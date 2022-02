Norge vil sende våpen til Ukraina

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF har alle åpnet for at Norge bør sende våpen til Ukraina.

På bakgrunn av dette opplyser regjeringen mandag kveld at de snur, og at de nå likevel vil sende ytterligere militært utstyr i form av våpen til Ukraina.

– Ekstraordinær situasjon

Det opplyser regjeringen i en pressemelding, mandag kveld.

– Regjeringen har i ettermiddag besluttet at Norge vil tilby Ukraina våpenstøtte for å forsvare landet mot det militære angrepet fra Russland. Vi legger oss dermed på samme linje som nære allierte og de øvrige nordiske landene. Norge har en restriktiv praksis for eksport av forsvarsmateriell, men Ukraina er nå i en ekstraordinær situasjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Norge har, i likhet med andre land, fått en oversikt over hvilke typer militært materiell Ukraina trenger.

2000 panservernvåpen

Med utgangspunkt i denne listen har Forsvaret vurdert hva Norge raskt kan tilby.

SENDER VÅPEN: Regjeringen besluttet mandag å sende våpen av denne typen til Ukraina. Foto: Anette Ask / Forsvaret

Regjeringen har på den bakgrunn besluttet å donere inntil 2000 panservernvåpen av typen M72.

– Dette er et bidrag for å støtte Ukraina i deres forsvar mot den militære invasjonen. Det er våpen som er enkle å ta i bruk og benyttes til å forsvare seg mot angripende pansrede kjøretøy. Forsvaret arbeider nå med å klargjøre og sende materiellet så raskt som mulig, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

– Illegal krig

Forsvarsministeren sier til TV 2 at de daglig får spørsmål fra Ukraina om å bidra.

– Det er en veldig spesiell situasjon vi står i når Russland har gått til en illegal krig mot et naboland. Det er den største konflikten siden andre verdenskrig, og Ukraina står alene. Det er dette vi kan bidra med, sier Enoksen.

Forsvarsministeren sier at han venter våpnene kan sendes fra Norge i løpet av de neste dagene.

– Hvordan skal vi forsikre oss om at våpnene ikke havner hos russerne?

– Det er dessverre ikke helt mulig å garantere seg mot at det skjer. Derfor er det også et begrenset volum vi gir. Dette vil det bli gjort på best mulig måte for å sikre at det er de som skal ha dette, som får dette.

Enoksen sier at det foreløpig ikke er tatt en beslutning på hvorvidt det er aktuell for Norge å bidra med mer våpen.

– Det avhenger av hvordan situasjonen utvikler seg, også må vi vurdere det om henvendelsen kommer, sier han.

Naboland bidrar

Tidligere har statsminister Jonas Gahr Støre sagt at Norge vil sende hjelmer og annet beskyttelsesutstyr, men altså ikke våpen.

– Etter konsultasjoner med Stortinget har regjeringen besluttet å donere våpen til Ukraina. Russlands invasjon av Ukraina krever at vi åpner for helt særskilte beslutninger og tiltak, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Flere av Norges naboland har også bestemt seg for å sende våpen. Deriblant Finland og Sverige.

Førstnevnte sender 2500 automatvåpen, 1500 panserskudd og 70.000 feltrasjoner, opplyste statsminister Sanna Marin på en pressekonferanse mandag kveld, ifølge YLE.