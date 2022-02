Blant de første flyktningene som kommer til Norge: – Var heldige

Utenfor nasjonalt mottakssenter står Lena Larsen og venter på familien sin.

Den ukrainske familien på fire har tatt seg fra Vest-Ukraina gjennom Polen med buss. 36 timer senere er de i Råde og venter på oppholdstillatelse som noen av de første ukrainerne som ankommer Norge.

VENTER: Larsen venter i spenning på at familien skal få komme ut. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det er veldig trygt å vite at de er her, sier Larsen.

Blant de første som kommer

Hun er selv opprinnelig ukrainsk, men bosatt i Lyngdal.

– Jeg kjørte fra Lyngdal i går. Jeg har ikke fått snakket så mye med de etter den lange reisen og derfor er jeg her nå, sier hun.

Mens hun venter spent forteller hun TV 2 at hun vet at familien har det etter forholdene bra.

– De får mat og klær og alt de trenger.

Familien er blant de 20 første ukrainerne som har flyktet og ankommet Norge i løpet av helgen. Alle som kommer til Norge må innom nasjonalt mottakssenter på Råde først. Der blir asylsøknaden behandlet, før veien går videre til andre mottak rundt om i landet.

Var heldige

Etter to timer kommer familien ut, med tårer i øynene og hendene om hverandre. Det er Larsens mor, søster og to tantebarn.

GJENFORENT: Etter to timer fikk Lena Larsen endelig treffe familien sin. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det er veldig beroligende og betryggende å vite at de har kommet helt hit nå, sier Larsen.

– De har vært heldige som fikk skyss med bussen, legger hun til.



Larsen forteller at flere flyktninger har måtte gå med små barn gjennom kulde og snø for å krysse grenser.

Fremdeles er Larsens bror igjen i Ukraina sammen med alle menn mellom 18-60 år som ikke får reise ut.

– Jeg ville selvsagt hatt han her også, men det fremdeles rolig der han er.

Flyktet to ganger

Familiens eldste barn og Larsens niese, Nasdya, kan snakke litt norsk og forteller oss at dette er andre gangen familien har flyktet.

– Vi bodde i Luhansk før men flyktet til Vest-Ukraina fra krigen i 2014, og nå flykter vi igjen. Ikke fordi vi ikke liker Ukraina, men på grunn av situasjonen, sier Nasdya.

STILLE: Det er stille før stormen på mottakssenteret i Råde. Her kan det komme flere de nærmeste dagene. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Nå håper hun Lyngdal blir siste stopp.

– Vi vet ikke sikkert hva som skjer nå, men vi har bare lyst å være nærmere tante Lena, sier Nasdya.

– Jeg kan litt norsk, men resten av familien min kan ikke det så vi vil gjerne være med norsk familie. Det er vanskelig å være alene her, legger hun til.

Enn så lenge trives de på mottaket.

– Vi har fine rom med køyesenger. Vi har mye mat, veldig god mat. Kaffe og te. Vi har det bra her, sier hun.

Ledige plasser

Det er foreløpig uvisst hvor mange flyktninger Norge kommer til å ta imot. Utlendingsdirektoratet (UDI) planlegger nå for en rekke ulike scenarier.

– Akkurat nå har vi ledige plasser for å ta imot de som kommer nå. Vi har tatt høyde for den usikkerheten som har vært over lenger tid i Ukraina, og vi har hatt ekstra plass på grunn av koronapandemien, sier Borghild Fløtre, direktør for Mottak og retur i UDI.

Nå prøver UDI å se for seg hvilke type situasjoner som vil kunne oppstå. Det være seg om flyktninger kommer sporadisk en og en, eller gjennom planlagte og organiserte uttak gjennom EU-systemet.

PLANLEGGER: Borghild Fløtre i UDI sier de er i full gang med å planlegge for ulike flyktningscenarier. Foto: Nora Lie / UDI

– Planlegger dere for at det kan komme veldig mange?

– Vi må ta høyde for det også, i ulike trinn. Det er klart det vil være krevende hvis det kommer veldig mange veldig brått, sier Fløtre.

Slik situasjonen er i dag, har Norge 20 asylmottak og på papiret cirka 1000 ledige plasser. Dersom antallet flyktninger blir høyt, må man opprette nye mottak, sier Fløtre.

– Vi trenger velvillige vertskommuner til mottak og vi trenger gode leverandører som vi allerede har knyttet til oss gjennom avtaler. Leverandørene trenger bygningsmasse og ansatte, så vi er veldig glad for alt det engasjementet som nå viser seg i kommunene, sier hun.

At Norge vil hente flyktninger selv i Ukraina og områdene rundt, ser ikke Fløtre bort ifra at kan bli en diskusjon.

Kan ta i mot flere

Justisminister Emilie Enger Mehl sa til TV 2 i dag at de følger med på flyktningsituasjonen i Europa, men at de per nå ikke ser en tilstrømming av ukrainske flyktninger til Norge i stort monn.

GOD BEREDSKAP: Justisministeren sier i dag at de har kontroll på beredskapen i forbindelse med en potensiell flyktningsstrøm. Foto: Ole Berg-Rusten

Regjeringen har planer om å samarbeide med andre europeiske land.

– Situasjonsbildet er fortsatt uoversiktlig, og vi må bidra i denne akutte fasen der hvor de store problemene er nå. Samtidig som vi går igjennom egen beredskap på dette området.

Hun er klar på at Norge kommer til å bidra til å ta ansvar for de mange som er på flukt i Europa nå.

– Vi må jobbe sammen med landene rundt oss for å finne ut hvordan vi skal gjøre dette konkret.

Hun sier at de ikke nå har sendt ut noen bestilling til kommunene i Norge, men hun har registret at flere kommuner har gått ut og sagt at de ønsker å hjelpe.