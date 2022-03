Røde Kors: Viktig å huske på spesielt én ting hvis du starter innsamlingsaksjon

Over én million mennesker har flyktet fra Ukraina som følge av krigen, ifølge FN. De fleste flykter til nabolandene, blant annet til Slovakia. Der bor den norske studenten Helle Siggerud (25).

Da krigen brøt ut og ukrainerne flykta til grensen til Slovakia, bestemte hun og venninnen Oda Torinn Tømmervold seg for å starte en innsamlingsaksjon for å kunne kjøpe inn varer og utstyr til flyktningleirer nær grensen til Ukraina.

HANDLER: Studentene i Slovakia handler inn varer som blir fraktet videre til en flyktningsleir. Foto: Privat

Pengene strømmet inn

En av flyktningleirene ligger i Humenné, 30 minutter unna grensen. Her opplever de ifølge Siggerud en stor strøm av flyktninger hver eneste dag. Etter at Siggerud la ut et Facebook-innlegg om situasjonen og hva pengene ville gå til, tok det ikke lang tid før pengene strømmet inn. På under 24 timer fikk hun inn over 60.000 kroner.

– Det er helt fantastisk. Det tok helt av, og noe jeg ikke hadde forventet. Jeg tenkte kanskje jeg skulle få inn maks 10.000 kroner, sier hun til TV 2.

Etter én uke har hun nå fått inn 111.000 kroner.

– Det er fint å se effekten sosiale medier kan ha. At man klarer å nå ut til så mange mennesker, sier hun.

FULLE BILER: Bilene lastes opp med varer til flyktningleiren. Foto: Privat

Hun opplever at folk synes det er fint å donere penger til til dem, så de kan se hva pengene de gir konkret går til. Siggerud henviser til at hun alltid legger ut regnskap på Facebook, med hva de har brukt pengene på etter hver handletur.

– Det er 350 personer som har gitt et bidrag nå. Det er helt utrolig. For noen dager siden måtte jeg be folk vente med å vippse, så jeg kunne få oversikt over hvor mye som har kommet inn og hva flyktningene faktisk trengte av ting, forteller hun.

MOTTAKER: En av flyktningleirene varene blir levert til. Her i Hummené, 30 min grensen unna grensen til Ukraina. Foto: Privat

Blir fraktet av frivillige

Til vanlig er Siggerud medisinstudent i byen Kosice, som ligger nær grensen til Ukraina. Hun forteller at innsamlingsaksjonen tar mye tid ved siden av studiene.

STARTET INNSAMLINGEN: Fv: Oda Torinn Tømmervold og Helle Siggerud startet en innsamlingsaksjon sammen. Foto: Privat

– Men det er ikke noe jeg heller ville gjort. Jeg har sovet lite fordi jeg har vært full av adrenalin. Selv om jeg føler jeg burde lese, så er det noen ting man kan utsette. Jeg vil heller hjelpe flyktningene enn å lese, det kan jeg gjøre senere, sier hun.

Hun bruker flere timer hver dag på å handle inn varene og skrive ned regnskap. Hun leverer så alt hun kjøper inn til en frivillig innsamlingsplass for donasjoner i byen hun selv bor i, Kosice. Derfra frakter frivillige daglig donasjonene til grensen og til flyktningleirene.

Noen av varene blir i Kosice, da det stadig kommer flere flyktninger også dit.

Viktig å få hjelp med innsamlingsaksjonene

Det er mange som ønsker å hjelpe flyktningene med både klær, utstyr og mat.

Bernt Apeland er generalsekretær i Røde Kors. Han synes det er fint at det norske folk stiller opp i slike situasjoner, men at det er én ting å huske på når man starter innsamlingsaksjoner.

BØR TENKE SEG OM: Generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland, mener det er viktig å tenke seg om to ganger før man sender klær og utstyr til Ukraina. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Hvis du ikke har kontroll på transport herfra og til grenseområdene, og et apparat ved grensen som har mulighet til å fordele hjelpen, så er mitt klare råd: ikke gjør det. Det skaper store problemer for de som har et aktivt hjelpearbeid på stedet. Og det skaper et stort søppelproblem, sier han til TV 2.

Røde Kors Norge sender ingenting til polsk Røde Kors som de ikke har bedt om.

– De vil først og fremst ha pengehjelp som de kan bruke til å kjøpe tjenester, og så ber de om eksperter som kan lede arbeidet, sier han.

Fine tilbakemeldinger

Siggerud synes derfor det er fint at det de samler inn blir tatt imot av frivillige på grensen som fordeler det videre utover. Hun opplever at mange har fått inn alt for mye klær, og at det er andre ting som er mer nødvendig.

FLYKTNINGLEIR: Varene Helle Siggerud og studentene kjøper inn blir levert til flyktningleirer nær grensen til Ukraina. Foto: Privat

– Vi får løpende rapport på grensen om hva det er behov for, slik at vi unngår å kjøpe inn det det allerede er for mye av.

For eksempel er madrasser, vann og mat det viktigste, forklarer hun. De har også fokusert på å kjøpe inn hygieneartikler, barnemat, bleier og power-banker.

MYE MAT: Det mest nødvendige å handle inn, er mat. Foto: Privat

Siggerud kommer til å fortsette innsamlingen så lenge det er behov for det.

– Kanskje det etter hvert går an å handle to ganger i uka istedenfor hver dag. Men det er mange flyktninger som kommer over grensen hver dag, så behovet for spesielt mat er stort, sier hun og fortsetter:

– Vi vet heller ikke hvor lenge krigen kommer til å pågå, og selv når krigen er over kommer nok mange av flyktningene til å bli her før de har muligheten til å dra hjem. Mange har heller ingen hjem å komme tilbake til, sier hun.

Tilbakemeldingene på aksjonen har vært mange, og de har kun vært fine, forteller Siggerud.

– Men jeg føler ikke det er meg folk skal takke. Det er jeg som skal takke alle de som bidrar. Dette hadde ikke vært mulig uten alle som hjelper til, sier hun.