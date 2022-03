Angret bittert: – Kunne nesten ikke prate eller spise

Det er januar 2020, og Elisabeth Hayo møter opp utenfor en leilighet på Grünerløkka i Oslo.

Hun skal ta fillers i leppene for første gang, og har bestemt seg for å ta det hos hjemmeklinikken Fillersoo etter tips fra en venninne.

Nøklene til leiligheten blir kastet til henne ut av vinduet, og Elisabeth går spent opp trappene.

– Jeg kommer opp i stor åpen stue, hvor det sitter flere veldig unge jenter og venter.

LAGT NED: Etter TV 2 hjelper deg sin avsløring om at klinikken har satt fillers på jenter ned i 15-årsalderen, har Instagram-kontoen blitt slettet. Foto: Skjermdump Instagram

Klinikken har tidligere blitt drevet gjennom en lukket Instagramprofil med samme navn. Denne brukeren ble slettet etter at TV 2 hjelper deg avdekket at klinikken setter fillers på jenter ned i 15-årsalderen.

Lokaler som benyttes til denne type behandling krever godkjenning i henhold til forskrift om hygienekrav. TV 2 hjelper deg har tidligere fått opplyst fra Oslo kommune, bydel Grünerløkka, at adressen ikke har den nødvendige godkjenningen.

Det er Fariba Enayati som sto bak Instagram-kontoen Fillersoo. TV 2 hjelper deg har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Enayati, og blant annet spurt henne om hun fremdeles setter fillers. Hun har ikke svart på henvendelsene.

– Angrer på stedet

Ifølge Elisabeth blir hun ikke tatt inn på et eget rom for å sette inn sprøyten med filleren. Behandlingen skjer midt i stuen, med flere unge jenter som tilskuere.

– Jeg ba om å få 0,5 milliliter inn i leppene mine, men behandleren insisterte på at jeg skulle ta mer. Jeg følte meg pressa til det.

Elisabeth ender opp med ta en milliliter med filler i leppene.

Hun angrer umiddelbart.

– Etter hun hadde fylt på leppene mine, sier hun at jeg egentlig ikke hadde trengt fillers, men burde tatt Botox i stedet. Da skjønte jeg hvor lite profesjonell hun var, forteller Elisabeth.

– Ingen kunne hjelpe meg

27-åringen sier hun får beskjed om at stoffet som sprøytes inn i leppene hennes heter Revofill, og at det er kjent i markedet.

Men hun skjønner raskt at det er noe som ikke stemmer. Når hun kommer hjem ser Elisabeth at leppene har blitt skjeve.

Hun har også veldig vondt etter behandlingen.

– Jeg begynner å google Revofill, men finner lite om det.

Elisabeth ringer rundt til andre klinikker for å få mer informasjon, men det er lite hjelp å få.

– Det var ingen som ville hjelpe meg med å ta det ut fordi de ikke var kjent med produktet som var satt inn.

Hun forsøker også å få hjelp av klinikken som hadde satt inn filleren.

– Jeg prøvde å ta kontakt dagen etterpå for å få hjelp med å fikse det, men hun sa bare at hun skulle reise på ferie samme dag så hun kunne ikke hjelpe meg.

Elisabeth forteller at hun ble redd og frustrert av å ikke vite hva som hadde blitt sprøytet inn midt i ansiktet hennes.

– Jeg satt hjemme og grein hele dagen. Det verste var å innse at jeg ikke visste hva som egentlig var inni leppene mine, og om jeg kunne få det ut eller ikke. Også var det ganske vondt.

Låste seg inne

De neste dagene ble tøffe for Elisabeth.

– De første dagene etter behandling kunne jeg nesten ikke prate eller spise fordi det brant i leppene mine. Det var som om leppene skulle eksplodere.

