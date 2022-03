TV 2-ekspert slakter håndteringen til FIS: – Må granskes

Norges Skiforbund meddelte tirsdag til det internasjonale skiforbundet FIS at de kommende arrangementene i Norge vil gjennomføres uten russisk og hviterussisk deltagelse, uavhengig av hvilken konklusjon FIS skulle komme til.

FIS har så langt ikke utestengt russerne, noe som har ført til sterke reaksjoner, deriblant fra Johannes Høsflot Klæbo og Vegard Ulvang, leder for langrennskomitéen i FIS.

Russerne ankom Gardermoen mandag, men får nå ikke konkurrere i Drammen eller Holmenkollen. Etter at Skiforbundet satte foten ned, har likevel FIS rykket ut og sagt at de russiske løperne ikke kan nektes en startplass.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener derimot at utestengelsen er helt på sin plass.

– Det er klart russerne ikke skal gå skirenn i Norge når landet har gått til krig mot Ukraina . Vi må huske at flere av løperne har høye stjerner i miliitæret. De blir sett på som gallionsfigurer.

Den største stjernen av dem alle, Aleksandr Bolsjunov, ble etter gode OL-prestasjoner utnevnt til kaptein i den russiske militæret.

Rystet over FIS-behandling

Skinstad er lettere sjokkert over hvordan FIS har behandlet saken:

– FIS er utrolig feige. Det holder med flertall for å fatte et vedtak, og slik jeg har skjønt det har de de ikke vært i nærheten av å være enige. Du må være fullstendig bortkommen hvis en ikke skjønner at russerne ikke har noe i en langrennskonkurranse å gjøre.

Han fortsetter sparket mot Det internasjonale skiforbundet.

– Jeg blir alvorlig bekymret over FIS, og hva som foregår der. Jeg vil ikke vite hva som foregår bak lukkede dører dersom FIS finner argumenter for at russerne skal få delta.

– Hvis FIS klarer å gå i en annen retning enn alle andre, må de granskes. Da er de helt ute og sykler.

Styret i FIS satt i går i lange møter, uten å komme til en konklusjon om russerne får delta i Norge. I dag fortsetter møtene.

Forståelse for russisk frustrasjon

Sportskommentator i TV 2, Mina Finstad Berg, er heller ikke nådig i sin omtale av FIS.

– Mange internasjonale forbund har utestengt russerne, og det ser ikke bra ut når FIS ikke stenger dem ut. Derfor er det bra at Skiforbundet ikke føyer seg for FIS sin handlingslammelse, sier hun.

Mandag ble det klart at UEFA og FIFA utestenger russiske klubber og lag fra alle turneringer.

TV 2s sportskommentator: - Blir stående igjen som feige sinker

Aleksandr Bolsjunov ligger som nummer to i verdenscupen. Potensielt store premiepenger kan ryke hvis de russiske løperne blir utestengt fra verdenscupen.

– Jeg skjønner at løperne føler seg dårlig behandlet, men de ser ikke hvilken rolle de spiller for hjemlandet sitt. Kan godt hende de synes det er forferdelig med krig. Men utøverne har ikke mulighet til å si imot. De representerer et landslag finansiert av staten. Deres framtid hviler på å ha et godt forhold til Russland som nasjon, sier Skinstad.