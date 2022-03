Reidun (79) fikk hjertesvikt - nå vil norske forskere knekke koden

Reidun Eikeland Staalesen fikk hjertesvikt året etter at hun gjennomgikk cellegiftbehandling. Nå skal norske forskere prøve å knekke hjertesvikt-koden.

Reidun Eikeland Staalesen hadde brystkreft i 2020, og fikk cellegiftbehandling. Året etter fikk hun hjertesvikt.

– Det er tredje gangen jeg har problemer med hjertet og må på sykehus. Jeg tenkte jo at det er alvorlig. Det er ikke noe å spøke med, sier Staalesen.

– Spent på fremtiden

Hjertesvikt er en av de mest alvorlige senskadene etter cellegift. Tilstanden gjør at hjertet ikke klarer å pumpe nok blod til kroppen, og gir symptomer som tung pust og at man ikke orker så mye lenger.

OVERRASKET: Staalesen ble overrasket da legen fortalte henne at hun hadde hjertesvikt og måtte legges inn på sykehus samme dag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Staalesen er mer sliten og andpusten enn hun har vært tidligere. Hittil har hun vært innlagt på sykehus for hjertesvikten to ganger.

– Så jeg er jo litt spent på fremtiden, for å si det sånn. På sykehuset ble det nevnt pacemaker, men ikke noe mer enn det. Så kanskje det er neste trinn, sier Staalesen.

Vil finne behandling

Nå skal norske forskere prøve å løse hjertesvikt-gåten. Nytt K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører ved UiO skal forske på årsaker, forebygging og behandling av hjerteskade og hjertesvikt. Senteret har fått nærmere 80 millioner kroner fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus.

SATSING: Hjertesvikt er en alvorlig senskade av cellegift. Nå skal norske forskere prøve å finne en behandling mot sykdommen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Målet er blant annet å kunne forhindre at kreftsyke får hjertesvikt som en senskade etter cellegiftbehandling, sier professor Torbjørn Omland, som er det nye senterets leder.

– Vi ønsker å finne ut hvem som er i risikosonen for å få hjertesvikt etter kreftbehandling, slik at vi kan gi dem målrettet behandling for å redusere den risikoen, sier Omland.

BYGGES: Det nye hjertesenteret skal bygges på Ahus i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

Redd for å skape frykt

Men selv om cellegiften gir høyere risiko for hjertesvikt, er behandlingen eneste mulighet for mange kreftpasienter. Mange leger kvier seg for å informere om risikoen.

– Kreftpasienter har fått en alvorlig beskjed fra legen, og man ønsker jo ikke å skape unødig angst og uro hos pasientene. Det er relativt få som får alvorlig hjertesvikt av kreftpasientene, så det er alltid en vanskelig avveiing hvor mye skal man fortelle om alle mulige bivirkninger, sier Omland.

Håper på gjennombrudd

Omland påpeker at frykten for hjertesvikt ikke må gjøre at folk velger bort cellegiftbehandling.

– Vi ønsker jo ikke at folk ikke skal ta kreftbehandlingen. Vi ønsker at de skal kunne fortsette å få den best mulige kreftbehandlingen, men at de samtidig kanskje får medisiner som kan forhindre hjertesviktutvikling, sier professoren.

TUNGT: En tur i parken er mer slitsomt enn før. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Staalesen håper de finner en behandling som kan hjelpe de med kreft i fremtiden.

– Det håper jeg virkelig, for det er jo en voldsom belastning. Det er utrolig hva de kan finne ut med forskning, sier hun.