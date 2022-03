Vedum med dårligste måling på fem år

Høyre fortsetter å stige på målingene og er største parti for fjerde måling på rad. I andre enden av skalaen er et Senterparti i fritt fall.



På Kantars mars-måling for TV 2 fortsetter trenden med et stadig sterkere Høyre og et Sp som sakker akterut.

Dersom det hadde vært valg i dag hadde Vedum fått en oppslutning på 8,4 prosent. Partiet har ikke ligget så lavt på en TV 2-måling siden januar 2017.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum hadde ikke anledning til å kommentere saken. Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet, Geir Pollestad, er ikke fornøyd med målingen.

– Senterpartiet skal ligge høyere enn dette. Samtidig forholder våre 28 stortingsrepresentanter og åtte statsråder seg til til mandatet vi fikk fra velgerne i høst, sier han.

Til tross for Sps nedadgående trend, er det Frp som går mest tilbake på denne målingen. De mister 1,4 prosentpoeng fra forrige måling og havner på 10 prosent.

Høyre går soleklart seirende ut av denne målingen. Partiet går mest fram og havner på 26,4 prosent. Dermed er Høyre landets største parti for fjerde måling på rad, og det er partileder Erna Solberg godt fornøyd med.

– Det er hyggelig med gode målinger. Det viser at folk setter pris den jobben vi gjør.

Solberg sier likevel det viktigste nå er å følge utviklingen av krigen i Ukraina og sørge for at Norge bidrar med det vi kan.

Ap med svak økning

Arbeiderpartiet må nok en gang finne seg i å være det nest største partiet her til lands. De ser likevel en svak økning fra forrige måling og havner på 21,7 prosent.

– Vi mener vi skal ligge høyere enn det og jobbe for det. Men det er ikke det vi tenker mest på i disse dager, sier statsminster Jonas Gahr Støre til TV 2.

Statsministeren viser til krigen i Ukraina, og avviser at partiet har vært handlingslammet i den sammenheng.

– Tror du sakene om Hadia Tajiks pendlerbolig har påvirket oppslutningen?

– Det kan jeg ikke kommentere noe på. Det er mange forhold som ligger bak slike målinger og de varierer en del også, erfarer jeg.