Havnet på avrusning som 24-åring: – Jeg hadde mistet kontrollen

Fanny Bratland Andersen (27) var en festglad artist. Utad var hun kjent som «hun morsomme», men bak lukkede dører var det mørkt og ingen visste hvor mye hun drakk. Så gikk det galt.

– Det er gøy å være festjente helt til det ikke er gøy lenger, forteller hun til God morgen Norge.

Etter en kveld alene hjemme i 2018, våknet den da 24 år gamle jenta på legevakten. En lege tok henne ut for å ta en prat, og det legen sa fikk artisten til å ta grep.

Se hele intervjuet øverst i artikkelen!

Alkohol som medisin

Fanny vokste opp på Nordstrand i Oslo. Hun beskriver en festkultur, hvor det er enkelt å gjemme at man har et alkoholproblem, og at hun ikke var bevisst overfor sitt eget forbruk.

Avhengigheten utviklet seg over lang tid.

– Det startet da jeg var rundt 16 år gammel og fikk panikkangst, etter hvert kjente jeg at alkoholen hjalp på angsten. Med årene ble det mer og mer. Jeg brukte det ubevisst som medisin, sier Fanny.

I mange år var forholdet til alkoholen et ubevisst problem. Hun forklarer at avhengighet ikke var et tema blant hennes venner eller andre jevnaldrende.

– Det er bare prat om to kategorier. Enten er man en alkoholiker, eller så har man et normalt forhold til drikking. Jeg var jo bare en festglad jente, jeg drakk jo ikke to flasker sprit om dagen. Alkoholikeren er han med stor mage som sitter på en benk i parken og drikker på dagtid. Det var ikke noe jeg kunne relatere til.

Livstruende alvor

I 2018 gikk det fra fest og moro til livstruende alvor.

– Jeg hadde mistet kontrollen, mimrer hun.

På legevakten fikk artistspiren beskjed om at gårsdagens promille hadde vært dødelig høy, med en måling på 3.2.

– Jeg skjønte at jeg måtte stoppe. Veien til å bli en alkoholiker er lang og jeg var ikke der, men jeg var absolutt på god vei til å bli det.

Etter sjokkbeskjeden ble hun tilbudt hjelp.

– De anbefalte meg å gå på avrusning, men jeg var jo ikke skikkelig alkoholiker. Da sa legen at man ikke må være alkoholiker for å gå på avrusning.

Hoppet blindt inn i avrusning

Fanny tok grep. Hun gikk på avrusning med et ønske om å endre forholdet sitt til alkohol. Prosessen beskriver hun som vanskelig, da skammen var stor.

Nå har hun skrevet bok om sine utfordringer, med et formål om å skape mer åpenhet og mindre skam rundt unge og problematikk knyttet til alkohol. Hun håper hun at hennes historie kan bidra til å male et annet bilde som flere kan relatere til.

– Jeg vil snakke om det så ikke andre skal føle seg så alene.

– Det er mange som drikker alkohol på en problematisk måte, ikke som en alkoholiker, men kanskje på vei dit. Det viktige er at folk må forstå at det å slite med alkohol er ganske normalt, tror jeg da. Jeg var heldig og falt inn i et system som fanget det opp. Folk må vite at det finnes god hjelp.

FORFATTER: Under avrusningen skrev Fanny en dagbok som ble hennes samtalepartner i refleksjonene rundt hva som gikk galt. Basert på dagboken har hun nå gitt ut boken «Festjenter gråter aldri» med et ønske om å hjelpe andre. Foto: Privat

Etter avrusningen gikk Fanny lenge uten en dråpe alkohol. Nå beskriver hun relasjonen som normal, hvor hun kan nyte noen glass med en annen intensjon enn selvmedisinering.

– Å hjelpe seg selv er vanskelig og det tar lang tid. Det er viktig for meg å si at sånne solksinnshsitorier er veldig irriterende, det er jo ikke sånn at alt er helt perfekt nå. Man er jo bare et menneske og man blir vel aldri helt fikset, men nå er det annerledes enn før. Jeg har klart å bygge opp et «naturlig» forhold til alkohol. Livet mitt er mye mer stabilt og fokuset mitt ligger på andre ting.