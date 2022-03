Støre: – Vi har ikke planer om å bidra med mer våpen til Ukraina

Det sier Jonas Gahr Støre i forbindelse med at det første nye overvåkingsflyet har kommet til Evenes.

Saken oppdateres.

– Det å gi selvforsvarsvåpen er noe hele Europa gjør, og for regjeringen var det viktig å gjøre dette parallelt med våre nordiske naboer for å vise at vi støtter de som nå forsvarer seg, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2.

– Vi har ikke planer om å bidra med mer våpen til Ukraina. Vi har sammen med våre europeiske partnere vedtatt økonomiske sanksjoner som en reaksjon mot Russland. Ukraina er ikke medlem av NATO, og vi er ikke engasjert der militært.

Han understreker derimot at det har vært viktig å bidra med humanitær hjelp og beskyttelsesutstyr i forbindelse med den pågående krigen.

Nye fly

Uttalelsen kom tirsdag i forbindelse med at det første av fem nye overvåkningsfly ble avduket før det skal settes i drift.

Avdukingen skjedde på Evenes i Nordland, og de nye flyene skal styrke Norges overvåkning av havområdene og anti-ubåt krigføring.

Statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Odd Roger Enoksen i forbindelse med avdukingen av et nytt overvåkningsfly Foto: TV 2

Flyet skal nå testes og evaluere, og deretter få flyet klart til å løse oppdrag i løpet av 2023, ifølge Forvarets forum.

– Flyet skal følge med på hva som skjer i havet. Aktualiteten nå understreker behovet for å være forutsigbare, langsiktige og gjenkjennelige i Nord, sier Støre.

– Denne oppgraderingen kommer ikke som følge av den pågående krigen. Dette har vi jobbet med over tid, og disse flyene er svært viktige med tanke på at vi er NATOs øyne og øre i Nord.

Det nye overvåkningsflyet «Viking» er et P-8 Poseidon og overtar for P-3 Orion som har fløyet fra Andøya i mange år.

Sender våpen

Norge besluttet mandag å sende 2.000 panservernvåpen av typen M72 til Ukraina i forbindelse med den pågående krigen.

– Regjeringen har i ettermiddag besluttet at Norge vil tilby Ukraina våpenstøtte for å forsvare landet mot det militære angrepet fra Russland. Vi legger oss dermed på samme linje som nære allierte og de øvrige nordiske landene, sa Jonas Gahr Støre i en pressemelding.