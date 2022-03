Har fått legendestatus på få dager

De to skikkelsene, «Ukrainian Reaper» og «Ghost of Kyiv», har gått viralt.

De hylles i sosiale medier som Twitter, Instagram og TikTok, og omtales i internasjonale nyhetsmedier.

Påstandene er mange, og det er svært usikkert om krigsheltene i det hele tatt finnes på ekte.

Uansett, her kommer en introduksjon:

Opplysningene nedenfor er ubekreftede påstander.

«Spøkelset fra Kyiv»

Flyveresset «Ghost of Kyiv» skal angivelig ha skutt ned seks russiske fly på under en time. Det meldte ukrainske myndigheter på meldingstjenesten Telegram i forrige uke.

Piloten har siden da gått sin seiersgang på sosiale medier. Allerede på invasjonsdagen kom de første videoene som angivelig skulle vise «spøkelset» i aksjon.

Den ukrainske hæren delte en video som senere ble avslørt som falsk.

Spillnettstedet Gamerant avdekket at videoen, hvor et jagerfly blir skutt ned, stammet fra flysimulator-spillet «Digital Combat Simulator».

Ukrainas tidligere president, Petro Porosjenko, har også tvitret om den myteomspunnede jagerfly-piloten, og publiserte et bilde som er ment å vise «Ghost of Kyiv» i cockpiten.

I tweeten fra forrige uke skriver han blant annet at «med så sterke forsvarere vil Ukraina definitivt vinne krigen».

На фото – пілот МіГ-29. Той самий «Привид Києва».



Він викликає жах у ворогів та гордість в українців 🇺🇦



На його рахунку 6 перемог над російськими пілотами!



З такими потужними захисниками Україна точно переможе! pic.twitter.com/GJLpcJ31Si — Петро Порошенко (@poroshenko) February 25, 2022

Bildet av piloten i cockpiten er, ifølge den tyske kringkasteren DW, snart tre år gammelt og stammer fra det ukrainske forsvarsdepartementet.

Navnet Vladimir Abdonov, og bilder som angivelig skal vise ansiktet hans, har også blitt kastet inn i spekulasjonene om identiteten til «Ghost of Kyiv». Heller ikke dette er bekreftet.

Bildene som utgir seg for å vise Abdonov har også blitt faktasjekket av DW og erklært manipulerte.

«Den ukrainske høsteren»

Den ukrainske snikskytteren «Ukranian Reaper» skal ifølge opplysninger på sosiale medier og internasjonale medier ha tatt ut over 20 russiske soldater.

Det spekuleres i hvem som skjuler seg bak kallenavnet, og om personen i det hele tatt eksisterer. Volodymyr Vist hevdes å være soldatens navn, uten at dette på noen som helst måte har blitt bekreftet.

Soldaten sammenlignes med den finske snikskytteren fra Vinterkrigen, Simo Häyhä, best kjent som krigshelten «The White Death». Ifølge historien om den «Den hvite død» skal han ha drept så mange som 800 av fiendens soldater – 25 av dem på kun én dag.

«Ukranian Reaper» har med andre ord en vei å gå før han kan måle seg med finnen.

På Twitter florerer også et bilde av en soldat med påstand om at det er «Ukranian Reaper».

Mottakelsen på sosiale medier er imidlertid blandet. Mange har kommentert at de synes det hele virker å være fabrikkert.

Reports coming out of Ukraine of a soldier being nicknamed as the ‘Ukrainian Reaper’ who has killed over 20 Russian soldiers on his own.



🇺🇦🇺🇦🇺🇦#Ukraine pic.twitter.com/GZBsyMiqNV — Ukraine Updates (@WW3updated) February 25, 2022

– Vanskelig å vurdere

Førsteamanuensis Melanie Magin ved NTNU er ekspert i sosiale medier, og har innsikt i hvordan de brukes i politisk kommunikasjon.

Det er vanskelig å bekrefte om historiene om «Ghost of Kyiv» og «Ukrainian Reaper» er fakta eller fiksjon, sier hun til TV 2.

– Det er vanskelig for meg å vurdere om opplysningene stemmer eller ikke, og så vidt jeg vet finnes det ingen bevis for at det har rot i virkeligheten.

