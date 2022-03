Ekspert om russiske styrker: – Trodde de skulle på øvelse. Så ble de kastet inn i krigen

Ifølge selskapet Maxar Technologies viser satellittbilder at den russiske militærkolonnen er 64 kilometer lang.

Kolonnen strekker seg fra Pribyrsk, en liten by som ligger nærmere den hviterussiske grensen enn Kyiv, til Antonov-flyplassen, som ligger rundt 27 kilometer fra Kyivs sentrum.

Kolonnen skal bestå av pansrede kjøretøy, stridsvogner, og kjøretøy som frakter artilleri og logistisk støtte.

Ifølge oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole står den russiske kolonnen nærmest fast.

– Ukrainerne har klart å sperre fronten av den lange kolonnen i området utenfor Kyiv. Russerne har egentlig ikke klart å komme videre. De har gjort forsøk på å omgå de ukrainske sperringene, men uten å lykkes, sier Karlsen.

MILITÆRKOLONNE: Ifølge selskapet Maxar viser dette satellittbildet, som ble tatt mandag, den russiske kolonnen sør i Ivankiv i Ukraina. Foto: Maxar / AFP

Forventer voldsomme kamper

Oberstløytnanten forklarer at kolonnen strekker seg så langt bakover at russerne ikke klarer å åpne fronten, spre troppene og sette i gang angrepet.

Han anslår at det kan ta lang tid før russerne omgår de ukrainske sperringene.

– Kyiv er en stor by med nesten tre millioner innbyggere. Det er lett for forsvaret å bruke bygningene, barrikadere gatene og lage sperringer, særlig når man kommer inn i blokkbebyggelsen. Derfor kan dette ta lang tid, sier Karlsen.

Han mener begge parter må forberede seg på harde kamper i dagene som kommer.

– Russerne kommer til å sette inn tungt artilleri, rakettkastere og flystøtte for å åpne opp. Jeg tror vi skal forberede oss på enda hardere kamper i dagene som kommer.

FORSVARET: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole. Foto: Simen Askjer / TV 2

Oberstløytnanten mener all historisk erfaring viser at bykrig er tidskrevende og gir voldsomme kamper.

– En stor bekymring er at når man setter inn tunge våpen inn mot sentrum, hvor det er mange sivile, så vil tapene bli store, sier Karlsen.

Han mener det ukrainske forsvaret ser ut til å ha høy moral. Til sammenligning mener han deler av de russiske styrkene virker nærmest uforberedt.

Kastet inn i krig

Mandag leste Ukrainas FN-ambassadør Sergiy Kyslytsya opp det som angivelig skal ha vært tekstmeldinger sendt fra en ung russisk soldat til moren sin rett før han blir drept.

«Mamma, jeg er ikke på en øvelse».

«Mamma, jeg er i Ukraina. Det er en ekte krig her», skal gutten ha skrevet ifølge Kyslytsya.

«Jeg er redd. Vi bomber alle byene, sikter selv på sivile… Vi ble fortalt at de ville ønske oss velkommen, men de faller under våre stridsvogner, kaster seg selv under hjulene og lar oss ikke passere».

Karlsen mener det er ting som tyder på at russerne, i hvert fall deler av styrken, har utfordringer med kampmoralen.

– Jeg tror at en del russiske styrker synes at dette er ganske meningsløst selv om de blir utsatt for massiv propaganda fra egen side.

Karlsen mener det er tegn til at russerne har blitt forespeilet at de skulle delta på en militærøvelse.

– Det virker som at de har fått meldinger om å dra på en øvelse, og så har de plutselig blitt kastet inn i krigen. Det er en del rapporter om at dette var overraskende for en del av dem, sier han.

Dette skiller seg fra hvordan han vurderer kampånden til det ukrainske forsvaret.

– Ukraina har vist en enorm kampvilje fra presidenten ned til frivillige som møter opp. Derfor kan dette ta veldig lang tid, sier Karlsen.

FRIVILLIGE: Mange frivillige har meldt seg og vil forsvare Kyiv side om side med militæret. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

– Har undergravd de russiske planene

Den russiske hæren er strukket for langt i Ukraina og står i en farlig posisjon hvis krigen trekker ut, sa den amerikansk militæreksperten Seth Jones til CNN tirsdag morgen.

Russia's losses as of March 1, according to Ukraine's Defense Ministry. pic.twitter.com/Z0V7C4FiZt — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

Han mener at Russland ikke har satt inn på langt nær nok styrker til å erobre og holde Ukraina.

Sanksjonene rammer Russland hardt, ifølge norske eksperter.

– Har dette tatt lenger tid enn russerne planla for?

– Det har undergravd den russiske planen om en rask manøver inn og kuppaktig overta. Det er «en boost» for den ukrainske moralen at de holder ut når det begynner å nærme seg en uke, sier Karlsen.

Tirsdag har krigen vart i fem dager.

– Selv om Russland tar Kyiv, så er det bare å se på kartet. Store deler av Øst- og Vest-Ukraina er fortsatt i ukrainske hender. Det er også den store byen Kharkiv. Dette er langt fra over.

Samtidig har russerne gjort god fremgang i sør.

– Der jobber de seg til kontroll på kyststripen mellom Krim og Donbas. Og så er det en del andre områder i nordøst hvor de har kommet en del frem, sier oberstløytnanten.



SYKEHUS: En helsearbeider pleier en såret ukrainsk mann på et sykehus i Brovary utenfor Kyiv tirsdag. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Ville ramme sivile hardt

Ifølge Ukrainas forsvarsdepartement har over 5700 russiske styrker blitt drept i løpet av krigen, skriver Kyiv Independent.

Karlsen tror tapstallene har vært store, også blant sivile ukrainere.

– Tallene vi har sett så langt er ikke veldig store. Det er nok mye verre i virkeligheten når man får talt opp og sett hva som egentlig skjer, sier han.

Etter hvert som kampene varer, blir det også mangel på mat og vann. Innbyggerne vil miste strømmen og sykehusene vil gå tomme for medisiner og utstyr.

– Det rammer sivile i dagene fremover, sier Karlsen.

En rekke vestlige land, også Norge, har besluttet å sende våpen til Ukraina.

– Jeg tror våpnene går til andre naboland, som Polen, og så må ukrainerne flytte det inn mot fronten. De har en stor reservestyrke, og mange sitter og venter på panservernvåpen, vester og annet utstyr. Det vil øke den ukrainske evnen til å slåss, sier Karlsen.