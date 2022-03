Oslo-skoler vil dele ut jod-tabletter

Oslo-skoler har sendt ut et samtykkeskjema til foreldre, som ber dem samtykke til at barna kan få jod-tabletter.

Saken oppdateres.

Foreldrene til elever ved Lysejordet skole i Oslo har mottatt et skriv fra skolen, som ber om samtykke til å dele ut jod-tabletter til barna.

– Ved en atomhendelse kan det bli aktuelt å dele ut jodtabletter til barna/elevene etter en anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap, skriver skolen i skjemaet.

BER OM SAMTYKKE: Dette skjemaet har foreldre til barna ved Lysejordet skole i Oslo mottatt. Foto: Skjermbilde

Jod-tabletter skal inntas etter myndighetenes anbefalinger ved atomhendelser. Hensikten er å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen, ved at jodtablettene kan blokkere opptaket av radioaktivt jod.

I skrivet opplyser skolen om at det er anbefalt at familier kjøper inn jodtabletter til alle under 40 år.

«Forhåndssamtykke fra foresatte er nødvendig for at barn skal få utdelt jodtabletter der de oppholder seg. Jodtabletter er nå også tilgjengelig for hjemmelagring og det anbefales at familier kjøper inn til alle under 40 år, gravide og ammende», skriver skolen.

Også tidligere har foreldrene til barn og elever i barnehager og skoler ble bedt om å samtykke til at barna kunne få jodtabletter ved en atomhendelse.

Det er foreløpig ikke klart om samtykkeskjemaet er sendt ut i forbindelse med den pågående krigen i Ukraina, men pressekontakt ved byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Karin Steenstrup, sier skjemaet sendes ut hvert år.

– Det er ikke noe nytt i situasjonen vi er i nå, men det kan være en fornyet interesse for det nå, sier Steenstrup.

Hun understreker at det er et løpende beredskapstiltak som har pågått i flere år.