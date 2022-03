Hele Norges sprintlag koronasmittet: – En mørk situasjon

Det bekrefter Skiforbundet i en pressemelding tirsdag.

«Alle løperne på Menn Elite Sprint har dessverre testet positivt. Det jobbes nå med å kartlegge situasjonen, og om den kan ha konsekvenser for eventuelt flere løpere som deltok i verdenscupen i Lahti forrige helg. Det vil med dette utgangspunkt bli gjort endringer i uttakene til både Drammen og Holmenkollen, og vi vil gi oppdateringer så snart vi har en bedre oversikt over situasjonen.»

Johannes Høsflot Klæbo sier følgende til TV 2 om smitten.

– I min lille verden er dette kjedelig. Men i det store bildet i alt som skjer for tiden, så er dette bare uvesentlig. Ja, dette er en bagatell når vi ser hva som skjer rundt oss. Jeg har nå tatt to hurtigtester som begge var positive. Nå er jeg på vei til Lillehammer for å ta en PCR-test. Da får jeg et endelig svar.

– Jeg har gjort hva jeg kan i snart to år for å holde meg smittefri. Jeg klarte det lenge, men turen til Finland ble tydeligvis for mye. Så dermed har jeg nok covid jeg også, som nesten alle andre i samfunnet har hatt eller ha.

Klæbo tror nå at sesongen hans er over.

– Nå tyder det meste på at sesongen er over for min del. Nå har jeg kun fokus på å bli frisk – samt komme i trening raskest mulig. Så for tiden vise hva som skjer videre.

Landslagstrener Arild Monsen bekrefter til TV 2 at sprinterne mister samtlige renn i Drammen og Holmenkollen. Han antar at smitten kom i forbindelse med forrige helgs verdenscuprenn i Lahti.

– Femmila ryker. Drammen og Kollen ryker, bekrefter Monsen, og tilføyer:

– Den er jo ganske mørk den situasjonen her. Det begynte i går. Første tilfelle kom i går med Golberg, Taugbøl, så Valnes, så de siste i løpet av dagen i dag. Johannes (Høsflot Klæbo) har testet positivt på hurtigtest, så i dette øyeblikk så er de rundt og tar en PCR-test for å verifisere resultatet. Pål Golberg har allerede fått svar.

– Hvordan går det med dem?

– Taugbøl som var først ute har symptomer, men de andre har ikke kommet dit hen ennå. Det er det man hører om, at man gjerne tester positivt før symptom.

Tidligere tirsdag bekreftet landslagstrener Eirik Myhr Nossum ar han var koronasmittet. Også Even Northug har testet positivt for viruset, skriver Adresseavisen.

TRENER: Arild Monsen bekrefter til TV 2 at samtlige sprintere er smittet. Foto: Terje Pedersen

Northug: – Alltid løpere klar i Norge

TV 2s langrennsekspert Petter Northug sier følgende om situasjonen:

– Først og fremst kjedelig for arrangementet i Drammen. Spesielt er det mange som hadde møtt opp for å se tidenes beste sprinter, Johannes Høsflot Klæbo, i aksjon. Mange vil til Drammen for å se han. Kjedelig at ikke de beste fra Norge kommer til start.

– Hvem kommer inn?

– Det står alltid løpere klar i Norge. Det er klart en kabal som må legges, men det er nok klart at mange sitter rundt om i landet og ser på resultatene sine fra i vinter.