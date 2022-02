Gigantavtale for Brann gjør hverdagen lettere for Ingrid (32) og lagvenninnene

VESTLANDSHALLEN (TV2): Sponsor bevilger millionbeløp for at Brann Kvinner sin hverdag skal bli mer profesjonell.

Brann Kvinner har inngått historisk stor sponsoravtale med Coop.

For forsvarsspiller Ingrid Ryland (32) vil avtalen gjøre at hverdagen kan brukes mer på fotballsatsingen.

160 prosent jobb

TV 2 møter Ryland på sin «dagtidjobb» noen kilometer utenfor Bergen sentrum.

Her jobber hun som digital markedsfører hos Sopra Steria, samtidig som hun spiller for Brann.

– Jeg har både en arbeidsgiver og en jobb som gjør at jeg kan planlegge mye selv. Men det er klart at man gjerne skulle jobbe litt mindre og spilt litt mer fotball til tider, sier Ryland til TV 2.

PÅ JOBB: Ingrid Ryland sjonglerer hverdagen mellom hennes sivile jobb som digital markedsfører og som fotballspiller for SK Brann. Foto: Robert Reinlund

Kombineringen av de to jobbene kan ofte bli hektisk, og det kan bli mye jobb og lite fritid for 32-åringen.

– Totalt blir det fort 160 prosent med jobb. Det blir nok mer jobb enn den vanlige mannen i gata, smiler hun.

Tidligere har Brann-kvinnene hatt proffdag kun på fredager, hvor hele dagen går med til å leve som fotballspiller. Med den nye avtalen på plass kan de rødkledde nå leve profesjonelt 2,5 dager i uka.

Stor avtale

Sponsoravtalen med Coop Hordaland kom i havn forrige uke.

Avtalen er på 1,4 millioner kroner og skal sørge for at flere av spillerne, som Ryland, blir kjøpt fri fra sine sivile jobber for å kunne ha flere proffdøgn i løpet av uka.

– Vi har fulgt Brann Kvinner med begeistring over flere år, og fikk anledning til et større samarbeid. Det ville vi svært gjerne, sier Astrid Fjelstad, markeds- og medlemssjef i Coop Hordaland, til TV 2 og legger til:

– Vi ser også på denne avtalen i et større perspektiv. Det å løfte kvinneidretten og sette likestilling på dagsorden.

JUBLER: Foto: Iris Katrine Hamre

Sponsorbeløpet går til at spillerne får bedre kontrakter og mer penger til spillerlogistikken. Dermed styrker avtalen damelaget i en viktig periode.

I april sparkes Toppserien i gang og i høst skal de regjerende seriemesterne prøve seg i Champions League.

NYTT: I anledning sponsoravtalen med Coop Hordaland fikk spillerne utlevert nytt treningstøy. Foto: Iris Katrine Hamre

Jobbet i lang tid

Mette Hammersland, markedssjef i Brann Kvinner, avslører til TV 2 at de har jobbet med denne avtalen siden september 2021.

Hun mener avtalen vil gi de regjerende seriemesterne et stort løft.

– Det betyr i praksis at flere av de kan trene på dagtid, noe vi har hatt et sterkt ønske om og skal jobbe videre med, og at de da kan bruke mer tid til restutitsjon og fotball og kanskje mindre jobb, sier Hammersland.

HISTORISK: Mette Hammersland i Brann Kvinner og Coop har landet en historisk avtale som gjør at spillerne nå kan fokusere mer på fotballen og jobbe litt mindre. Foto: Rasmus Lie

Forlenger karrieren

Det blir mye å sjonglere i hverdagen for Ingrid Ryland. Trening, kamp, restitusjon, fysioterapeuttimer, møter og sivilt arbeid er bare noen av ingrediensene i hverdagen.

Hun tror avtalen med Coop gjør at hun forlenger fotballkarrieren med noen år.

– Det er ikke å lyge at når man er 32 år, kjøpt seg hus og bil, så har man faste kostnader som skal dekkes til livet. Det å kunne ha mer fleksibilitet og få fokusere mer på fotballen er viktig for å være med lengre, sier Ryland.