NOE Å TRO PÅ: Melanie Magin ved NTNU tror det dyrkes frem folkehelter gjennom sosiale medier fordi ukrainerne trenger å ha noe å tro på. Foto: Christoff Mattes/JGU Mainz

Magin mener at det hele fremstår som en såkalt «urban legend». «Urban legends», eller vandrehistorier, er fortellinger som utgir seg for å være sanne og spres på folkemunne eller gjennom mediene.

Vandrehistoriene har i dette tilfellet vandret verden rundt i et høyt tempo gjennom sosiale medier.

Hun tror heltedyrkelsen kommer av et behov for god moral.

– Jeg tror «Ghost of Kyiv» har oppstått for å skape motivasjon. Den ukrainske befolkingen trenger noe å tro på, noe som gir kampmoral.

Viktig å være kritisk

Magin tror de ukrainske myndighetene delvis står bak informasjonsflyten.

– Også er det privatpersoner på sosiale medier som deler det videre og eventuelt spinner videre på innholdet, sier hun.

– Kan man i så fall kalle det propaganda?

– Hvis myndighetene deler informasjonen og skriver det på en bestemt måte, kan det brukes som propaganda. Men hvis det er vanlige folk som deler innholdet, er det i mange tilfeller ikke ment som propaganda, men utelukkende for å spre håp.

KRITISK: Finn ut hvem som er avsender og kilde. Det er ett av rådene til Melanie Magin. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Magin understreker viktigheten av å være kritisk til informasjonen man kommer over, spesielt på sosiale medier.

– Still spørsmål ved om det er sant. Se hvem som er avsender og hvem som er kilden. Er avsenderen ukjent for deg eller er det en etablert nyhetskanal? Søk etter informasjonen andre steder og se om det bekreftes av andre kilder, sier hun.

Lett å tro på positive myter fra eget hold

Hensikten med heltedyrkelsen er å øke moralen, og å gi en følelse av at man er i et godt driv på tross av en stor og stygg motstander, mener også Haavard Koppang.

Han er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Eksemplene fra Ukraina minner mer om mot-propaganda, mener Koppang.

PROPAGANDA: Haavard Koppang trekker frem mer klassiske eksempler på propaganda fra Ukraina-krigen. Foto: Handelshøyskolen BI

Det er lettere å tro på positive påstander fra de som er med oss enn de som er mot oss, sier han.

– Positive myter fra eget hold kan bidra til å forsterke troverdigheten av det bildet man allerede har. Hvis det kommer positive myter om fienden, vil gjerne de bli oversett og overhørt.

Koppang har tidligere studert propaganda med blant annet utgangspunkt i USAs beslutning om å gå til krig mot Irak.

– Kan lyve akkurat hvor mye man vil

Koppang oppsummerer propagandaens natur slik:

– Et viktig element i propaganda er å utforme et budskap hvor mottaker er usikker på hva som er fakta og fiksjon. Man kan lyve akkurat så mye det lar seg gjøre uten at avsender mister troverdigheten. En viktig side ved propaganda er videre at både virkemidler og mål holdes skjult.

Han trekker frem et eksempel på mer klassisk propaganda, med hensikt å sverte motparten, fra Ukraina-krigen.

TALER: Haavard Koppang peker på elementer fra Putins taler. Foto: Alexei Nikolsky/AP

– Det er enkelt å legge merke til den type propaganda i Putins taler – når han sa at Russland skulle befri ukrainere fra nynazister og fra et folkemord. Dette er fiksjoner som kan gjentas og kanskje et stykke på vei oppfattes som troverdige fakta via russiske statskontrollerte kanaler, sier han.

I klassisk propaganda forsøker man å fremstille fienden på verst mulig vis, gjerne som en avledningsmanøver fra hva man selv gjør, forteller Koppang.

– For eksempel at Putin nå vil ha inntil 15 års fengsel for dem som gir falsk informasjon om spesialoperasjonen i Ukraina. Underforstått, dette gjelder kun de andre, ikke president Putin og hans menn, sier han.

Moderne krigsmyter

Ekstremisme-forsker Cathrine Thorleifsson ved UiO har arbeidet mye med internett-kultur og dens mobiliserende rolle i politisk vold og krigssituasjoner.

Myter og heltefortellinger har gjennom alle tider vært viktig i krig og konflikt-situasjoner for å styrke kampmoral og samhold, forteller hun.

Det som er unikt nå, er at mytene formes av de forskjellige kulturene som har oppstått på nettet.

EKSPERT: Cathrine Thorleifsson er ekspert på hvordan internett-kultur spiller en rolle i politisk vold og krigssituasjoner. Foto: Renate Thorseth

– Myter har alltid vært en mobiliserende faktor i krigssituasjoner. Dagens myter oppstår på internett, hvor det er en rik tilgang til bilder og symboler som kan spres raskt, og alle kan bli medforfattere, sier Thorleifsson til TV 2.

Hun fortsetter:

– Myter og heltefigurer som oppstår i internettkultur dannes derfor typisk med mangfoldige referanser. Noen med referanser til historiske myter, tidsepoker eller religion, andre til populærkultur og gaming-kultur.

Såkalt meme-kultur former også de moderne krigsmytene, ifølge Thorleifsson. Meme-kultur består av bilder eller videoer som spres via internett og sosiale medier – gjerne med humoristisk innhold.

INTERNETT-KULTUR: Dagens krigsmyter formes av kulturer og sub-kulturer som har vokst frem på internett, sier forsker Cathrine Thorleifsson. Foto: Jan Haas/NTB

Forskjell på historiske krigshelter

Hun trekker frem et eksempel på heltedyrkelse fra andre verdenskrig.

– Det var mange som var med blant gutta på skauen, men det er Max Manus som har blitt stående som den mest kjente.

KRIGSHELT: Forsker Cathrine Thorleifsson peker på den åpenbare forskjellen mellom Max Manus og krigsmyter som «Ghost of Kyiv». Foto: NTB

Thorleifsson peker på den åpenbare forskjellen mellom Max Manus og krigsmyter som «Ghost of Kyiv».

– Max Manus var en reell person, og det vet man jo, mens «spøkelset» i Kyiv er en ansiktsløs skikkelse som man ikke vet om eksisterer på ekte.

Den største heltefiguren

En annen ukrainer, som man faktisk vet eksisterer, er president Volodymyr Zelenskyj. Etter at krigen brøt ut har han blitt en folkehelt verden over.

– Hvorfor har han blitt så populær?

– Zelenskyj behersker media godt og kommuniserer på flere språk. Han framstår som en modig og karismatisk leder.

KARISMATISK: President Volodymyr Zelenskyj fremstår som en modig og karismatisk leder, mener forsker Cathrine Thorleifsson. Foto: Andrew Lahodynskyj/AP

– Med jødisk minoritetsbakgrunn selv kan han effektivt tilbakevise russisk propaganda om «denazifisering» av Ukraina. Han representerer en inkluderende form for ukrainsk nasjonalisme og står for frihet, demokrati og rettferdighet i kampen mot Putins tyrrani, legger hun til.

Kampen om krigsfortellingen

Det vi ser nå er kampen om krigsfortellingen, mener Thorleifsson.

– Det er garantert en person som er original-forfatteren bak «Ghost of Kyiv», men så blir det utbrodert av andre for hver gang det deles. Alle kan velge å bli medforfattere mens det utfolder seg i biter og stykker og remikses på internett.

Thorleifsson tror, i likhet med Melanie Magin ved NTNU, at de nyoppståtte ukrainske krigsmytene oppstår etter en kombinasjon av informasjon fra myndighetene og tilfeldige personer på internett.

KRIGSFORTELLINGEN: Anonymiteten og manipulasjonen som er mulig på internett, er viktig i Ukraina-krigen, tror forsker Thorleifsson. Foto: Aris Messinis/AFP

– Når noe går viralt, får det større verdi når det blir delt på nytt av myndighetene. Og ofte er det «entreprenører» på internett, som deler innhold, som kan spores til myndighetene.

Den anonymiteten og manipulasjonen som internett muliggjør er ekstremt viktig i Ukraina-krigen, som også er en informasjonskrig, mener Thorleifsson.

– Mye er oppspinn, men det er ikke det som er poenget. De nye heltefigurene er en form for desinformasjon, men det blir anerkjent at de er fabrikkert fordi man ser at det er viktig for den ukrainske kampmoralen. Det er internett-fabrikasjon med en reell effekt, sier forskeren.