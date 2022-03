64 kilometer lang militærkolonne på vei mot Kyiv

Nye satellittbilder viser at den russiske militærkolonnen på vei mot Kyiv, som ble oppdaget søndag, nå er 64 kilometer lang.

Det er nye satellittbilder fra det private amerikanske selskapet Maxar Technologies som viser at den russiske kolonnen når er enda lengre enn den tidligere ble målt til. Tidlig mandag opplyste de at den hadde en lengde på omtrent 27 kilometer.

Nå opplyser selskapet at kolonnen er rundt 64 kilometer lang, melder CNN og BBC.

Kolonnen strekker seg fra Pribyrsk, en liten by som ligger nærmere den hviterussiske grensen enn Kyiv, til Antonov-flyplassen, som ligger rundt 27 kilometer fra Kyivs sentrum.

Selskapet uttaler til CNN at kolonnen består av pansrede kjøretøy, stridsvogner, og kjøretøy som frakter artilleri og logistisk støtte.

Nye satellittbilder fra samme selskap viser også det som skal være bakkestyrker og angrepshelikoptre i den sørlige delen av Hviterussland, mindre enn 32 kilometer fra den ukrainske grensen.

– Folk er veldig nervøse

Ordfører i Kyiv, Vitali Klitschko, sier til CNN at hovedstaden er under et konstant angrep fra russiske styrker.

– Vi har hørt eksplosjoner hver time de siste fire døgnene. Folk er veldig nervøse og oppholder seg mye i bunkersene.

Klitschko sier han er stolt av landets forsvar og folk som har tatt til våpen for å forsvare landets hovedstad.

KAN VARE LENGE: I et intervju med CNN sier ordføreren i Kyiv at han ikke kan si noe om hvor lenge Kyiv kan holde ut mot den russiske invasjonen, men legger til at det kan være «lenge». Foto: Efrem Lukatsky, AP

– Vi er klare til å kjempe og dø for hjemlandet vårt, sier ordføreren.

FN: Minst 406 sivile ofre

FNs vise-generalsekretær for humanitær innsats og nødhjelpskoordinator, Martin Griffiths, sier flere sivile er drept i Ukraina.

– Det er rapportert om minst 406 sivile ofre i Ukraina, inkludert minst 102 drepte bare i løpet av de siste dagene, sa han mandag, ifølge CNN.

Griffiths tror dødstallene er betydelig høyere da det er mange rapporter om døde og skadde som ikke er bekreftet enda.

STORE ØDELEGGELSER: En skole er totalt ødelagt etter kamper i den ukrainske byen Kharkiv. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

– Det er dystert – det kan bli enda verre. Luftangrep og kamper i byer skader kritiske fasiliteter som elektrisitet, vann og sanitær, sier han.

Minst ni sivile skal være drept i russiske rakettangrep i den ukrainske byen Kharkiv. Det opplyser byens ordfører, Ihor Terekhov, ifølge CNN.

Terekhov sier fire personer ble drept da de var ute av ly for å hente vann. En familie på fem skal ha blitt brent levende i bilen de satt i og ytterligere 37 personer skal ha blitt skadet i angrepene mot byen.

– Byen har aldri opplevd slike ødeleggelser i nyere historie, sier ordføreren.

SKOLE: På innsiden av den ødelagte skolen i Kharkiv. Foto: SERGEY BOBOK

Drives på flukt

Det er for tiden 119 humanitære hjelpeorganisasjoner i Ukraina, men kapasiteten deres begrenset på grunn av den militære aktiviteten i landet, ifølge Griffiths.

Over 500.000 ukrainere er nå på flukt og ifølge EU kan 7 millioner av Ukrainas innbyggere bli fordrevet fra hjemmene sine.

Mandag ble det også kjent at Den internasjonale straffedomstolen i Haag åpner etterforskning av situasjonen i Ukraina. Det opplyser domstolen selv i en uttalelse fra aktor Karim A.A. Khan, som påpeker at det kommer av de siste dagers utvikling.