helg, melder Nettavisen.

Det er den russiske landslagstreneren Jurij Borodavko som bekrefter at verdenscupsesongen er over for russerne og at de forlater Norge onsdag.

– Vi forlater Norge og den internasjonale sesongen er over for vår del, sier den russiske landslagstreneren Borodavko til NRK.

Tirsdag kom pressemeldingen fra Norges Skiforbund om at de vil nekte russerne å stille til start i verdenscuprennene i Norge. FIS sier at en russisk utestengelse er imot regelverket, men nå skal altså russerne ha bestemt seg for å reise hjem.

Russerne har vært på trening i Holmenkollen tirsdag.

Gahr Støre har respekt for avgjørelsen

Statsminister Jonas Gahr Støre (A) møtte TV 2 til intervju tirsdag. Han sier han respekterer avgjørelsen om at russerne ikke får gå i Norge.

– Man må begynne med å si at de som går på ski for Russland ikke skal holdes ansvarlig for det lederskapet gjør, men at idrettsverden reagerer på dette og markerer slik, det har jeg respekt for. Det er et tragisk utslag av hva en krigshandling betyr. Det er en naturlig solidarisk handling fra idrettsfolk. Vi må huske på at ukrainske idrettsutøvere ikke kan delta i idrett fordi de kjemper i gatene i byene sine, så det hører også med, sier statsministeren.

RESPEKT: Jonas Gahr Støre mener den russiske utestengingen er en naturlig solidarisk handling fra idretten. Foto: Javad Parsa

– Er du glad for at russerne forlater Norge nå?

– En glede føler man ikke i sånne stunder, men det ble konklusjonen i et vedtak idretten tok, og det har jeg respekt for. Du ser det i fotballen også.

Norges Skiforbund skrev følgende i en tirsdagens pressemelding:

– Vi hadde håpet at FIS skulle komme til den avgjørelsen på vegne av hele skisporten, men nå kan ikke Skiforbundet vente lenger. Skistyret har derfor i dag tidlig besluttet å meddele FIS at russiske og hviterussiske utøvere ikke får starte i konkurranser i Norge, sier skipresident Erik Røste.

