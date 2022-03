Blir rørt av å snakke om ektemannen i TV-program: – Han er en klump med godhet

Programleder Niklas Silseth Baarli (32) stilte spørsmål som var litt utenom det vanlige da han intervjuet Benjamin Silseth for ti år siden. I dag er han glad for at han turte å tøye grensen.

Radiovert og programleder Niklas Silseth Baarli er en mann det har stormet mye rundt de siste månedene. Tidligere i år bemerket han seg da han deltok på Farmen kjendis sammen med elleve andre kjente profiler, og for tiden er han aktuell med programmet Alt min far ikke har lært meg på TV 2.

I Baarlis nye program lærer han hvordan han skal bli mer handy av sin ekstremt nevedyktige far, Lars Baarli (70).

LÆRER AV FAREN: I Alt min far ikke har lært meg blir Baarli bedre kjent med faren sin, på godt og vondt, når han blir satt på den store «handy»-prøven. Foto: Helene Kjærgaard

I ukens episode av Alt min far ikke har lært meg, får Baarli og ektemannen Benjamin Silseth (30) hjelp til å bygge ut plattingen utenfor leiligheten. Da blir vi også kjent med hvordan ekteparet møttes for første gang.

– Sjekket opp på direkten

Baarli forteller at han møtte sin fremtidige ektemann under et radiointervju i forbindelse med NRK-programmet «Trekant», som Silseth var programleder for.

Og den utadvendte 32-åringen var ikke beskjeden den gang heller.

– Jeg bestemte meg for bryte alle journalistiske leveregler, og sjekket opp Benjamin gjennom hele intervjuet. Et av spørsmålene var: «Hvordan er det å være så kjekk?», som ikke er et spesielt bra, journalistisk spørsmål. Men det gjorde jobben.

– Og her sitter vi ti år etter og er gift, sier han fornøyd i programmet.

Paret giftet seg i 2021 og sammen har de hunden Bjarne. Den lille familien på tre blir vi også kjent med i programmet Sofa, der vi følger utvalgte kjendiser når de ser på TV i sin egen stue.

FAMILIEN: I programmet Sofa blir vi kjent med den lille familien til Baarli. Foto: Espen Solli/TV 2

Det nokså ferske ekteparet legger ikke skjul på de sterke følelsene de har for hverandre i Baarlis nye program.

– Det er mange ting ved Benjamin som jeg setter pris på. I tillegg til å være kjekk, så er han det smarteste menneske jeg kjenner, og så er han snill som dagen er lang. Han er en klump med godhet som jeg har blitt veldig glad i.

Silseth, som er psykolog og familieterapeut, roser sin kjære for å være det viktigste mennesket i livet hans.

– Niklas er min viktigste støttespiller i livet. Og så er han et av de snilleste menneskene jeg kjenner. Det er mye kjærlighet og varme i denne store kroppen, forteller han.

Intervjuet blir veldig følelsesladet for Baarli selv.

– Dette kan jeg ikke snakke om. Jeg begynner å tute jeg nå, forteller den tydelig rørte programlederen.

Se det rørende intervjuet med ekteparet Silseth Baarli i videoen øverst i saken.

Se Alt min far ikke har lært meg hver onsdag klokken 20.00 og når du vil på TV 2 Play.