Per Inge (46) ble smittet to ganger på kort tid: – Vilt forskjellige symptomer

DOBBELTSMITTET: Per Inge Kalstad (46) ble satt ut da han ble koronasyk for andre gang på tre uker. Foto: Privat / Thomas Evensen/ TV 2

I begynnelsen av februar lyste to streker på hurtigtesten i mot Per Inge Kalstad (46). Både han og sønnen på 16 år testet da positivt.

– Jeg hadde bare hodepine og litt vondt i halsen. Jeg tenkte for meg selv at dette var ikke så mye å snakke om, dersom symptomene ikke ble verre enn dette, sier Kalstad til TV 2.

Etter et par dager var 46-åringen fra Ausrtreim i Nordhordland i helt fin form igjen.

– Jeg var helt frisk, trente og levde normalt, sier han.

NEDE FOR TELLING: Per Inge Kalstad har aldri vært så syk før, som andre runde med covid. Foto: Privat

– Aldri vært så syk

Da flere i familien var syke på denne tiden, tok Kalstad noen hurtigtester etter han ble frisk. Disse viste negativt resultat.

Kalstad ble derfor satt ut da han fredag i forrige uke ble dårlig igjen.

– Jeg var usikker på om jeg kunne stole på hurtigtestene, og tok derfor en PCR-test.

PCR-en levnet ingen tvil. Kalstad hadde fått korona – igjen.

– Jeg ble litt satt ut av at jeg hadde fått covid for andre gang på tre uker. Selv om det bare var tre uker mellom, var symptomene nå helt annerledes. Denne runden var virkelig heftig. Jeg har aldri vært så syk før som jeg ble nå, sier 46-åringen.

Uløst gåte

Han er veldig glad for at han har tre vaksinedoser innenbords og tør ikke tenke på hvordan han hadde hatt det om han ikke var vaksinert.

– Feberen herjet og jeg hostet så mye at jeg følte det som om jeg brant opp innvendig, sier Kalstad som fortsatt kjenner viruset i kroppen.

Han synes det er underlig at symptomene var så ulike fra han var smittet den første gangen til den andre.

Kalstad ringte legen sin for å spørre om han virkelig hadde fått korona to ganger på tre uker. På legekontoret sa de at det ikke var mulig.

– Det er en uløst gåte, som vi gjerne skulle hatt svar på, sier han.

Kan smittes av omikron to ganger

Men ekspertene er ikke enige med Kalstads lege. De mener det er mulig å bli smittet to ganger på kort tid.



Danskenes FHI, Statens Serum Institut, (SSI), har slått fast at man kan bli smittet av omikron to ganger etter hverandre.

Da er det snakk om at man har vært smittet av omikronvariantene BA.1 og BA.2.

I vårt naboland har en studie fra SSI vist 67 tilfeller der en og samme person hadde to positive prøvesvar, der det var 20 til 60 dager mellom de positive prøvene og infeksjonene kom fra to ulike omikronvarianter.

Ifølge Folkehelseinstituttets siste situasjonsrapport har nesten 40.000 personer nordmenn blitt resmittet til nå i pandemien.

Av totalt 39.659 mulige reinfeksjoner er 35.455 bekreftet med registrerte prøver begge gangene. Per nå bruker FHI minimum 60 dager mellomrom for å fastslå reinfeksjon.

– Det er også rapportert tilfeller av reinfeksjoner etter kortere tid enn 60 dager. Disse tilfellene undersøkes nærmere, skriver FHI i rapporten.

Fire ulike varianter

Seksjonsleder Karoline Bragstad i seksjon for influensa og annen luftsmitte i FHI, sier til TV 2 at omikron nå er en fellesbetegnelse på fire forskjellige koronavirus: Det originale B.1.1.529 og undergruppene BA.1 og BA.2 og BA.3. Alle disse undergruppene har likheter og forskjeller med hverandre.

FIRE ULIKE: Seksjonsleder Karoline Bragstad i FHI sier at det nå er fire ulike undergrupper av koronavirusa omløp.

Bragstad sier at vi fram til nå i hovedsak har hatt BA.1-omikron i Norge, men nå overtar BA.2 som det har gjort i Danmark.

