Interessen for Formel 1 har aldri vært større i Norge. Snart braker en ny sesong løs, og det er svært mye som ligger an til at dette blir spesielt spennende.

– Jeg har aldri gledet meg mer til en ny F1-sesong. I 25 år har jeg kommentert F1 og i 25 år har jeg ventet på biler som er designet for å skape bedre racing, forteller F1-kommentator Atle Gulbrandsen til Broom.

Og som ekspertkommentatoren er inne på: I år ruller det ut splitter nye biler og helt nye regler, som etter alt å dømme skal bidra til tettere fighter, flere forbikjøringer og enda mer nerve, ikke minst for alle som skal se galskapen på TV.

– I år kommer de viktigste og beste regelendringene i Formel 1-sportens historie, supplerer Gulbrandsen.

Atle Gulbrandsen (t.h) har kommentert Formel 1 helt siden 1997.

Stor forskjell på bilene

For et utrent Formel 1-øye, vil nok ikke de nye endringene for året være så åpenbare. Men det er snakk om store forskjeller på bilene.

Kort oppsummert vil for eksempel bilene få mindre avanserte vinger, som påvirker aerodynamikken. Hensikten er å redusere den turbulente luften bak bilene, som tidligere har gjort forbikjøringer og tette fighter vanskeligere.

– Mange av småvingene bak forhjulene og så videre, blir borte. Bilene vil sånn sett ha en mye renere design, om man kan si det på den måten. Jeg blir nesten litt nostalgisk av å se på 2022-bilen, som på en måte minner litt om biler fra tidlig 90-tall, kommenterer Atle.

Mindre vinger og større hjul er blant de visuelle forskjellene på de nye 2022-bilene.

Nye hjul

I tillegg blir hjulene større. 13-tommers felgene er borte, og er nå erstattet med 18-tommers felger og lavprofildekk.

– En veldig fornuftig regelendring, etter min mening, da det har sett merkelig ut med «ballongdekk» i Formel 1, når omtrent alle andre racerbiler og sportsbiler kjører på lavprofildekk, mener ekspertkommentatoren.

De nye dekkene fra Pirelli skal også bli mer «raceable» – altså det skal bli enklere å pushe gode rundetider og kjempe hjul mot hjul – uten at dekkene plutselig mister grepet, slik de er kjent for i dag.

Det blir også hjulkapsler og en liten «winglet» over forhjulene, alt for å minimere den turbulente luften som skapes bak bilene – og forsøke å få til tettere racing.

Slik ser Red Bulls nye bil ut for 2022-sesongen. Foto: Red Bull

Budsjett-begrensning

Motorene blir i prinsippet like som i fjor, og det er ikke lov til å utvikle disse før det kommer helt nye motorer i 2026.

– Jeg tror uansett dagens motorer fra Mercedes, Honda (nå kjent som Red Bull Powertrains), Ferrari og Renault er ganske like. Noe som imidlertid blir annerledes er at det i 2022 skal kjøres med 10 prosent etanol i bensinen, og dette gjør visstnok at bilene yter bittelitt mindre enn før, sier Atle.

Budsjettaket, som ble innført i 2021, går også litt ned. Fra 145 millioner dollar i 2021 til 140 millioner dollar i 2022.

Fortsatt er førerlønninger og en del annet holdt utenfor budsjettaket, men målet er at budsjettaket på sikt skal gjøre at forskjellen på fattig og rik i Formel 1 blir mindre – og at flere team kan kjempe om pallplasseringer, seiere og mesterskap.

Viaplay trapper skikkelig opp i forkant av motorsportsesongen. Flere profiler, tidligere F1-førere som eksperter, større studio og enda bedre sendinger, lover kanalen. F.v: Stein Pettersen, Atle Gulbrandsen, Daniel Høglund, Regine Leenborg Anthonessen, Thomas Schie og Henning Isdal.

Tror på Red Bull og Mercedes

Atle tror det er mest sannsynlig at Red Bull og Mercedes kommer til å være de sterkeste teamene også i 2022.

George Russell blir nå lagkamerat med Lewis Hamilton.

– Red Bull fortsetter også med Max Verstappen og Sergio Perez. Verstappen skal kjøre med startnummer 1 på bilen som regjerende verdensmester, og han er nok svært innstilt på å ta sin andre strake tittel – som ikke avgjøres på en like kontroversiell måte som i fjor. Det blir også spennende å se hva Perez kan få til. Han var ujevn i fjor, men kom seg mot slutten av sesongen. Kjører han så bra, at han får fornyet tillitt i 2023? Jeg er usikker.

– Mercedes er i hvert fall revansjesugne. Nå vant de riktignok konstruktørmesterskapet i fjor, men de opplevde at tittelen i fører-VM ble røvet fra dem. Lewis Hamilton kommer helt klart til å prøve å ta sin åttende VM-tittel. Når det er sagt, har jeg store forventninger til nykommeren i Mercedes-teamet, George Russell. Jeg tror han vil gjøre det kjempebra, men jeg tror ikke han vil matche Hamilton i sin første sesong, sier Atle og legger til:

– Nå krysser alt jeg har for at reglene fungerer slik de er tenkt, og at vi får tettere racing og flere forbikjøringer. Dette kommer til å ble en kanonsesong!

Årets Formel 1-sirkus brøker løs i Bahrain 18. mars.

