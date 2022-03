«Farmen»-paret venter barn igjen

Det skriver Dagbladet.

Til God kveld Norge sier paret at tiden fremover blir hektisk.

– Men Max er en perfekt førstegangsbaby, nesten litt sånn baby for dummies. Han er så rolig og snill, så vi er spente på hvordan neste blir!

Både Garvik og Sleperud har selv delt nyheten på Instagram tirsdag morgen.

Her skriver de at de har termin 12. august, og at den rolige tilværelsen for alvor er over.

– Max er helt i ekstase over å få et søsken så tett! Tenk å få en bestevenn for livet i så tidlig alder, skriver Garvik i Instagram-innlegget.

Deres førstefødte, Max, kom til verden for kun fem måneder siden.

Forventet at det kom til å ta litt tid

Til God kveld Norge sier Sleperud at de er veldig heldige som har muligheten til å bli gravid igjen så raskt. Denne gangen er det nemlig Garvik som bærer frem barnet.

– Jeg hadde jo aldri klart å gå gravid igjen bare fem måneder etter første kom, så det er jo en stor positiv del med å være to jenter som får barn sammen, sier Sleperud.

Paret forteller at de ble gravid gjennom prøverørsbefruktning begge gangene. Den første gangen tok det rundt ti måneder å bli gravid, så de forventet at det nok en gang kom til å litt tid.

– Men denne gangen satt det jaggu på første forsøk, så nå blir det kun ti måneder mellom hver fødsel!

Pseudotvillinger

Garvik og Sleperud tror det kommer mye positivt med å få to barn så tett.

– Jeg tror ikke vi kommer til å oppleve den misunnelsen, siden Max er så liten at han ikke kommer til å huske hvordan det var å være enebarn, forteller Sleperud.

FRIDDE UNDER GULLRUTEN: Tonje Frøystad Garvik fridde til sin kjære Lene Sleperud under Gullruten i 2019. Foto: Marit Hommedal

Garvik har selv to yngre brødre som er født med 13 måneders mellomrom. Hun forteller til God kveld Norge at de er gode venner, og at hun beundrer vennskapet de har seg imellom.

– Det er en utrolig god følelse å få til å gi det til våre barn, fortsetter hun.

Ifølge termindatoene vil det kun være rundt ti måneder mellom hver fødsel, noe som gjør at barna per definisjon vil bli det som kalles pseudotvillinger.

Pseudotvillinger er et begrep som brukes om barn som er født med inntil 18 måneders mellomrom.

– Får se hva som skjer i fremtiden

Sleperud sier at det gagner dem positivt på å få barna så tett, siden de nå allerede er i småbarnsfasen og ikke rekker å komme over den før det neste barnet kommer.

– Det blir på en måte ikke det samme sjokket når det kommer en til, for man går jo bare rett inn i ny babytilværelse uten å få «smakt» på livet imellom.

På spørsmål om hvordan de ser for seg fremtiden og om de ønsker flere barn, er paret litt usikker.

– Først skal vi bare nyte nummer to som kommer, og for meg holder det egentlig med to. Men vi får se hva som skjer i fremtiden, forteller Sleperud, før Garvik legger til:

– Vi skal i alle fall ikke legge til en nummer tre på rekka i den tettheten!