– Det er svært lite sannsynlig at du blir smittet på nytt med akkurat samme variant, innen kort tidsrom som for eksempel under tre måneder. Smittes du på nytt med korona i denne perioden, så er det mest sannsynlig en annen undervariant av viruset du smittes på nytt med, sier Bragstad.

Sjeldent

Det er nå vist at personer smittet med BA.1 kan bli smittet med BA. 2 en stund etter.

– Men det er heller sjeldent. I Norge er kun ett tilfelle av slik reinfeksjon identifisert så langt, sier hun.

FHI opplyser at dersom du danner en svært god immunrespons etter smitte med BA.1, så vil dette også beskytte godt mot ny infeksjon med BA.2 en tid, men når det har gått noen måneder så begynner beskyttelsen å avta noe.

Beskyttelse mot alvorlig sykdom ser likevel ut til å holde seg svært godt.

– Vi undersøker reinfeksjoner etter 20 dager, vi anser det som svært lite sannsynlig med reinfeksjoner før den tid og ikke alltid å mulig å finne ut om det er reinfeksjon eller persisterende infeksjon når det er under 30 dager, sier Bragstad.

– Vi skal smittes mange ganger

FHI har sett at dersom man har vært smittet med delta-viruset først så beskytter det mindre mot å bli smittet med omikron, og at man ganske kort tid etter kan få ny smitte med omikron – etter én til to måneder. Det er fordi delta og omikron er så forskjellige fra hverandre.

Seksjonslederen sier at vi nok må regne med at korona er kommet for å bli, og kanskje etter hvert oppfører seg mer som de andre humane koronavirusene som gir forkjølelse hver høst og vinter.

– Vi skal nok smittes mange ganger av korona opp gjennom livet, men immuniteten vi har fra vaksinasjon og som vi bygger gjennom eksponering og smitte, samtidig som pandemien avtar, sørger for at vi kanskje bare smittes en og annen vinter og at symptomene er milde.

– Ettersom personer blir dobbeltsmittet, hvordan blir da muligheten for å oppnå immunitet i befolkningen?

– Fullstendig immunitet fra å bli smittet noen sinne igjen tror jeg er svært lite trolig. Det er mer trolig at symptomene blir av mindre og mindre betydning for de aller fleste. Nå bygger vi god immunitet for at langt færre vil bli alvorlig syke framover. Hvordan koronaviruset vil oppføre seg i årene som kommer er ennå uviss, sier Bragstad.

To ulike virusvarianter

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at reinfeksjon skjer ganske hyppig blant dem som tidligere har vært smittet av deltavarianten og nå får omikronvarianten.

EN GÅTE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sier at det er en gåte hvorfor immunforsvaret reagerer ulikt på koronasmitte. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Når det gjelder omikronvarianten er det foreløpig ikke godt kartlagt hvor mange som har blitt smittet på nytt med denne siden den kom til landet, men det er grunn til å tro at det vil bli stadig flere ettersom tiden går og antistoffnivåene avtar, sier han.

Tilfeller som Per Inge Kalstad sitt, hvor man blir smittet to ganger på under en måned, mener Nakstad er sjeldne.

– Det kan tyde på at man har blitt smittet av to ulike virusvarianter, eller at den første infeksjonen var så mild at man ikke fikk en særlig kraftig immunrespons, sier han.

Store variasjoner

For alle som håpet at de var ferdig med korona etter å ha vært smittet, har Nakstad dårlige nyheter. Han mener det er sannsynlig at mange smittes på nytt etter et halvt års tid. Heldigvis tror han at de fleste kan forvente et mildere sykdomsforløp andre gangen.

Selv om helsemyndighetene i løpet av de to siste årene har opparbeidet seg mye kunnskap om koronaviruset, er fortsatt noen spørsmål ubesvart.

– Det er fortsatt en gåte hvorfor immunforsvaret reagerer ulikt på koronasmitte tross lik alder og risikoprofil. Noen merker knapt at de blir syke eller blir ikke smittet i det hele tatt, mens andre blir alvorlig syke, sier Nakstad.