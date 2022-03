Anastasia (23) gjør alt hun kan for å flykte: – Umulig å forestille seg

Hundrevis av desorienterte flyktninger strømmer ut av togene, som ruller inn på stasjonen. Flesteparten vet ikke hvor de skal eller hvordan de skal komme seg videre.

23 år gamle Anastasia hadde aldri sett for seg at hun skulle ende opp som en som skulle bli tvunget til å flykte.

– Det var umulig å forestille seg. Jeg må ha tid på meg til å forstå hva som har skjedd, sier Anastasia.

Hun har flyktet fra byen Kramatorsk i det østlige Ukraina, og har som mange andre et mål om å komme seg over grensen til Polen.

MÅLBEVISST: Anastasia har flyktet sammen med ni voksne, seks barn og to katter til byen Lviv. Hun har et mål om å komme seg til Polen. Foto: Aage Aune / TV 2

– Jeg er urolig, men jeg har også et håp, sier hun.

Når TV 2 treffer henne på togstasjonen i Lviv, har hun allerede vært på flukt i over et døgn.

– Heldigvis var det satt opp egne evakueringstog fra byen vår til Lviv, sier hun.

Anastasia beskriver de første bombene som traff byen hennes, og sier hun bestemte seg tidlig for å forsøke å flykte fra landet.

– Den første dagen bombet de litt der. Så stilnet det litt, men vi bestemte oss for å ikke vente til de begynte å bombe igjen og dro så fort vi kunne.

En halv million på flukt

Mange har allerede flyktet fra landet og til flere av Ukrainas naboland – flesteparten av dem til Polen.

Mandag kunngjorde FNs høykommissær for flyktninger at 500.000 personer er på flukt fra krigsherjingene. Nesten alle som forsøker å flykte reiser via den vestlige byen Lviv.

FLUKT: Menneskene på flukt har også tatt med seg kjæledyrene sine på reisen til sikkerhet. Foto: Aage Aune / TV 2

– Jeg har selvsagt engstelse for resten av slekta som blir værende i Ukraina, sier Anastasia, som er blant dem som har ankommet grensebyen.

For 23-åringen er det viktig å understreke at hun har et ønske om å bidra positivt i det polske samfunnet.

– Vi har ikke lyst til å reise dit for å bli trygdemottakere. Vi vil arbeide, vi har utdannelse, vi er klare til å lære språket.

Frivillige

Utenfor stasjonen har en håndfull frivillige stilt seg opp for å prøve å hjelpe de som kommer. Flere tusen mennesker kommer daglig frem til grensestasjonen, men det finnes ikke nok tog eller busser til alle.

PÅ FLUKT: Ved jernbanestasjonen i Lviv er det fullt kaos. Titusenvis av flyktninger kommer østfra for å unnslippe kampene. Noen forsøker å komme seg ut av landet med tog videre til Polen. Foto: Aage Aune / TV 2

– Folk er rett og slett i sjokk. De er sultne, kalde og barna gråter, sier Nastja, koordinator for de frivillige, til TV 2.

Det har ført til kaos på grensestasjonen i byen. Lviv har så langt blitt forskånet fra krigshandlingene, men likevel er det mange som ikke føler seg trygge.

– Det er som en skummel film på kino. Men så er det ingen film, sier Anja, som også har flyktet til byen. Hun har også vært på reise gjennom hele natten.

– Vi sitter her, men om 15 minutter kan det hende at vi ikke er mer, sier hun.

Anja har fått beskjed om at hun har fått plass på neste buss til Polen.

– Nå har jeg håp. Når jeg krysser grensen, skal jeg kysse bakken. Fordi da er jeg og datteren min trygge. Da kan vi smile igjen. Hvis Gud vil.