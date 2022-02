Kåringen gikk første gang av stabelen i 1964. Siden har den vært både omdiskutert, mye omtalt og ikke minst høyt verdstatt hos bilprodusentene som har gått til topps.

Det er mye prestisje i å bli kåret til Årets bil i Europa. Dette har naturligvis også en stor PR-verdi for vinneren.

Nå er årets resultat akkurat kunngjort. Av 39 biler som opprinnelig var nominert, var syv med til finalen.

Disse var Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Megane E-Tech og Skoda Enyaq.

Historisk resultat

Og hvilken bil gikk helt til topps? Jo, Kia EV6. Det et en seier med historisk sus. Aldri tidligere har en bil fra Sør-Korea vunnet denne konkurransen. Det sier mye om at bilverdenen er i endring.

– Tradisjonelt har de europeiske bilprodusentene scoret høyt her. Jurymedlemmene har også mange ganger blitt beskyldt for å stemme taktisk. Men japanske biler har etter hvert klart å markere seg ganske bra. Og nå ser vi altså at en koreansk bil kan slå alle andre og gå helt til topps, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Folkelig bil helt til topps i eierundersøkelse

Kåringen fant sted i Geneve, der den årlige bilutstillingen egentlig skulle gått av stabelen nå. Den ble imidlertid avlyst på grunn av korona-pandemien. Foto: COTY.

Viser hvor de bruker pengene

Han peker også på at elbilene nå har tatt helt over i kåringen:

– Ja, vi hadde seks rene elbiler i finalen. Vi skal ikke mange år tilbake i tid før det hadde vært utenkelig. Dette viser hvor fort skiftet går. Og det forteller også hvor bilprodusentene nå investerer de store pengene sine. Det er ikke i bensin- og dieselbiler, fastslår Benny.

Vinneren blir kåret av biljournalister fra hele Europa. Kia EV6 fikk totalt 279 poeng. Andreplassen gikk til Renault Megane E-Tech som fikk 265 poeng, mens Hyundai Ioniq 5 endte på 261 poeng. Dette er for øvrig søstermodellen til Kia EV6, de to deler veldig mye teknologi under skallet.

Offensiv holdning: Her skal Kia utfordre Porsche

At elbilene nå for alvor begynner å sette sitt preg på bilmarkedet i Europa, er årets kåring et godt bevis på. Seks av syv finalister var helelektriske biler. Kia EV6 gikk altså helt til topps. Foto: COTY.

Venter på Årets bil

– Dette betyr utrolig mye for oss i Kia. Alle vi som jobber i Kia Bil Norge og Bertel O. Steen har hatt stor tro på bilen, og er stolte av produktet. Dette viser hva nye Kia er og hvor vi skal. En slik kåring er bekreftelsen vi trenger for å være helt sikre på at vi er på riktig vei inn i fremtiden, sier Christian Lagaard som er kommunikasjonssjef i Kia Bil Norge, i en pressemelding.

Det er gode muligheter for at du har sett EV6 ute på norske veier allerede. De første leveringene har nemlig kommet, samtidig som mange kunder venter på biler de har bestilt.

– Vi har en del EV6 på veien allerede, men på grunn av pandemien går leveringene ikke så raskt som vi og kundene skulle ønske. Vi har hele tiden sagt at EV6 er en bil det er verdt å vente på. Og det er nå bevist igjen. De som venter, de venter faktisk nå på Årets bil i Europa, slår Lagaard fast.

Les testen av EV6: Her får du mer enn du betaler for

Årets bil 2022: Her er resultatene 1. Kia EV6 – 279 poeng 2. Renault Megane E-Tech – 265 poeng 3. Hyundai Ioniq 5 – 261 poeng 4. Peugeot 308 – 191 poeng 5. Skoda Enyaq IV – 185 poeng 6. Ford Mustang Mach-E – 150 poeng 7. Cupra Born – 144 poeng

Se video av Kia EV6 under: