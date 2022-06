Med enkle grep kan du spare mye

Bensinprisene i Norge har nådd nye høyder. Det kan føre til utfordringer for mange.

Prisen på drivstoff har økt betraktelig de siste månedene. Det å fylle for over 20 kroner literen er det flere som merker på lommeboka. Men hvordan kan man få mest ut av bensinen man allerede har fylt?

Senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal har flere gode tips som du kan tenke på for å få mest mulig ut av drivstoffet.

Sparer deg 10-15 prosent

– Er du flink på økonomisk kjøring, kan du spare 10-15 prosent drivstoff. Det er viktig å planlegge å se langt fram så du kan klare å holde så jevn fart som det går an, sier han.

Økonomisk kjøring går ut på å kjøre med jevn fart og å følge med på trafikken foran deg. Klarer du det, kan du spare mye drivstoff mener Sødal.

– Det å komme raskt opp i hastigheten du skal ha, ha et godt overblikk over trafikken og klare å planlegge godt foran lyskryss og biler fremfor deg er god økonomisk kjøring, sier han.

FLERE GREP: Nils Sødal mener det er flere grep man kan ta for å spare på drivstoffet.

Dropp takboksen

Hvis du ikke skal bruke takboksen til noe, ta den av. Sødal forklarer at luftmotstanden økes med takboksen på, det gjør at motoren må jobbe hardere for å få bilen fremover.

– En tommelfingerregel er at du kan spare rundt 10 prosent drivstoff hvis du tar av takboksen, sier Sødal.

Det å tømme bilen for unødvendige ting reduserer vekten til bilen og vil også være med på å spare drivstoff.

– Hvis du har flere ting i bilen blir den tyngre. Da må motoren jobbe hardere, og når motoren jobber hardere bruker den mer drivstoff, sier Sødal.

Skyhøye priser

Forrige uke satte Norge prisrekord på bensin og diesel. Både Circle K og Shell bekreftet overfor TV 2 at bensinprisene forrige tirsdag var de høyeste noensinne i Norge.

Det har i 2022 vært en markant økning i drivstoffprisene i landet av flere grunner. Blant annet har krigen i Ukraina påvirket prisene.

Det er også enkelte små grep man kan ta for å kutte ned bruken av drivstoff, forteller Sødal.

Hvis du kjører på motorvei er det lurt å holde seg til fartsgrensen. Jo høyere fart du har desto mer drivstoff bruker bilen.

– I motbakkene må du gi gass uansett, men i nedoverbakkene kan du trille, sier Sødal.

Landeveiskjøring er også bra for drivstoffbruket. Om du har valget mellom landevei og motorvei vil du spare drivstoff hvis du unngår motorveien.

– Bruk av aircondition har noe å si, men det er ikke der du tjener inn mest. Du skal ha det komfortabelt i bilen også, sier han.

Selv om små grep hjelper, er det viktigste å ha god oversikt over trafikken og å holde en jevn fart. Det å kjøre økonomisk og det å fjerne takboksen er den beste kombinasjonen for å spare på drivstoffet, mener Nils Sødal.