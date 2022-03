Ønsker Erik Røste fjernet som skipresident

Mandag kveld møttes samtlige skikretslederne til et orienteringsmøte.

I tillegg til den betente situasjonen rundt Russlands deltagelse i skirenn på norsk jord, var også valget ved sommerens skiting én av sakene på sakslista.

Etter det TV 2 erfarer jobber flere skikretser i kulissene med å finne alternative kandidater enn Erik Røste til vervet som skipresident.

Det er først og fremst kretsene rundt Oslo-fjorden med Buskerud og Akershus i spissen som har tatt initiativet til dette.

– Alvor for Skiforbundet

Buskerud skikrets vedtok i fjor høst å sende et mistillitsforslag mot det sittende skistyret etter en turbulent høst i den såkalte Bråthen-saken.

Leder Steinar Berthelsen sier til TV 2 at de fortsatt står inne for det som lå til grunn for forslaget i oktober.

– Er mistilliten der fortsatt?

– Nå er det skiting til sommeren, og da er det først og fremst opp til valgkomiteen å gjøre en jobb. Så får vi se om Erik Røste stiller til gjenvalg, sier Berthelsen til TV 2.

Håndteringen av Bråthen-saken ble evaluert av et uavhengig utvalg ledet av Katharina Rise.

Blant mange fikk også skipresident Erik Røste sterk kritikk for blant annet å ha blandet seg inn i generalsekretærens jobb.

Rapporten etterlot et inntrykk av et forbund med mange store utfordringer.

– Her er det mange læringspunkter, innrømmet skipresident Erik Røste etter at rapporten ble offentliggjort i januar.

Buskerud-leder Berthelsen har satt seg grundig inn i rapporten.

– Jeg har lest meg opp, og jeg synes Rise-utvalget har påpekt fornuftige ting. De hadde vel over 30 forslag til forbedring, og jeg de er relevante alle sammen. Så dette er alvor for skiforbundet.

– Tror du det kommer det til å bli framsatt forslag om nye kandidater til presidentvervet?

– Jeg regner med det, sier lederen av Buskerud Skikrets til TV 2.

Vil bort fra fulltidslønnet president

Forbundet har satt 12. mars som frist til å komme med forslag til nye kandidater. Men lederen i valgkomiteen, Sverre Seeberg, ønsker ikke å si noe om jobben før de legger fram sin innstilling senere i vår.

Etter det TV 2 forstår ønsker også enkelte skikretser å gjøre om på presidentens arbeidsoppgaver.

I dag er Erik Røste arbeidende president i 100 prosent stilling. I forslaget det jobbes med ønsker enkelte skikretser å gå bort fra denne modellen. Og heller gjøre skipresident-rollen om til et vanlig styreverv. Nettopp for å unngå interesse-konflikter, og rolleblanding mellom generalsekretær og president.

Erik Røste har vært president i Norges skiforbund siden 2012. Før det var han visepresident under Sverre Seeberg.

61-åringen har ikke svart på TV 2s henvendelser om saken.

Valg av president skjer på skitinget i Molde 9-12. juni i år.