EKSPLODERE: Elisabeth forteller at hun følte at leppene skulle eksplodere etter at hun tok fillers hos hjemmeklinikken Fillersoo. Foto: Elisabeth Hayo

Hun skjemtes over leppene, og holdt seg derfor hjemme så mye som mulig.

– Jeg kunne ikke gå på jobb en gang. Jeg følte at jeg ikke kunne gå ut sånn. Jeg så ikke ut.

Elisabeth forteller at hun dekket seg til med skjerf rundt munnen da hun skulle til butikken, for å skjule hvordan leppene så ut.

– Det gikk utover selvtilliten min. Hele denne perioden droppet jeg å dra på fester eller bursdager.

Fikk hjelp til slutt

En måned etter behandlingen kom Elisabeth endelig i kontakt med klinikken Face of Beauty. De ville hjelpe henne med å fjerne fillerne.

– Jeg fikk veldig god hjelp, og mye informasjon underveis i prosessen. Der ble jeg fulgt opp slik jeg burde ha blitt fra start.

Hun måtte gå to omganger til klinikken for å få vekk alt hun hadde fått sprøytet inn i leppene.

– Jeg føler egentlig at det bare var flaks at jeg fikk tatt ut alt. Klinikken fortalte meg at de ikke var sikre på hva jeg egentlig hadde hatt i leppene.

Klinikken Face of Beauty er midlertidig stengt, og TV 2 hjelper deg har ikke lyktes med å komme i kontakt med klinikken.

– Bør velge trygghet framfor pris

Miray Al-Mustafa er hudlege og styremedlem i Norsk forening for kvalitet i estetisk medisin (Norfem). Hun reagerer på behandlingen Elisabeth fikk på hjemmeklinikken.

– Hevelsen Elisabeth fikk er voldsom etter en fillerinjeksjon, og det virker som for mye filler er sprøytet inn.

Hudlegen tror grunnen til at Elisabeth slet med å få hjelp med å fjerne filleren hos andre klinikker, skyldes at de var redde for å sitte igjen med ansvaret for behandlingen.

REAGERER: Hudlege Miray Al-Mustafa mener hjemmeklinikken sprøytet for mye filler inn i leppene til Elisabeth. Foto: Oslo Hud-og Laserklinikk

– Det er en grunn til at flere klinikker ikke ønsket å involvere seg i å løse opp dette, ettersom slike billigere merker er mer kjent for komplikasjoner samt at de kan selges til aktører som ikke er helsepersonell.

Al-Mustafa har hørt om Revofill, men hun avviser påstanden fra klinikken om at dette er et stoff som brukes mye.

– Revofill er ikke en mye brukt filler. Jeg anbefaler at man bruker fillere fra større firmaer, eller helst legemiddelfirmaer selv om de er dyrere, fordi det foreligger strenge krav til hygiene, sterilitet og ikke minst hvem man selger filleren til.

– Jeg anbefaler kunden å tenke på trygghet framfor pris.

I ettertid angrer Elisabeth veldig på at hun valgte å gå til en hjemmeklinikk for å få tatt fillers billig.

– Det endte jo opp med å koste meg mer enn å gå til en ordentlig klinikk, for jeg måtte jo også betale for å ta de ut.

– Setter pris på det jeg har

Det har nå gått to år siden Elisabeth fikk fjernet filleren i leppene sine. Hun har fortsatt spor etter behandlingen.

– Jeg merker fortsatt litt på innsiden av leppene mine på den ene siden, at det fortsatt er noe hardt der. Men heldigvis er det mye bedre enn det var.

HAR LÆRT: Elisabeth sier at den skremmende opplevelsen hos hjemmeklinikken har lært henne å sette pris på hvordan hun egentlig ser ut. Foto: Elisabeth Hayo/privat

Ifølge Elisabeth har hun lært av den skremmende opplevelsen.

– Jeg kommer aldri til å fikse på utseendet igjen. Jeg har lært leksa, og denne opplevelsen har lært meg å sette pris på det jeg har.