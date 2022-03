Skiforbundet nekter russerne å delta i Norge

Det bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding tirsdag:

– Vi hadde håpet at FIS skulle komme til den avgjørelsen på vegne av hele skisporten, men nå kan ikke Skiforbundet vente lenger. Skistyret har derfor i dag tidlig besluttet å meddele FIS at russiske og hviterussiske utøvere ikke får starte i konkurranser i Norge, sier skipresident Erik Røste.

Norges Skiforbund meddelte tirsdag til det internasjonale skiforbundet FIS at de kommende arrangementene i Norge vil gjennomføres uten russisk og hviterussisk deltagelse, uavhengig av hvilken konklusjon FIS skulle komme til.

FIS har så langt ikke utestengt russerne, noe som har ført til sterke reaksjoner, deriblant fra Johannes Høsflot Klæbo og Vegard Ulvang, leder for langrennskomitéen i FIS.

Nå nekter Norges Skiforbund russisk deltakelse i Norge. Russerne ankom Gardermoen mandag, men får nå ikke konkurrere i Drammen eller Holmenkollen. Den russiske utestengelsen gjelder alle FIS-arrangement i Norge.

Det skulle etter planen vært pressetreff med Norges landslagstrenere, sportssjefer og rennarrangøren tirsdag klokken 12.00 om Holmenkollen Skifestival, men dette er nå avlyst.

Skiforbundet informerer til TV 2 at det er kalt inn til et nytt mediemøter klokken 14.00.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra FIS, foreløpig uten svar.

– Tonedøvt av Bolsjunov og gjengen å komme hit

Arrangør nektet å gjennomføre med russisk deltakelse

Hovedstyret i Konnerud IL, som arrangerer torsdagens konkurranse i Drammen, har bestemt at de vil avlyse skisprinten dersom Russland får lov til å delta.

Kristin Ørmen Johnsen, styreleder i Konnerud IL, sier at nok er nok.

– Nå har da IOC kommet med anbefalinger om å utestenge Russland. Fotballen er på ballen, så og si. Andre forbund har kastet ut russerne. Nå mener vi at nok er nok, sier hun til TV 2, og legger til:

– Vi er jo arrangør og sagt ja til å være arrangør, men nå sier nå at vi kan ikke være arrangør når FIS ikke klarer å beslutte å kaste de ut. Det har gått for langt. VI har håpet at vi kunne få til dette. Nå må vi rett og slett si til FIS at det ikke blir renn ved russisk deltakelse.

NOK ER NOK: Styreleder i Konnerud IL, Kristin Ørmen Johnsen, sier de ikke kan arrangere et skirenn med russisk deltakelse. Foto: Kyrre Lien

Rennleder Arne Madsen, sier følgende til TV 2:

– Jeg er svært overrasket over utspillet som kommer nå. Nå jobber vi med at russerne kommer til å trekke seg. Det er ikke aktuelt å avlyse, så vi jobber med at russerne trekker seg. Det er store sjanser for at de trekker seg, sier han.

– Sikker på at russerne trekker seg?

– Jeg føler meg overbevist om det. Nå var det møter i går hvor mn ikke kom til enighet, men det er nye møter i dag. Jeg tror det blir et vedtak om at russerne ikke får delta, sier Madsen.

Drammens Tidende omtalte Konnerud ILs standpunkt først. I en pressemelding fra idrettslaget står det:

«Hovedstyret med støtte fra alle særgruppene i Konnerud Idrettslag har i dag tirsdag 1. mars kl. 0800 besluttet at Konnerud IL ønsker å trekke seg fra all videre engasjement, forberedelser og gjennomføring av WC Drammen den 3. mars dersom arrangementet ikke utelukkes for deltakere fra Russland.»