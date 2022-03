Ukraina-konflikten sender norske strømpriser til værs: – Kan bli dramatisk

Natt til torsdag forrige uke gikk Russland til angrep på Ukraina. Konsekvensen er selvfølgelig verst for alle som er direkte involvert, men krigen får også økonomiske ringvirkninger utover landenes grenser.

Blant det som blir påvirket, er energiprisene i Europa og strømprisene i Norge.

– Det siste halvåret har det vært rekordhøye strømpriser i Sør-Norge. Etter at Ukraina-krigen brøt ut, har strømprisene gått rett i taket, sier redaktør Gert Ove Mollestad i Montel.

Mandag 21. februar, som var før Russland begynte invasjonen, forventet markedet en snittpris i mars på 1,35 kroner per kWh med moms, forteller Mollestad.

– Nå regner markedet med at prisen i Sør-Norge vil ligge på 1,90 kroner per kWh i mars. Det illustrerer tydelig den oppgangen som har kommet som følge av konflikten.

Derfor stiger prisene i Norge

Konflikten mellom Russland og Ukraina har skapt stor usikkerhet i gassmarkedet, og det er først og fremst derfor prisene stiger.

– Det har i tillegg vært en liten endring i værvarselet, mot litt tørrere og kaldere vær. Det er en liten del av forklaringen til økningen, men hovedårsaken er helt klart Ukraina-konflikten, sier Mollestad.

Europa er helt avhengig av gass for å få nok kraft, og nå har det blitt usikkerhet om leveransene.

– Russland står for cirka 40 prosent av gassleveransene til Europa, og derfor stiger gassprisen veldig. Da blir det dyrere å produsere kraft fra gasskraftverk, som gir dyrere kraftpriser, sier Mollestad, og fortsetter:

– Strømprisene i Sør-Norge følger til en viss grad etter kraftprisene i Europa, og særlig når det er mindre vann i magasinene enn normalt, slik situasjonen er denne vinteren. Derfor stiger strømprisene i Norge når det er fare for mangel på gass i Europa.

Redaktør Gert Ove Mollestad i Montel. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vil få dramatiske konsekvenser

Gassflyten fra Russland går enn så lenge som normalt, og prisøkningen man har opplevd så langt skyldes frykt og usikkerhet.

– Dersom Russland bestemmer seg for å stanse eksporten av gass til Europa, vil det få dramatiske konsekvenser. Det er ingen som helt vet hva som da vil skje, men det vil utvilsomt bli en enorm prisoppgang, sier Mollestad.

Ifølge redaktøren vil gassprisen da bli så høy at enkelte deler av industrien vil stenge ned, og man vil forsøke å redusere etterspørselen for å balansere markedet.

– Man vil også forsøke å tiltrekke seg gass fra så mange steder som mulig, for eksempel gjennom å øke importen fra Algerie og andre gassprodusenter, i tillegg til å få inn mer LNG (flytende naturgass).

Mollestad sier Europa har nok gass for en måneds tid framover dersom Russland hadde valgt å stenge gasstilførselen i dag.

– Det ville blitt en utrolig alvorlig situasjon. Det er vanskelig å si hva slags strømpriser vi i så fall kan komme til å se i Norge, men det ville blitt en nærmest umiddelbar prisøkning. Dette vil i så fall være en økning fra det som allerede er et utrolig høyt nivå i Sør-Norge.

Ingen krise nå

I siste uke av februar lå den gjennomsnittlige strømprisen i Sør-Norge på 1,23 kroner før moms. Og det er i en situasjon med ganske mildt vær.

I en normal situasjon hadde prisen på denne tiden av året ligget på rundt 50-60 øre per kWh, og rundt 40 øre hvis det var mildt.

– Det betyr at strømprisene allerede er omtrent en krone dyrere enn normalt nivå. Hadde vi hatt en kald vinter og fått stopp i gassflyten, ville prisstigningen blitt formidabel, sier Mollestad.

Han understreker samtidig at det ikke er noen krisesituasjon nå.

– Det går mot vår og sommer, og da vil gassforbruket synke. Gasslagrene i EU ligger på 30 prosent, og man vil klare seg greit gjennom det neste halvåret. Til neste vinter kan det imidlertid bli krevende igjen.

– I verste fall stenges alt ned

Sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight peker på at høyere temperatur enn normalt har gitt nedbør som regn og påfyll i magasinene de siste månedene.

– Vi fikk litt mer kontroll på usikkerheten i magasinene i Sør-Norge. Det ble i tillegg en formidabel forbedring i snø-magasinene over hele landet, slik at utsiktene etter smelting også ser litt bedre ut, sier Lilleholt.

Sjefanalytiker i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt. Foto: Sondre Steen Holvik

I Nord-Norge er det god tilgang på vann i magasinene, som sikrer svært lave priser. I Sør-Norge var prisene egentlig på vei ned som følge av vår og varmere vær.

– Det var imidlertid før konflikten mellom Russland og Ukraina for alvor startet i forrige uke. Etter det har det kommet mange usikre bidrag til energimarkedet.

Hva som skjer med Europas betydelige import av gass fra Russland, tror han ingen vet sikkert.

– Foreløpig går leveransene tilnærmet som normalt, men det er store sanksjoner og mulige prisdrivende tiltak som kan skje. I verste fall stenges alt ned, og Europa får en energikrise som følge av at all gass fra Russland må erstattes med noe annet, eller at det blir så dyrt at man må redusere forbruket i enkelte sektorer.

Usikkerhet

Usikkerheten rundt den russiske gassen har størst effekt på de europeiske prisene, som har steget mye den siste uken.

– Med tanke på all usikkerheten stiger særlig de fremtidige prisforventningene. Denne usikkerheten smitter også over på Sør-Norge, som har sett en prisstigning for resten av året på cirka 25 prosent som følge av konflikten.

Lilleholt legger til at også værvarslene har endret seg mye den siste uken, med utsikter til lavere temperaturer, mindre vind og lite nedbør fremover.

– Det bidrar også til høyere priser i Sør-Norge. Prisnivået vi har sett i det siste vil kunne fortsette for resten av sommeren, og da snakker vi fort om én krone per kWh i kraftpris og to kroner per kWh ut til strømkundene.

Analysesjefen legger til at det kan hende regjeringen fortsatt vil komme med en form for kompensasjon.

– Uansett vil kostnadene til strøm bli betydelig lavere når forbruket faller utover våren.

Dette avgjør prisene

Mollestad sier Midt-Norge og Nord-Norge fortsatt vil ha billig strøm i tiden framover, med en kraftpris på under 20 øre per kWh. I Sør-Norge blir det imidlertid verre.

– For andre kvartal, altså april, mai og juni, spår markedet en gjennomsnittlig strømpris i Sør-Norge på 1,40 kroner per kWh med moms. Det vil i så fall være rekordhøy pris for denne tiden av året, sier Mollestad.

Til sammenligning var prisen i fjor på i andre kvartal på 58 øre per kWh. I nedbørsåret 2020 var prisen på samme tid på 5,6 øre per kWh, som var rekordlavt.

– I tredje kvartal i år, altså juli, august og september, venter markedet en snittpris på 1,10 kroner per kWh. Så dette blir dyrt i lang tid framover.

Ifølge redaktøren er det en kombinasjon av hva som skjer med gassflyten fra Russland og hvordan nedbøren blir i Norge som avgjør strømprisene i Norge de neste ukene og månedene.

– Vi har hatt mye regn etter nyttår, som har dempet prisene noe. For strømkundenes del får vi håpe på masse regn, men ifølge det siste værvarselet er det ikke tegn til så mye hjelp derfra.