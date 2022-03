Disse kan overta hvis Putin mister makten

Dersom Putin skulle forsvinne fra makten vil det oppstå et maktvakuum i Russland. Etter ham finnes ingen opplagt arving, men forskerne peker på to alternativer.

Mens krigshandlingene pågår for fullt i Ukraina, har Vesten skjerpet sanksjonene mot Russland og Vladimir Putin. Det har fått den russiske presidenten til å se rødt, og søndag valgte han å øke atomvåpenberedskapen.

– Vestlige land tar ikke bare uvennlige handlinger mot landet vårt på et økonomisk plan, men ledere fra fremtredende Nato-land har kommet med aggressive uttalelser om landet vårt, sa Putin i en TV-sendt uttalelse søndag.

I en skriftlig uttalelse fra Kreml gjorde russiske myndigheter det klart at et russisk svar vil komme umiddelbart og «føre til konsekvenser ulikt noe annet i historien».

– Et globalt problem

Leder for Norges Hjemmefrontmuseum, Lars Rowe, har doktorgrad i historie, og har forsket på Russland og Sovjetunionen. Han sier Putin har gått fra å være en regionalt til et globalt problem.

– Inntil nå har Putin i stor grad blitt avskrevet som et regionalt regime som herser med sine undersåtter. Ved å invadere Ukraina og forsøke å diktere sikkerhetsarkitekturen for hele Europa har han gjort seg selv til et globalt problem, sier Rowe.

INGEN OPPLAGT ARVTAKER: Lars Rowe har forsket på Russland i mange år, og mener det ikke finnes noen opplagt arvtaker etter Putin. Foto: Fridtjof Nansens Institutt

Han mener en avskaffelse av Putin som leder er nødvendig, såfremt han ikke endrer strategi - og historikeren har en klar formening om hva som skal til for å felle ham.

– Putin har kastet terningen og illustrert for verden at han ikke bør fortsette å fungere som leder. Men hans fall vil ta tid, og den russiske økonomien må svekkes drastisk før det kan skje.

Rowe sier en svært svekket russisk økonomi vil kunne senke livskvaliteten til såpass mange russere, og til en slik grad, at de etter hvert vil ta til gatene.

Ansvaret for Putins fortsatte makt hviler dermed i stor grad på skuldrene til innbyggerne i den russiske hovedstaden.

– Hvis ti prosent av Moskvas befolkning på 12 millioner innbyggere tar til gatene, da er det ikke lenger et alternativ å arrestere menneskemengdene. Det er et enkelt regnestykke, sier han.

ALENE PÅ TOPPEN: Vladimir Putin er Russlands klart mektigste mann, og det er langt ned til neste på listen. Og hvem det er, er uklart. Foto: Mikhail Klimentyev / Reuters

Navalnyj kan overta

Rowe tror det er usannsynlig med et attentat mot den godt beskyttede presidenten, og at det uansett ikke er en fremgangsmåte som er ønsket fra vestlig hold.

– Det håper jeg inderlig ikke skjer. Jeg håper han blir fratatt makten ved folkelig oppstand, sier Rowe.

Han påpeker at Putin er omringet av utallige lag med sikkerhet, og at han derfor uansett er utilgjengelig for personer utenfor sin krets.

I et historisk perspektiv har russiske samfunnsomveltninger skjedd i forbindelse med lengre perioder med svak økonomi, som under de russiske revolusjonene i 1917, og ved Sovjetunionens fall i 1991.

Men dersom den russiske presidenten skulle miste makten – på den ene eller andre måten – er det begrenset med alternative arvtakere.

– Den eneste virkelige kandidaten sitter i Sibir, sier Rowe, og henviser til den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

I OPPOSISJON: Opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj kunne vært en aktuell presidentkandidat, mener Russland-ekspert Lars Rowe. Navalnyj sitter fengslet Foto: Pavel Golovkin / AP

Rowe er imidlertid tvilsom til om det kan bli aktuelt med det første, og sier det vil ta lang tid før russisk økonomi og levestandard er så svekket at det fører til massedemonstrasjoner.

– Ville vært en krigserklæring

Også seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Arild Moe, ser det som utelukket at Putin som leder skulle bli fjernet med voldelig makt.

– Det er helt utenfor tenkningen til noe vestlig land. Det ville vært en krigserklæring mot Russland, og det ser jeg som helt utelukket, sier Moe.

ALENE MED MAKTEN: Russland-forsker Arild Moe mener Putin sitter alene på toppen med makten, uten noen tydelig arvtaker. Foto: Fridjof Nansens Institutt

Han peker på at det likevel kan skje andre ting som gjør at Putin ikke lenger kunne behold makten, og sier det har vært en usikkerhet i russisk politikk i lang tid.

– Det ville ganske sikkert oppstå en uklar situasjon, og en ny, farlig situasjon med maktkamp, sier Moe.

Ingen tydelig arveprins

Han sier den nåværende øverste ledelsen i Russland er nært tilknyttet og lojale mot Putin, og at ingen andre politiske skikkelser i landet har en selvstendig plattform og egen status.

– Det er derfor ingen tydelig arveprins. Det kan virke som forsvarsministeren står ham nærmest, men rent konstitusjonelt er statsministeren nummer to i rekken. Men han har ingen institusjonell støtte eller maktapparat, sier Moe.

Han peker på at den russiske presidentens strategi har vært å sørge for at det ikke finnes opplagte alternativer.

Den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu har vært i stillingen siden 2012, og er blant Putins nærmeste. Foto: Money Sharma / AFP

– Dermed blir konklusjonen at alternativet til Putin er kaos, og det er en måte han styrker sin egen posisjon på, sier forskeren.

Slår fast tre ting

Moe sier situasjonen fremover er svært usikker, og at det er umulig å forutsi hvilken retning krigen vil ta.

Det er imidlertid tre ting han slår fast, som han mener vil gjelde uansett.

– Det ene er at verdenssituasjonen blir annerledes. Vi kan også si sikkert at Russland fortsatt vil være der som en stor militærmakt, med et stort våpenarsenal – også atomvåpen. Og vi kan slå fast at Russland fremover vil være et land med svekket økonomi, sier Moe.

– De tre tingene kan vi si er sikre, men utover det er det vanskelig å komme med klare prediksjoner per i dag.