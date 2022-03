Våknet av voldsomt smell – da skjønte Frode (53) at han måtte flykte

Den norske musikeren Frode Barth (53) måtte flykte fra Ukraina da det brøt ut i full krig forrige uke. Det skulle bli en reise han sent vil glemme.

Klokken var 04.55 da Frode Barth våknet av et voldsomt smell.

– Da skjønte jeg at det var ordentlig alvor og at jeg måtte komme meg ut herfra, sier han i et intervju med TV 2 tirsdag.

Frode var i Ukraina i forbindelse med musikkjobben. Allerede da han dro var situasjonen mellom Russland og Ukraina spent.

– Det var ikke en dumdristig reise. Jeg hadde forhørt meg med ambassaden, de valgte å bli, jeg fulgte tett med på nyhetene og ingen trodde at Putin faktisk kom til å invadere Ukraina.

Russland invaderer

I morgentimene torsdag forrige uke rullet Russiske stridsvogner over grensen fra Hviterussland til Ukraina. Russiske soldater tok i løpet av dagen kontroll over grensestasjoner mellom fastlandet og Krim-halvøya og en vei over elven Dnipro, ifølge lokale myndigheter.

Her bombes regjeringsbygningen

De påfølgende dagene ble det meldt om flere angrep, og natt til tirsdag ble det rapportert om minst 406 sivile ofre i Ukraina, inkludert minst 102 drepte bare i løpet av de siste dagene, sa den britiske diplomaten Martin Griffiths mandag, ifølge CNN.

– Det er utrolig trist, og helt surrealistisk. Jeg tenker på mine ukrainske venner og kjente. De er utrolig modige som står i dette, sier Barth.

Planla hjemreisen i et bomberom

Da Barth ble vekket av smellet dagen Russland invaderte Ukraina, flyktet han ned i et bomberom på hotellet. Han begynte umiddelbart å planlegge hjemreisen.

Han hadde allerede gjort seg opp en tanke om at den beste ruten var via Lviv og videre til Polen, så langt unna Russland som mulig.

Men det skulle vise seg å være lettere sagt enn gjort.

SJEKK: En sykepleier sjekker et barn etter at behandlinssenteret ble flyttet til et bomberom på grunn av de pågående kampene i Kyiv. Foto: ARIS MESSINIS / AP

– Det var full stopp på motorveien, og null informasjon om buss og tog. Jeg ringte den norske ambassaden uten svar, og UD visste heller ikke hvordan jeg kunne komme meg ut.

Frode Barth ringte rundt til alle sine kontakter i Ukraina. Han ble til slutt tilbudt skyss til Lviv mot en sum på 1000 dollar.

– Det er vel livet mitt verdt, tenkte jeg. Men sjåføren endte med å trekke seg fordi det ikke var forsvarlig å ta seg dit, forteller han.

– Adrenalinet i kroppen pumpet. Jeg visste på en måte hva jeg drev med. Jeg følte at jeg lå foran meg selv på en måte.

Barth endte med å dra til togstasjonen, som han egentlig trodde var stengt på grunn av mangel på informasjon. Der møtte han en 400-500 meter lang kø av mennesker som prøvde å komme seg ut av Kyiv.

– Det var kaos. Ingen mat eller drikke tilgjengelig, og umulig å få informasjon om hvordan man kunne få kjøpt togbillett.

FLYKTNINGSTRØM: Hver dag strømmer det tusenvis av flyktninger til Lviv fra krigen i det østlige Ukraina. Her får de hjelp av frivillige, før de kan få plass på tog eller busser ut av landet. Foto: Aage Aune / TV 2

Så ringte telefonen. Det var Volodymyr Solianik, en god kompis og jazzmusiker fra Ukraina. Han kjente noen som kunne fikse en togbillett.

– Jeg spurte om han kunne få tak i noen flere billetter. Det var så mange der som kunne trenge en, men det kunne han ikke. Jeg måtte komme meg vekk, så jeg takket ja.

Et par timer senere satt han på toget på vei mot Polen, sammen med det han beskriver som livredde kvinner og barn.

– Jeg satt tilfeldigvis ved siden av en prest på toget. Vi snakket mye om liv, død, og frihet. Jeg er utrolig takknemlig for at jeg kom meg hjem til et trygt og fritt land. Men nå tenker jeg mest på mine venner og kjente i Ukraina, sier Frode.

Ifølge EU kan syv millioner av Ukrainas innbyggere bli fordrevet fra hjemmene sine.



Polen, Ungarn og Slovakia har åpnet portene på vidt gap. Landene har snudd trill rundt i sitt syn på innvandring i møte med ukrainske flyktninger.

Ifølge EUs svenske justiskommissær Ylva Johansson huser disse landene allerede over 300 000 ukrainske flyktninger.