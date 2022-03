Reiser ikke til Finland med resten av laget

I formiddag reiser skiskytterne til Finland når verdenscupen starter opp igjen i Kontiolahti.

På flyet er derimot ingen av brødrene Bø: lillebror Johannes annonserte i går at han avslutter sesongen for å tilbringe tid med familien og være topp motivert for en ny fireårsperiode.

Storebror Tarjei holder seg også hjemme inntil videre grunnet sykdom etter hjemkomst fra OL i Beijing.

– Han er uaktuell for å gå stafett på fredag, bekrefter landslagstrener Egil Kristiansen.

Han opplyser at Bø er i bedring, og trolig slutter seg til resten av laget mot slutten av uka.

– Han har vært forkjølet, men var veldig mye bedre i går. Da så det ganske lyst ut.

– Så ikke noe korona?

– Han har vært og testet seg, men det dreier seg om en god, gammeldags forkjølelse. Vi har vært ganske heldige og nesten ikke hatt sykdom de siste to årene, sier Kristiansen.

Tarjei Bø ligger på tredjeplass i verdenscupen og har dermed mye å gå for i de siste tre verdenscuprundene. Ifølge Kristiansen bør han være klar til å gå sprint og jaktstart til helga.

Thingnes Bø har derimot tatt sitt siste verdenscuppoeng for vinteren, noe Kristiansen har forståelse for.

– Jeg respekterer fullt ut den avgjørelsen, og støtter den. Men jeg kunne selvfølgelig ønske at han var med her, sier landslagstreneren.